Manca poco al momento in cui potremo finalmente lasciarci alle spalle tutte le preoccupazioni lavorative di questa settimana (almeno per chi ha la fortuna di avere il fine settimana libero!) e un ulteriore sospiro di sollievo potrebbe arrivare dalle estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, che nel corso di questa serata ci intratterranno per qualche minuto e potrebbero regalarci una gioia inimmaginabile nel caso in cui scoprissimo di essere riusciti a mettere le mani sui loro ricchissimi premi o sul milionario jackpot: appuntamento, come di consueto, fissato per le ore 20:00, con il tempo per piazzare le vostre scommesse che sta per concludersi.

Se aveste bisogno di una piccola “spinta” per decidere se partecipare o meno alle estrazioni, seguiteci in quest’altro nuovissimo viaggio tra i premi più interessanti e ricchi vinti nella serata di ieri, giovedì 29 maggio 2025: dal lato del Lotto, è interessante notare che nella sola provincia di Roma sono stati distribuiti bottini complessivi per oltre 64 mila euro, accompagnati da altri 35 mila vinti sul territorio veneto; mentre dal lato del 10eLotto tornano i 35 mila appena citati, ma vinti in questo caso in Basilicata, con altri 20 mila assegnati in Sardegna.

SALE A 6,9 MILIONI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI

Leggermente più interessanti, invece, le vincite che sono state registrate sempre nella serata di ieri, ma per quanto riguarda l’estrazione milionaria del Superenalotto: tra i tantissimi premi vinti (ben più di 543 mila totali), a fronte di un giocatore che è riuscito a portarsi a casa poco più di 158 mila euro – unico premio di questo valore sul totale –, se n’è registrato anche un altro da 45 mila, vinto con quattro tra i numeri classici e l’opzione “SuperStar”; mentre, guardando a oggi – pur non potendovi anticipare i singoli premi minori che potrebbero spettarvi – se metteste a segno un ottimo “6” sareste automaticamente i vincitori del jackpot dal valore di 6,9 milioni di euro!

A KIEV IL PRIMO BAR CON I MAIALINI: I NUMERI ODIERNI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Avviandoci sempre di più verso l’emozionante momento del ricontrollo delle nostre schedine – con le dita sempre incrociate nella speranza di essere riusciti a mettere le mani su qualche interessantissimo premio – di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, vogliamo rinnovare il nostro sempre conclusivo appuntamento con la Smorfia Napoletana: la notizia di oggi è (se vogliamo) una buona notizia, che ci parla dell’apertura (81) a Kiev (13) del primissimo bar (41) sul territorio ucraino in cui i clienti (25) possono gustare un buon caffè (33) in compagnia di alcuni maialini (4), in un’iniziativa che intende portare un po’ di spensieratezza (43) e serenità (2) in un Paese martoriato dalla guerra.