Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi martedì 4 novembre 2025, concorso Sisal n. 176/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LE ESTRAZIONI DI MARTEDÌ 4 NOVEMBRE DEL LOTTO E DEL 10ELOTTO: ECCO I NUMERI VINCENTI!

Non è ancora il momento – anche se tra pochissimo arriverà – di considerare chiusa questa serata di estrazioni perché se aveste scelto di giocare (anche, oppure solo) al Lotto e al 10eLotto è questo il vostro momento per incrociare le dita e sperare che la Dea Bendata abbia deciso di premiarvi per la vostra tenacia, donandovi un ricchissimo e interessantissimo bottino!

Visto che non vogliamo sottrarre troppo tempo ai vostri eventuali festeggiamenti, ci limitiamo ad augurarvi un sentito buona fortuna mentre vi lasciamo alla scoperta dei numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 176 del 4/11/2025

09-11-15-21-23-30-35-37-47-49-52-55-65-66-72-82-84-85-88-90

Numero Oro: 21

Doppio Oro: 21-9

Extra: 05-10-17-28-43-45-53-56-59-61-67-70-73-74-79

Estrazioni del Lotto n° 176 del 4/11/2025

Ruota Numeri Estratti BARI 21 – 09 – 35 – 82 – 53 CAGLIARI 49 – 11 – 85 – 61 – 83 FIRENZE 72 – 21 – 56 – 70 – 67 GENOVA 37 – 47 – 59 – 23 – 26 MILANO 30 – 84 – 74 – 47 – 21 NAPOLI 66 – 55 – 43 – 79 – 15 PALERMO 90 – 88 – 73 – 45 – 62 ROMA 65 – 23 – 67 – 05 – 72 TORINO 90 – 15 – 28 – 59 – 50 VENEZIA 52 – 82 – 10 – 17 – 80 NAZIONALE 14 – 74 – 44 – 68 – 62

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e delle estrazioni di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: È IL GIORNO DEL JACKPOT MILIONARIO?

Potrebbe essere arrivata per qualcuno tra i (tantissimi) giocatori del Superenalotto di scoprire se è riuscito a portarsi a casa quell’ambitissimo jackpot e nella speranza che il vincitore stia leggendo queste righe, ricordiamo a voi affezionati lettori che il suo valore oggi è di ben 73,3 milioni di euro, per i quali – ovviamente – sarà necessaria l’intera sestina!

Per evitare errori, noi vi suggeriamo sempre di ricontrollare la combinazione anche sul sito ufficiale del concorso, ma ora – visto che ci avete seguiti fino a questo punto – eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 176 del 04/11/2025

Combinazione Vincente

5 – 76 – 18 – 44 – 28 – 38

Numero Jolly

23

Superstar

89

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Incredibilmente – ed eccezionalmente – per la seconda volta in questa settimana, nella serata di oggi tornerà tutta la lunga (e ricca!) trafila di concorsi del Lotto, tra i quali ci saranno – come certamente ben saprete – anche il 10eLotto e il partecipatissimo Superenalotto: secondo appuntamento perché il primo si è tenuto nella serata di ieri, recuperando quello che abbiamo “perso” lo scorso sabato a causa delle celebrazioni per la festa di Ognissanti.

In quest’ultima singolare trafila di estrazioni – tra giovedì e venerdì scorsi e, appunto, ieri -, peraltro, abbiamo visto vincere nella sola provincia cosentina la bellezza di esattamente 272mila euro con il solo 10eLotto tra i quali salta decisamente all’occhio una doppietta da 100mila euro; mentre per quanto riguarda il Lotto è interessante notare che ieri è stato assegnato (fenomeno piuttosto raro!) un premio con l’opzione Oro che ha superato il valore di ben 51mila euro!

NEL NUOVO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO 73,3 MILIONI DI EURO IN PALIO

Sempre nella lunga serie di concorsi serali – tra i quali vi ricordiamo anche che si saranno l’Eurojackpot e il Simbolotto, ma di loro parliamo in altri articoli a parte – ci sarà anche il partecipatissimo Superenalotto grazie al quale potreste portarvi a casa la bellezza di 73,3 milioni di euro, ovvero il valore che il jackpot ha raggiunto questa sera; ma anche qui – e lo dimostra sempre il concorso di ieri – non mancano i premi (per così dire) “secondari” che nell’ultimo concorso hanno superato in alcuni casi i 37mila euro e sono arrivati fino a oltre 57mila!

OGGI È LA GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE: I NUMERI “FESTIVI” DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Dato che anche quella di oggi – esattamente come sabato scorso, seppur in misura nettamente minore – è una giornata piuttosto speciale, vogliamo dedicare il nostro nuovo appuntamento con la Smorfia Napoletana a una festività nazionale spesso ignorata: oggi (e potreste giù usare il 4 e l’11 per le vostre giocate), infatti, si celebra (82) la Giornata (48) dell’Unità (1) Nazionale (70) e delle Forze Armate (potete usare l 12 di soldati, oppure il 9 di esercito), con la consueta parata (12) a Roma (65) e la deposizione della Corona (28) di alloro (90) ai caduti (56) all’Altare (53) della Patria (71) capitolino.