Potrebbe nascondere qualche interessantissima sorpresa – potenzialmente addirittura milionaria – uno dei tre appuntamenti di questa sera con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che tornano oggi per la seconda volta in questo mese di marzo, ma al contempo anche per la 36esima dall’inizio dell’anno, con i loro immancabili numeri vincenti sempre associati a ricchi premi per i più fortunati tra i tantissimi giocatori che ogni settimana incrociano le dita: per sapere se siete proprio quei fortunati vincitori – ovviamente – dovete innanzitutto piazzare la vostre scommesse, il tutto entro le ore 19:30 per poi assistere all’estrazione già prevista alle 20 in punto.

Dato che immaginiamo che molti si stiano già mettendo le scarpe per correre in ricevitoria a piazzare le già citate scommesse, vi vogliamo lasciare con un paio di (speriamo utili!) consigli partendo dal dirvi che sabato scorso – ovviamente il primo marzo 2025 – nel Lotto si è riconfermata ancora una volta la presenza al primo posto tra i ritardatari del numero 52 sulla ruota di Venezia, accompagnato (ma con uno stacco di 6 concorsi) dal 63 sulla ruota di Cagliari e (qui lo stacco diventa di 20 concorsi) dal 50 su Torino; numeri che spetterà voi decidere se inserire nelle schedine, oppure evitare considerandoli ‘sfortunati’.

Superenalotto n. 36 del 4/3/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 36 del 4/3/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 36 del 4/3/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

VIA OGGI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON IL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT VOLA AD 81 MILIONI DI EURO

Sempre tra i numeri sfortunati – fermo restando che quelli del 10eLotto cambiano pressoché ogni 5 minuti data la frequenza di estrazione di quell’altro gioco -, nel Superenalotto è il trio 36-67-61 a guidare da più tempo la classifica di assenze in sede di estrazione, ma in questo contesto è certamente più interessante notare altre due cose: da un lato – infatti – lo scorso sabato abbiamo avuto modo di veder uscire un bottino dall’incredibile valore di oltre 624mila euro decisamente raro negli ultimi 35 concorsi del Superenalotto; mentre dall’altro lato è ancora più sorprendete che il jackpot sia rimasto del tutto intatto dallo scorso ottobre, continuando a crescere di appuntamento in appuntamento ed arrivaNdo oggi al valore di addirittura 81 milioni di euro!

L’AMERIGO VESPUCCI TORNA IN ITALIA: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Ma in tema di numeri fortunati e sfortunati a saperne certamente più di noi è – ovviamente – l’immancabile Smorfia Napoletana che tra le nostre righe anche oggi ha in serbe qualche interessante consiglio e suggerimento per voi: dato che da qualcosa dobbiamo partire, la notizia scelta è quella del recente ritorno (40) in Italia (1) della nave (49) più bella del modo, ovvero il veliero (6) Americo Vespucci in grado di incantare tutti i navigatori mondiali; accolto nel porto (7) di Trieste (30) dall’altrettanto spettacolare (17) volo (58) delle Frecce (38) Tricolori (90) e da una folla di curiosi, peraltro nel giorno del 64esimo anniversario (16) della fondazione della Pattuglia Acrobatica.