Siamo arrivati all’ultimo giorno dell’anno che – come ben saprete – è un martedì caratterizzato in pienissima tradizione lottifera dall’ennesimo (esattamente il 208vo) concorso di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che anche in questo 31 dicembre 2024 non rinunceranno a distribuire i loro ricchissimi premi a tutti i più fortunati tra voi carissimi lettori e giocatori; ma prima di entrare nel vivo occorre fare una piccola precisazione: a differenza di quanto accaduto negli altri giorni fino ad ora – infatti – le estrazioni serali non si terranno alle consuete 20 in punto, ma sono state anticipate alle 18:30 senza nessun altro tipo di modifica tra regole, premi, jackpot e probabilità di vincita!

Visto che per ora non sappiamo ancora i dati dei concorsi di ieri, potrebbe essere interessante fare un passetto indietro per scoprire com’è andato questo 2024 di sorteggi e premi: nel Lotto per esempio – ma i dati sono aggiornati al solo 4 dicembre, senza tutto quest’ultimo ricco mese dell’anno – si sono registrate in totale 29,9 milioni di vincite per un valore complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro con una classifica regionale che vede al primo posto la Lombardia (con 188,8 milioni vinti), al secondo la Campania (161,5 milioni) e al terzo il Lazio (108,5 milioni); mentre nel 10eLotto su 482,8 milioni di vincite sono stati assegnati più di 3,5 miliardi di euro soprattutto in – nuovamente – Lombardia e Campania (rispettivamente 611,5 e 510,6 milioni)!

L’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL 2024 CON IL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT?

Purtroppo questo tipo di dati ‘generali’ non sono disponibili per il Superenalotto, ma in questo caso possiamo tranquillamente tornare con la mente al concorso di ieri per scoprire quali sono stati i premi più alti vinti, partendo dal sottolineare che nessuno ha centrato la sestina con l’ovvia conseguenza che oggi il jackpot è salito all’ottima cifra di 52,3 milioni di euro: quella di ieri – comunque – non è stata una giornata particolarmente fortunata al Superenalotto visto che sono stati assegnati (per così dire) ‘solamente’ 3,6 milioni di euro complessivi, con i bottini massimi – tra la combinazione 4 Stella e quella da 5 – che hanno raggiunto valori compresi del Superenalotto tra 16mila e 390 e i 15mila euro; comunque ottimi, ma ben distati dalle vincite record che abbiamo visto in quest’ultimo anno.

I NUMERI DI CAPODANNO DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Infine, anche in questo ultimo giorno dell’anno non manca il nostro ormai fisso appuntamento con la Smorfia Napoletana e i suoi preziosi consigli per le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che – quasi ovviamente – oggi prendono il via proprio dal Capodanno: i primi due numeri che saltano all’occhio sono la coppia 31-12 associati alla data odierna; per quanto riguarda la vera e propria fesa (questa parola associata al 20) il 2 ci simboleggia il Capodanno, il 40 la parola anno e il 51 la mezzanotte, ma non manca neppure l’8 per il ‘brindisi’, il 18 per i fuochi d’artificio e l’83 per il vostro cenone pronto a partire per accogliere l’anno nuovo!