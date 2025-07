Lotto, 10eLotto e Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 4 luglio 2025, concorso Sisal n. 106/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Abbiamo (quasi!) superato il primo vero e proprio scoglio lavorativo del mese di luglio con una primissima settimana praticamente conclusa caratterizzata da un già cocente caldo e dai consueti quattro concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto giunti – a loro volta – oggi, venerdì 4 luglio 2025, al terzo appuntamento di questa settimana: tante le opportunità che riusciamo già a vedere all’orizzonte, ma per raggiungerle dovremo ancora attendere qualche ora.

Infatti, se non lo ricordaste, sappiate che le estrazioni di tutti e tre i giochi inizieranno alle ore 20 in punto con il Lotto in particolare che richiederà all’incirca una mezz’ora abbondante per estrarre tutti i suoi tantissimi numeri vincenti per ognuna delle 11 ruote che lo caratterizzano; mentre visto che di lui stiamo parlando, ci teniamo – come sempre – a dirvi che nella serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025, il primo più alto vinto da uno dei tantissimi giocatori è arrivato al valore di oltre 32mila euro!

Sempre il concorso con le 11 ruote nazionali, tra gli oltre 4 milioni assegnati ieri ha permesso a un altro vincitore di chiudere la serata con una vincita dal valore di poco più di 22mila euro; mentre i colpi più interessanti in assoluto sono da ascrivere al 10eLotto che ha donato a un singolo giocatore siciliano la bellezza di 100mila euro, seguiti da altri 50mila vinti in Toscana, tutto per un totale di 21,8 milioni assegnati tra tutti i vincitori!

QUESTA SERA UN NUOVO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO: CRESCE L’ATTESA PER IL JACKPOT

Abbiamo appena detto che è stato il 10eLotto a donare il premio più alto in assoluto, ma in realtà nella serata di ieri è stato il Superenalotto a conquistare la primissima posizione della classifica nazionale dei premi vinti grazie a un bottino da quasi 394mila euro (precisamente 393mila e 919) messo a segno nel concorso “SuperStar” indovinando la combinazione da 5 Stella, mentre dal lato del concorso classico il premio più alto (10 identici tra loro) era di poco meno di 16mila euro: resta intatto, in tutto questo, il jackpot che, per tutti voi giocatori pronti oggi a compilare la vostra schedina, vale la bellezza di 21,4 milioni di euro!

OGGI NEGLI USA SI CELEBRA IL 4 LUGLIO: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATI ALL’INDIPENDENZA AMERICANA

CI fa ancora una volta compagnia, infine, la Smorfia Napoletana, ultimo passo di questo nostro ormai tradizionale viaggio che ci accompagnerà questa sera alla scoperta dei tantissimi numeri vincenti del Superenalotto e degli altri concorsi, sempre affidandoci una combinazione (del tutto personalizzabile!) dedicata alla cronaca odierna: oggi la nostra attenzione è rivolta agli Stati Uniti (63, oppure 20-3 per il mix tra “Stati” e “Uniti”) che celebrano (82) l’importantissima festività (2) chiamata Giorno (48) dell’Indipendenza (68) che commemora (33) la nascita (80) dello stato a stelle (18) e strisce (67); mentre tra i numeri potreste anche aggiungere la combinazione 4-7-17-76 dalla data (4 luglio del 1776) della dichiarazione d’indipendenza.