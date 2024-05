Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 31 maggio 2024: numeri vincenti e Jackpot

OLTRE IL LOTTO, IL JAKCPOT DEL SUPERENALOTTO CRESCE ANCORA: OGGI È A QUOTA 28,7 MILIONI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto si stanno preparando ad inaugurare il fine settimana, con un’estrazione – ovviamente quella di oggi, venerdì 31 maggio 2024 – che speriamo possa regalare qualche emozione unica (da leggersi con le parole ‘ricchi premi e bottini’) a voi carissimi affezionati lettori che di giorno in giorno ci seguire su queste pagine! Ieri la fortuna è tornata a colpire su tutto il nostro bel territorio, ma purtroppo (o per fortuna, se avete già la sestina pronta per oggi) nessuno tra gli oltre 600mila vincitori è riuscito ad aggiudicarsi il jackpot del Superenalotto, che ormai cresce ininterrottamente da poco meno di un mese dopo la cifra record vinta nel napoletano l’11 di maggio.

Certamente vi chiederete quanto vale oggi, ma per aumentare un pochino la suspense facciamo un piccolissimo passo indietro rimanendo ancora fermi sui 600mila premi che vi abbiamo appena citato: i più alti valevano tra i 21mila e i 26mila euro, nel primo caso con 5 tra i numeri vincenti e nel secondo con solamente 4 ma uniti al cosiddetto numero ‘SuperStar’ che decuplica – meglio specificarlo: solo se indovinato – la vincita della schedina. E prima di spazientirvi ridiamo subito la parola al jackpot del Superenalotto, che oggi varrà la bellezza di 28,7 milioni di euro: che seppur possano sembrarvi ‘pochi’ rispetto ai record storici di oltre 300milioni raggiunti negli anni passati, sono comunque pari a circa 14mila stipendi medio/alti.

I PREMI PIÙ ALTI DEL LOTTO E DEL 10ELOTTO: DAI RECORD STORICI ALLE QUOTE DI IERI

Sempre rimanendo nel tema dei premi, vi ricordiamo che il Superenalotto è certamente il gioco che vanta il più alto in assoluto, ma al contempo il Lotto e il 10eLotto vantano probabilità di vincita ben più alte grazie alle numerose opzioni di gioco: in entrambi i casi sarete voi a scegliere quanti numeri giocare senza alcun reale limite (se non economico), e se da un lato potete anche scommettere sulla vostra scommessa, dall’altro c’è un gioco aggiuntivo ‘Extra’ e dei numeri premium che funzionano più o meno come il ‘SuperStar’ del Superenalotto.

Di quali premi del Lotto parliamo? Guardando al quadro completo tra il 2007 e il 2014 nel Lotto cinque giocatori hanno vinto più di 3 milioni di euro; mentre ieri il giocatore più fortunato se n’è portati a casa più di 57mila seguito – nella top 3 – da un altro premio da 22mila e un ultimo da 13mila. Situazione simile anche nel 10eLotto, che oltre alla top 3 di ieri formata da 25mila-12mila-6mila storicamente ha raggiunto anche lui cifre tra i 2,5 e i 3 milioni massimi.

APPUNTAMENTO CON LA SMORFIA NAPOLETANA: IL DESTINO PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

Se tutte queste cifre, top 3 e record storici vi hanno fatto venire l’acquolina in bocca, vi invitiamo a giocare la vostra schedina del Lotto al più presto per poi tornare tra queste righe attorno alle ore 20 quando – assieme a voi – seguiremo in diretta tutte le estrazioni, a partire dal Superenalotto, per poi arrivare al Lotto e al 10eLotto! Prima, però, rimanete ancora un attimo qui per l’immancabile appuntamento con i numeri della Smorfia Napoletana; cos’è? La risposta è semplice, ma per spiegarvelo vi facciamo un rapidissimo esempio.

Partendo, infatti, dalla recente diffusione della scoperta record da parte del telescopio James Webb che è riuscito ad osservare la più lontana galassia mai osservata dall’essere umano. Sfogliando il libro della Smorfia Napoletana incapperemmo in 4 numeri: l’83, il 32, il 90 e il 39 che sono associati a loro volata alle parole ‘stelle’, ‘telescopio’, ‘universo’ e ‘luce’ (emessa dalla nuova galassia e captata dal telescopio).











