Proprio per chiudere questo quinto mese dell’anno in bellezza, avvicinandoci sempre di più al giro di boa dell’estate, nella serata di oggi – ovviamente sabato 31 maggio 2025 – potremo partecipare all’ultimissimo concorso di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di questa settimana, previsto come sempre per le ore 20 in punto con il consueto arrivo dei numeri vincenti: ovviamente i tre concorsi sono del tutto scollegati tra loro e, nel caso siate ancora in tempo per farlo (ricordiamo: l’ultimo momento utile sono le ore 19:30), potrete sempre scegliere a quale di loro partecipare senza essere costretti a farlo anche per gli altri due, fermo restando che, ovviamente, nessuno vi impedirà di giocare a tutti e tre!

Ipotizzando che tra i tre scegliate il Lotto – il più famoso, partecipato e “vecchio” tra i tantissimi storici concorsi Sisal –, potrebbe certamente farvi comodo sapere (e a voi la scelta di come usare questa informazione!) che, dopo l’estrazione di ieri, venerdì 30 maggio 2025, il numero 27 sulla ruota di Palermo si è confermato ancora una volta il più assenteista tra i colleghi, seguito tra i numeri sfortunati dal 16 su Milano e dal 26 su Firenze; mentre, d’altra parte, lo stesso possiamo anche dire per la combinazione 27-80-87, che è quella maggiormente assente dalla combinazione vincente.

Superenalotto n. 87 del 31/5/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 87 del 31/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 87 del 31/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

OGGI L’ULTIMO CONCORSO DI MAGGIO DEL SUPERENALOTTO: OCCHI SUL JACKPOT MILIONARIO

Tra i tre giochi, in ogni caso, siamo certi che una buonissima fetta (forse maggioritaria) tra voi punterà quasi certamente gli occhi sul Superenalotto, che mette tutte le volte in palio il premio massimo più interessante, chiamato (naturalmente) jackpot che oggi arrivato a valere l’ottima cifra di 7,7 milioni di euro: qui, come numeri sfortunati, possiamo indicarvi la combinazione 78-84-89; ma potrebbe anche interessarvi sapere che, nell’estrazione che si è tenuta ieri sera, un fortunatissimo giocatore si è aggiudicato da solo poco più di 120 mila euro, riuscendo quasi a raddoppiare quell’altro giocatore che se n’è portati a casa 70 mila, piazzandosi al secondo posto della classifica dei fortunati.

LA SMORFIA NAPOLETANA REPUBBLICANA PER LA FESTA DEL 2 GIUGNO 2025

E visto che di numeri e fortuna abbiamo parlato fino a questo momento, calza proprio a pennello l’appuntamento sempre fissato con la Smorfia Napoletana, portatrice di una sempre interessante combinazione potenzialmente fortunata ottenuta a partire da una notizia tradotta grazie al famoso “vocabolario” smorfiesco: visto che si sta per chiudere maggio, oggi gli occhi li abbiamo puntati sull’imminente Festa (20) della Repubblica (90) che celebreremo il 2 giugno (2 e 6 per le vostre schedine!) per ricordare lo storico e famosissimo referendum che ha posto fine alla parentesi monarchica (18) della nostra storia (51).