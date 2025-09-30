Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, martedì 30 settembre 2025, concorso Sisal n. 156/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

I NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL LOTTO E DEL 10ELOTTO: VIA ALLA CACCIA AI RICCHI PREMI

Prosegue – e, anzi, si è anche quasi conclusa la serata di estrazioni con il Lotto che ha impiegato la sua consueta ora per chiudere il lungo viaggio tra le 11 ruote e il 10eLotto che ha seguito a strettissimo giro per consegnarci i suoi tantissimi numeri vincenti; tutto con voi carissimi lettori nel mezzo, chiamati a controllare le vostre schedine!

Visto che quasi certamente sarete tutti impazienti di chiudere la serata e scoprire l’eventuale premio che potreste aver vinto, vogliamo – come sempre facciamo – augurarvi solamente buona fortuna nell’invitarvi a scoprire i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 156 del 30/9/2025

05-12-14-16-38-42-46-56-59-61-63-64-67-68-69-74-79-80-81-84

Numero Oro: 14

Doppio Oro: 14-59

Extra: 06-09-13-17-18-20-26-30-31-33-47-53-65-72-88

Estrazioni del Lotto n° 156 del 30/9/2025

Ruota Numeri BARI 14 – 59 – 63 – 72 – 68 CAGLIARI 05 – 42 – 65 – 20 – 30 FIRENZE 64 – 61 – 33 – 56 – 31 GENOVA 16 – 38 – 14 – 31 – 17 MILANO 67 – 80 – 18 – 26 – 90 NAPOLI 56 – 46 – 13 – 88 – 20 PALERMO 12 – 68 – 09 – 26 – 14 ROMA 81 – 80 – 31 – 84 – 01 TORINO 84 – 69 – 47 – 12 – 10 VENEZIA 74 – 79 – 06 – 53 – 81 NAZIONALE 83 – 81 – 47 – 13 – 66

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: I SEI NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT MILIONARIO

Con le ore 20 che sono ormai passate da pochissimo, per tutti è il momento di scoprire – ovviamente tra queste righe – se siete riusciti a portarvi a casa uno dei tantissimi premi in palio nel Superenalotto per il quale sono già stati sorteggiati tutti e 6 i numeri odierni, accompagnati anche dai consueti Jolly e SuperStar; tutti associati – come sempre – a decine di premi differenti!

Naturalmente la soddisfazione migliore sarebbe quella di riuscire a portarvi a casa il jackpot che oggi ha raggiunto il valore di ben 57,8 milioni di euro e per sapere se ci siete riusciti, non vi resta da fare altro se non controllare i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 156 del 30/09/2025

Combinazione Vincente

5 – 74 – 77 – 81 – 8 – 71

Numero Jolly

34

SUPERSTAR

70

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Con il mese di settembre che si chiude ufficialmente oggi – martedì 30 settembre 2025 – ad accompagnarci verso l’apertura di ottobre troviamo ancora una volta i consueti, sempre amatissimi, concorsi che compongono il pool lottifero tra il tradizionale Lotto – tra i più antichi e apprezzati concorso -, il 10eLotto abbinato e ovviamente il ricchissimo Superenalotto, in assoluto l’appuntamento (potenzialmente) più ricco tra tutti e tre!

Prima di arrivare a quest’ultimo, importante è dare il giusto spazio al Lotto e al 10eLotto che tutte le settimane – in quattro serate differenti – regalano migliaia e migliaia di euro ad altrettanti giocatori: per esempio, sabato scorso tra tutti e due si sono superati i 17 milioni complessivi con la classifica dei singoli bottini dominata da un premio da addirittura 100mila euro; seguito – rispettivamente, ovviamente, al secondo e terzo posto del podio – da altre vincite da 45mila e 40mila euro!

TRA I RICCHI PREMI E IL JACKPOT MILIONARIO: ECCO QUANTO POTRESTE VINCERE NEL SUPERENALOTTO

Venendo al Superenalotto che vi abbiamo anticipato già nelle prime righe di questo articolo, tra i premi – purtroppo – lo scorso sabato non è spiccato nessun giocatore, che la Dea Bendata che si è fermata sulla soglia (decisamente bassa per gli standard di questo concorso) di appena 10mila euro massimi: in ogni caso, tra i tantissimi vincitori – addirittura 878mila – si è arrivati a due passi dai 5 milioni di euro complessivamente assegnati; mentre per tutti voi che partecipate oggi al concorso ci sarà all’orizzonte un jackpot da ben 57,8 milioni di euro, proprio perché sabato scorso nessuno l’ha vinto ed è ulteriormente cresciuto!

L’APPUNTAMENTO DI OGGI CON LA SMORFIA NAPOLETANA: L’IMPRESA DA RECORD DELLO SKATER BRASILIANO

Anche in questa chiusura del mese di settembre, a concludere questo nostro articolo dedicato ai concorsi ci pensa – naturalmente – la simpatica Smorfia Napoletana che con i suoi numeri potrebbe (e ovviamente noi ve lo auguriamo!) aiutarvi a vincere qualche ricco premio: tra le tante notizie degli ultimi giorni, oggi abbiamo optato per l’impresa (76) da record (34) compiuta dal basiliano (12) Sandro Dias che a bordo del suo skateboard (54) per primo nella storia degli sport (4) estremi (1) ha percorso in discesa (40) una rampa (53) da ben 70 (un altro numero per voi) metri, toccando una velocità di 103,8 chilometri all’ora.