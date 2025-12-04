Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 4 dicembre 2025, concorso Sisal n.193/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Prosegue (ovviamente inarrestabile) il mese di dicembre e con il primo giovedì che sta iniziando già a farsi buio, possiamo iniziare a pensare ai concorsi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto che inizieranno tra poche ore, auspicabilmente portatori di qualche ricchissimo premio che – con un po’ di fortuna – potreste ricevere entro il giorno di Natale, usandolo subito per una bellissima serie di regali che lasceranno a bocca aperta tutti coloro che li riceveranno!

Tanto per farvi qualche esempio, sarà sicuramente un Natale diverso dal solito quello che si vivrà nell’abitazione di quel giocatore salernitano che un paio di giorni fa si è portato a casa la bellezza di 60mila euro con una scommessa piuttosto fortunata nel 10eLotto; oppure anche in quell’altra abitazione nel trevigiano che – questa volta grazie al Lotto – si è vista piovere un altrettanto ottimo (pur, ovviamente, inferiore) premio da esattamente 45mila euro!

—

Superenalotto n. 193 del 4/12/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 193 del 4/12/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 193 del 4/12/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CON PIÙ DI 86 MILIONI IN PALIO, IL SUPERENALOTTO SI PREPARA A UN SUPER NATALE DA SOGNO!

Saranno, invece, un pochino meno fortunate (ma, comunque, tutt’altro che trascurabili) le festività fino ad ora rese possibili dalle vincite del Superenalotto perché lo scorso martedì i premi massimi assegnati sono arrivati alla cifra di “appena” poco più di 21mila euro, seguiti poco dopo da altri bottini che superato di poco i 19mila; ma resta sempre – in questo concorso unico nel suo genere – il possibile jolly di una vincita del jackpot, oggi pari ormai a 86,5 milioni di euro e che, oltre a cambiare il vostro Natale, cambierà completamente la vostra vita!

IN VENEZUELA SONO NATI DUE CUCCIOLI DI LEONE BIANCO: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Lasciando da parte tutti questi discorsi sul Natale che stiamo facendo dall’inizio dell’articolo, per il nostro odierno appuntamento con i preziosi (e forse anche ricchi!) consigli della Smorfia Napoletana vogliamo spostarci all’interno del mondo animale: solamente ieri, infatti, in uno zoo (20) in Venezuela (27) sono venuti al mondo (78) due splendidi e rari esemplari di leoni (42) bianchi (89), primi nati da una coppia (87) arrivata nel 2022 dopo essere stata salvata dal traffico (86) di animali (22) in Repubblica Ceca.