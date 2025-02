IL LOTTO E IL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI DEI CONCORSI ODIERNI

Dopo il Superenalotto ad accompagnarci verso la fine definitiva della serata di premi (fermo restando che all’appello mancano ancora il Simbolotto, il MillionDay serale ed anche l’europeo Eurojackpot) ci pensano il Lotto e il 10eLotto che hanno già scelto l’intero pool dei loro numeri vincenti: complessivamente – vale la pena precisarlo – si tratta di addirittura 90 numeri divisi in 11 combinazioni lottifere da 5 l’una, i 20 numeri principali 10elottiferi e i 15 della versione extra!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 4 Febbraio 2025

Oltre a questi, vi ricordiamo che in ballo ci sono anche i vari numeri Oro e Doppio Oro: nel caso 10elottifero si tratta – rispettivamente – del primo e dell’ultimo numero estratto sulla ruota di Bari del concorso ‘collega’; mentre nell’appuntamento lottifero (che ha solo l’Oro, senza Doppio) si tratta dell’ultimo numero estratto su ogni ruota nazionale! Sperando che la vostra schedina sia pienissima di sorprese e vincite, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi di Lotto e 10eLotto!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 1 Febbraio 2025

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 20 del 4/2/2025

06 – 08 – 09 – 10 – 18 – 19 – 20 – 23 – 30 – 33 – 39 – 43 – 49 – 54 – 55 – 59 – 63 – 67 – 81 – 86

NUMERO ORO: 49

DOPPIO ORO: 49 – 67

EXTRA: 05 – 14 – 16 – 17 – 40 – 48 – 50 – 60 – 65 – 70 – 71 – 73 – 75 – 80 – 89

—

Estrazioni del Lotto n° 20 del 4/2/2025

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° Bari 49 67 39 89 68 Cagliari 30 23 16 05 90 Firenze 20 33 60 73 87 Genova 59 10 18 48 51 Milano 18 86 71 70 32 Napoli 54 43 50 65 76 Palermo 63 06 75 80 25 Roma 08 09 14 46 06 Torino 55 20 17 23 80 Venezia 19 81 40 77 28 Nazionale 50 89 12 80 52

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 1 Febbraio 2025

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI IN ATTESA DEL JACKPOT

Possiamo finalmente tornare tra queste righe per inaugurare anche oggi – ovviamente martedì 4 febbraio 2025 – la solita ed attesissima caccia ai premi vincenti: la prima parte (come sempre!) vogliamo dedicarla al Superenalotto, alla sua sestina e – soprattutto – al suo jackpot, ma tra pochissimo vi riporteremo qui anche i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto ai quali è affidato l’importante compito di chiudere la serata di sorteggi!

Senza pensare agli altri due concorsi (che avranno lo spazio che si meritano tra pochi minuti), qui l’attenzione va posta sulla sestina che – se indovinata – vi varrà la bellezza di 68,2 milioni di euro, ma anche su tutte le altre possibili combinazioni che comunque avranno in serbo per voi interessantissime sorprese! Augurandovi – infine – una buonissima fortuna, vi lasciano proprio a quelle auspicate sorprese dando la parola ai numeri vincenti del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 20 del 04/02/2025

Combinazione Vincente

85 – 77 – 41 – 83 – 10 – 29

Numero Jolly

56

SUPERSTAR

80

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUNMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

A ricordarci che la fortuna non si ferma mai nel corso dell’anno, in questo primissimo martedì di febbraio – che sul calendario è segnato come il giorno 4 – ci penseranno i sempre immancabili ed apprezzatissimi Lotto, 10eLotto e Superenalotto che sono già prontissimi a dare il via ad una nuova caccia ai loro premi e jackpot milionari messi come sempre in palio per tutti voi carissimi giocatori che vorrete cercare di acciuffarli: forse non serve neppure ricordarlo, ma in ogni caso tenete ben a mente che se da un lato le estrazioni si terranno alle ore 20 in punto, dall’altro per giocare avrete ‘solamente’ tempo fino alla mezzora precedente; altrimenti dovrete accontentarvi di giocare il prossimi giovedì.

Come sempre facciamo, iniziando una nuova settimana di estrazioni non possiamo che dedicarci innanzitutto al recupero dei premi più alti vinti negli ultimi giorni ponendo la nostra attenzione sui concorsi che si sono tenuti venerdì 31 e sabato 1 febbraio: in quest’ultimo concorso ad occupare il primo posto della classifica ci ha pensato il 10eLotto con un bottino dall’ottimo valore di 100mila euro donato ad un giocatore di Teramo; mentre venerdì il protagonista assoluto è stato il Lotto con il suo premio leggermente superiore ai 62mila euro vinto in quel di Arzano (poco distante da Napoli).

NON SI È ANCORA INTERROTTO LA CRESCITA DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTO: QUANTO VALE OGGI?

Poco distante dal concorso lottifero, nella classifica dei premi dello scorso fine settimana si piazza poi anche l’amatissimo Superenalotto che non ha esitato un attimo ad assegnare ben quattro premi – tutti identici tra loro dal punto di vista della vincita effettiva, ma con differenti numeri indovinati – dal valore di 50mila ed 837 euro l’uno, ben accompagnati da un alto singolo bottino di poco superiore ai 41mila euro vinto con l’opzione SuperStar: con questi numeri – dunque – sarà facile intuire che è rimasto ancora una volta del tutto intatto il jackpot che sta inesorabilmente proseguendo nella sua crescita che proprio oggi – martedì 4 febbraio 2025 – l’ha portato alla soglia di 68,2 milioni di euro!

L’INCIAMPO DI PAPA FRANCESCO TRADOTTO DALLA SMORFIA NAPOLETANA: GLI ODIERNI NUMERI FORTUNATI

A chiudere il nostro giornaliero viaggio nella fortuna per lasciare a voi carissimi lettori dei buoni consigli per i vostri numeri di Lotto e Superenalotto – infine – ci pensa come sempre la Smorfia Napoletana: senza lunghi preamboli la notizia di oggi ci porta in Vaticano (82) per tradurre la recentissima disavventura (78) vissuta dal Papa (58, oppure 7 per ‘Pontefice’) Francesco che, non appena entrato in aula per l’udienza (44) del primo febbraio, è inciampato a causa dell’improvvisa rottura (6) del suo bastone (36); fortunatamente non si è fatto nulla dato che è stato prontamente salvato dai suoi collaboratori (68) che l’hanno trasportato (73) sano e salvo sulla sua sedia (35).