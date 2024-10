CRESCE L’ATTESA PER LA SESTINA DEL SUPERENALOTTO DI OGGI

Superate le ore 20 – come sempre accade nei giorni lottiferi – si è aperto e rapidamente conclusa l’estrazione del Superenalotto che ci ha consegnato una nuova ricchissima sestina (che ovviamente a breve scopriremo assieme!) che proprio oggi potrebbe far vincere a qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi lettori il suo sempre ambitissimo jackpot che ha sfondato la soglia dei 24,7 milioni di euro!

Prima di arrivarci, vogliamo giusto ricordarvi al volo una seconda volta che i concorsi di domani sono stati rinviati per permettere alla Dea Bendata di festeggiare la festa di Ognissanti; con l’ovvia buonissima notizia che si terranno tutti e tre lunedì 4 novembre in una settimana che avrà in serbo per noi ben cinque appuntamenti! Torniamo al presente e passiamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto di oggi – giovedì 31 ottobre 2024 – augurandovi al volo buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 173 del 31/10/2024

Combinazione Vincente

71 – 85 – 55 – 58 – 18 – 40

Numero Jolly

46

SUPERSTAR

46

LOTTO E SUPERENALOTTO, ARRIVANO I NUMERI FORTUNATI

Si chiude ufficialmente oggi con un nuovissimo concorso un altro (verrebbe da dire: fortunatissimo) mese in cui il Lotto, il 10eLotto e l’immancabile Superenalotto accompagnato dal suo milionario amico – ovviamente il jackpot – hanno donato milioni e milioni di euro in tutto il nostro bel paese ai tantissimi fortunati che hanno vinto la sfida contro la Dea Bendata; ma prima di addentrarci nell’atteso appuntamento di oggi che aprirà la notte di Halloween, ci teniamo a fare un passetto in avanti per ricordarvi che domani non si terrà nessuno dei tre concorsi, rinviati al lunedì 4 novembre 2024 a causa della festa di Ognissanti.

Tornando – dopo essere andati avanti – indietro nel tempo, facciamo ora tappa nella giornata e nei concorsi di martedì 29 ottobre che hanno premiato tra tutte le regioni soprattutto la Lombardia e il Piemonte: nella prima – infatti – il Lotto ha assegnato la bellezza di sette differenti premi tutti superiori a 20mila per un totale di 165mila euro vinti; mentre la seconda è stata protagonista del 10eLotto con (si fa per dire) solamente due premi per un totale di 27mila e 500 euro, ma accompagnati da altre tre bottini da 20mila l’uno vinti tra Isernia, Trapani e Potenza.

Estrazione 10eLotto n° 174 del 31/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 174 del 31/10/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

TORNA IL MILIONARIO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE DOPO LA VINCITA RECORD DI POCHI GIORNI FA

Niente di emozionante – sempre rimanendo ancora un attimo nella giornata di martedì scorso – invece da segnalare nel Superenalotto che con i suoi premi ha sfondato (comunque) la soglia dei 4 milioni di euro, ma limitandosi a soli sette bottini superiori ai 28 mila: i primi sei – coerenti a quella cifra – erano relativi ai punti da 5; mentre l’ultimo di poco superiore ai 31mila è stato vinto con 4 numeri della sestina milionaria e l’aggiunta della ricca opzione ‘Stella’. Intonso – vale certamente la pena dirlo – il jackpot che oggi vale ben 24,7 milioni di euro dopo che è stato vinto l’ultima volta il solamente 16 giorni fa quando arrivò a valere (quasi) 90 milioni.

DAL PELOSO LADRO DI SPAZZATURA INCASTRATO IN ALABAMA I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Lasciamo ora da parte soldi, vincite e concorsi passati per concentrarci sull’appuntamento di oggi con Lotto, 10eLotto e Superenalotto lasciandovi – come sempre facciamo tra queste righe – una sequenza di numeri che speriamo possano rivelarsi fortunati per tutti voi lettori: per farlo ci rivolgiamo ancora una volta alla Smorfia Napoletana che oggi ci accompagnerà in un brevissimo viaggio in Alabama alla scoperta di una divertente notizia che circola da alcuni giorni.

A Saraland – infatti – un telecamera di sorveglianza privata ha ‘incastrato’ un sapiente ladro (66) che nottetempo furtivamente ha rubato (23) un bidone della spazzatura (70, oppure 23 se vi piace di più la parola ‘rifiuti‘) in cerca di un qualche gustoso spuntino (12): la parte ironica della notizia è che ad aver compiuto il rocambolesco gesto è stato nientemeno che un orso (54), reimprovvisatosi Lupin per procacciarsi un po’ di cibo (16).