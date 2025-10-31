Lotto, Superenalotto e 10eLotto: estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 31 ottobre 2025, concorso Sisal n. 174/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E 10ELOTTO: TUTTE LE COMBINAZIONI E I PREMI

Con l’avvicinarsi inesorabile delle ore 21, possiamo ormai dire che si è chiusa la serata di estrazioni con il Lotto e il 10eLotto che – come di consueto – hanno chiuso la lunga trafila di sorteggi con tutte le loro numerosissime combinazioni vincenti che custodiscono una altrettanto numerosa collezione di bottini da sogno!

Qui oltre ad augurarvi buona fortuna ci teniamo a ricordarvi che potrebbe sempre fare comodo una seconda verifica di sicurezza delle cifre usando anche i siti dei due concorsi; mentre ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto e 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 174 del 31/10/2025

02-10-14-23-24-28-30-31-43-44-46-50-53-56-62-64-71-72-77-86

Numero Oro: 43

Doppio Oro: 43-31

Extra: 11-12-13-19-22-29-37-42-48-57-65-73-85-89-90

Estrazioni del Lotto n° 174 del 31/10/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 43 – 31 – 77 – 89 – 85 Cagliari 50 – 30 – 77 – 43 – 53 Firenze 23 – 53 – 28 – 11 – 72 Genova 14 – 86 – 37 – 22 – 68 Milano 62 – 14 – 19 – 48 – 26 Napoli 46 – 56 – 42 – 13 – 77 Palermo 44 – 71 – 53 – 73 – 74 Roma 24 – 56 – 90 – 57 – 29 Torino 72 – 02 – 29 – 12 – 21 Venezia 10 – 64 – 37 – 65 – 22 Nazionale 69 – 39 – 08 – 04 – 61

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI PER IL JACKPOT

L’ora del Superenalotto è arrivata, carissimi lettori, con i suoi numerini vincenti di questa notte di Halloween che potrebbero farvi una sorpresa del tutto inaspettata mentre vi preparate per accompagnare – nel caso li abbiate – i vostri figli a fare “dolcetto o scherzetto” ai vicini di casa: una sorpresa – è proprio il caso di ricordarlo – che potrebbe valervi la bellezza di 71,6 milioni di euro!

Visto che il tempo stringe vogliamo solamente più augurarvi buona fortuna prima da passare la parola ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto che trovate qua sotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 174 del 31/10/2025

Combinazione Vincente

67 – 32 – 30 – 85 – 61 – 8

Numero Jolly

22

SUPERSTAR

9

Nel giorno più pauroso dell’anno e ultimo di questa (a sua volta, ultima) settimana ottobrina, saranno ovviamente ancora una volta il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto a portare – potenzialmente – una ventata di aria fresca nella vostra vita, tutt’altro che paurosa: infatti, nel caso in cui riusciste a realizzare il vostro ricorrente sogno di indovinare i loro numerini vincenti, vi porterete a casa un bottino che (per l’occasione) potremmo definire “da urlo”, purché lo intendiamo – ovviamente – in senso positivo!

Dato che già da oggi la Dea Bendata sta iniziando a perdere qualche colpetto in vista della festa di domani, allo stato attuale non sono ancora stati pubblicati i dati sui premi vinti nella serata di ieri; ma cogliendo la palla al balzo, possiamo certamente ricordarvi che nella serata di domani – primo novembre, giornata di Ognissanti – non si terranno i consueti concorsi del Lotto di sabato: l’estrazione – come sempre accade in questi casi – verrà però recuperata lunedì prossimo, ovvero il 3 novembre!

CON PIÙ DI 71 MILIONI IN PALIO, IL SUPERENALOTTO APRE UN NUOVO VIAGGIO MILIONARIO

Sempre presenti, invece, i risultati dell’ultimo concorso del Superenalotto – che a sua volta, ovviamente, domani sarà in pausa e tornerà lunedì prossimo – perché è proprio da questi che dipendono quelli in palio nella serata di oggi, specialmente se ci riferissimo al jackpot: ieri il premio in assoluto più alto tra i tanti (complessivamente più di 553mila) vinti ammontava alla bellezza di oltre 163mila euro, associati a 5 indovinati tra i 6 numeri; mentre oggi la sestina completa vi varrà la bellezza di 71,6 milioni di euro!

I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATI ALLA NOTTE PIÙ PAUROSA DELL’ANNO

È, infine, quasi obbligata la scelta della notizia che oggi daremo in pasto alla Smorfia Napoletana per conoscere i suoi sempre ottimi consigli sui numeri che potrebbero finire protagonisti delle vostre – speriamo milionarie – schedine: tra tutte le possibilità, infatti, non possiamo che rivolgerci alla festa (20) di Halloween (35), caratterizzata da zucche (11) illuminate (76), spaventosi (6) mostri (62) di ogni tipo che popoleranno le strade (5) delle nostre città (18), da tanti – tantissimi – dolcetti (43) e da altrettanti scherzetti (58) divertenti!