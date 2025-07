Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 31 luglio 2025, concorso Sisal n. 121/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

ECCO IL LOTTO E IL 10ELOTTO: LE LORO ESTREAZIONI ODIERNE E TUTTI I NUMERI VINCENTI

Anche questa giornata di giovedì 31 luglio 2025 sta giungendo sempre più al suo naturale termine e per tutti voi che state cercando di ottenere un sempre ambitissimo colpo di fortuna che potrebbe renderli (letteralmente!) milionari è il momento di dedicare qualche minuto alle estrazioni del Lotto e del 10eLotto che da pochissimo – dopo la consueta oretta di viaggio – si sono concluse nella sala estrattiva Sisal!

Occhi aperti carissimi lettori, inforcate le vostre schedine, mettetevi comodi e scoprite assieme a noi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto: eccoveli e buona fortuna!

Estrazione 10eLotto n° 121 del 31/7/2025

01 – 02 – 04 – 17 – 18 – 28 – 34 – 35 – 36 – 37 – 42 – 44 – 46 – 51 – 54 – 62 – 71 – 72 – 73 – 89

NUMERO ORO: 42

DOPPIO ORO: 42 – 35

EXTRA: 03 – 07 – 09 – 15 – 26 – 48 – 49 – 56 – 57 – 67 – 68 – 77 – 81 – 83 – 85

Estrazioni del Lotto n° 121 del 31/7/2025

Ruota Numeri estratti BARI 42 – 35 – 89 – 51 – 34 CAGLIARI 54 – 34 – 02 – 77 – 57 FIRENZE 73 – 01 – 07 – 15 – 04 GENOVA 71 – 28 – 17 – 03 – 67 MILANO 72 – 37 – 26 – 09 – 63 NAPOLI 04 – 46 – 83 – 68 – 31 PALERMO 62 – 18 – 36 – 34 – 52 ROMA 37 – 44 – 49 – 67 – 32 TORINO 51 – 17 – 56 – 48 – 41 VENEZIA 36 – 04 – 85 – 81 – 41 NAZIONALE 08 – 52 – 01 – 24 – 05

I NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: SI È CHIUSA L’ESTRAZIONE IN VISTA DEL JACKPOT

Sono passate da pochissimo le ore 20 di questa serata di giovedì 31 luglio 2025 e la nostra – oltre che ovviamente, a maggior ragione, la vostra – attenzione non può che ricadere sull’estrazione del Superenalotto che si è appena conclusa nella solita sala estrattiva di Roma che ci regala tutti i numeri vincenti dei vari concorsi e che proprio in questo momento si sta dedicando anche alle estrazioni lottifere e 10elottifere!

Senza pensare agli altri concorsi, per ora concentratevi sul jackpot dal valore di 32,2 milioni di euro per il quale dovrete aver indovinato tutti e sei i numeri vincenti del Superenalotto che trovate già pubblicati nelle prossime righe: buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 121 del 31/07/2025

Combinazione Vincente

57 – 14 – 56 – 66 – 55 – 58

Numero Jolly

46

SUPERSTAR

65

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Non si è ancora arrestata – pur senza l’attesissimo jackpot milionario – la serie di vittorie fortunate del Superenalotto alla quale assistiamo ormai da diversi sorteggi a questa parte, con la sempre ferma speranza che questa sera, assieme agli immancabili Lotto e 10eLotto, riuscirà a rendere ricchissimo proprio qualcuno tra voi che stata leggendo queste esatte righe: appuntamento – come sempre vi ricordiamo – alle 20, momento in cui i numeri vincenti diventeranno gli assoluti protagonisti della giornata!

Visto che con lui abbiamo aperto questo articolo, vale sicuramente la pena fare un piccolissimo passetto indietro per dirvi che – se da un lato – questa sera avrete la possibilità di vincere un jackpot da ben 32,2 milioni di euro, – dall’altro lato – solamente un paio di giorni fa (ovviamente lo scorso martedì, il 29 luglio 2025) quella serie fortunata alla quale accennavamo è proseguita con un fantastico premio dal valore di quasi 500mila euro, o – precisamente – 499mila e 88!

COME SONO ANDATE LE ULTIME ESTRAZIONI: I PREMI VINTI E I NUMERI VINCENTI

Anche se ben distanti dai milioni e dai mezzi milioni, ovviamente anche il Lotto ogni settimana (nei soliti quattro appuntamenti, dei quali quello odierno è solamente il secondo!) permettono di migliaia di giocatori di vincere altrettanti ricchissimi premi: se vi servisse qualche esempio possiamo certamente citare – nel gioco con le 11 ruote – un totale di oltre 60mila euro vinti tra Napoli, Caserta e Salerno; oppure anche – ovviamente per l’altro gioco – quell’altro premio singolo da esattamente 50mila euro!

LA TRAVERSATA DEL TEVERE PER I RAGGIUNGERE IL GIUBILEO: QUALCHE NUMERO FORTUNATO SUGGERITO DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Per addentrarci tra i consigli di oggi della Smorfia Napoletana – che vi ricordiamo, giusto brevemente, tradurre sogni e racconti per suggerirvi numeri utili per le vostre scommesse del Superenalotto e degli altri concorsi – torniamo ancora una volta nella Capitale: proprio a Roma (65), infatti, pochi giorni fa un gruppo di giovani (33) partiti da Verona hanno raggiunto il Giubileo (25) a loro dedicato dal Pontefice (58), attraversando (15) anche il fiume (81) Tevere in barca (17) in una metafora (45) del viaggio (19) spirituale.