È arrivato il momento di dedicare la nostra attenzione al penultimo appuntamento di questa primissima settimana di aprile con l’apprezzatissimo e partecipatissimo trittico composto da Lotto, 10eLotto e Superenalotto che tornerà in tutto il suo splendore con i consueti premi e jackpot ai quali siamo certamente ben abituati e che potrebbero cambiare radicalmente la nostra vita; il tutto ovviamente solo nel caso in cui il confronto tra i numeri estratti alle ore 20:00 e quelli effettivamente inseriti nelle nostre schedine ci riservasse qualche inattesa sorpresa!

Sorpresa che – guardando ovviamente alle estrazioni di ieri, giovedì 3 aprile 2025, e fermo restando che si tratta di cifre del tutto indicative – potrebbe arrivare a valere qualcosa come i 39mila, oppure i 34mila e i 22mila e 500 (ovvero il tris di bottini più alti di ieri) centrati grazie al concorso del Lotto; oppure anche i 40mila, i 20mila o i 15mila che i tre più fortunati giocatori del 10eLotto sono riusciti a conquistare indovinando quantità variabili dei numeri sorteggiati ieri!

Superenalotto n. 54 del 4/4/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 54 del 4/4/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 54 del 4/4/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti ufficiali del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

OGGI UN NUOVO CONCORSO CON IL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE IL JACKPOT IN PALIO?

Il tutto senza dimenticare che tra i tre giochi quello con le promesse più importanti dal punto di vista economico è ovviamente il Superenalotto con un incredibile jackpot variabile che oggi ha raggiunto la soglia dei 15 milioni di euro che vi chiederà di aver indovinato l’intera sestina estratta: ieri – naturalmente, altrimenti sarebbe tornato al suo minimo possibile – nessuno c’è riuscito, ma al contempo sono stati ben cinque i giocatori premiati con oltre 34mila euro, unitamente ad altri tre che se ne sono aggiudicati più di 31mila e ad altri 85 che hanno chiuso la serata con quasi 4mila euro in più in tasca; mentre come sempre la parte più consistente di vincitori (più dell metà) hanno più che raddoppiato la loro scommessa vincendo 5 euro rispetto ai 2 puntati.

LA PRIMA LASTRA AI RAGGI X NELLO SPAZIO: LA RIVOLUZIONE PASSA PER LA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che questo nostro (quasi) quotidiano appuntamento con Superenalotto non si può chiudere senza l’ultima parola riservata alla Smorfia Napoletana, entrando subito nel vivo dei numeri di oggi – pronti per voi giocatori indecisi, invitandovi anche a divertirvi personalmente con il vocabolario della Smorfia usando i vostri sogni o racconti -, la notizia che abbiamo scelto è rivoluzionaria: grazie ad una missione (27) spaziale cinese – infatti – pochi giorni fa è stata realizzata (72) la primissima radiografia (40) nello spazio (62) usando la nota tecnologia (56) dei Raggi (29) X che ora potranno più facilmente essere utilizzati anche per indagare i misteri (17) del cosmo in una prova tecnica – appunto – rivoluzionaria (79).