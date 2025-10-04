Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, sabato 4 ottobre 2025, concorso Sisal n. 159/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

SUPERENALOTTO, LA SESTINA E LE FUNZIONI COLLATERALI

È stata annunciata la nuova estrazione del Superenalotto, con la combinazione vincente, il Numero Jolly e il SuperStar che ora possono essere confrontati con le schedine giocate. Per controllare le proprie ricevute basta accedere alla sezione “Verifica Vincite” del sito ufficiale del gioco, dove inserendo il numero di concorso, l’anno e il codice giocata si ottiene subito l’esito.

Un consiglio importante riguarda la funzione WinBox: chi gioca in ricevitoria trova un codice dedicato sulla schedina cartacea che, se inserito entro le 19:30 del giorno dell’estrazione, permette di partecipare a premi extra fino a 500 euro. Giocando online, invece, la partecipazione a WinBox è automatica. Per una verifica ancora più rapida, si può usare l’app ufficiale del Superenalotto, che consente di scansionare la ricevuta, controllare i numeri estratti e scoprire eventuali vincite in pochi secondi. Smartphone o schedina alla mano, è quindi il momento di scoprire se la fortuna ha bussato alla porta.

Ultima estrazione Superenalotto n. 159 del 04/10/2025

Combinazione Vincente

68 – 54 – 48 – 61 – 87 – 79

Numero Jolly

80

SUPERSTAR

45

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

L’estrazione di oggi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto potrebbe regalarci delle ricche sorprese, a patto che i numeri vincenti che stiamo aspettando trovino una totale corrispondenza, altrimenti dovremo fare attenzione ai premi minori. Per quanto riguarda il Jackpot, oggi sono in palio 60,1 milioni di euro, visto che nell’estrazione di ieri nessuno è riuscito a centrare la combinazione fortunata.

La vincita più alta della serata è stata realizzata ad Acquedolci, in provincia di Messina, dove un fortunato giocatore, tramite Quick Pick ha centrato un “5” dal valore di 127.893,93 euro. Proseguiamo con le quote, perché subito dietro troviamo tre premi da 31.918 euro ciascuno, assegnati ai vincitori con “4 Stella”.

Scendendo nella classifica dei premi, i 409 giocatori che hanno indovinato “4” numeri portano a casa 319,18 euro ciascuno, mentre ai 169 fortunati con “3 Stella” spettano 2.284 euro.

Sono invece 17.179 i vincitori con “3”, ognuno premiato con 22,84 euro. A seguire, i 2.272 “2 Stella” che ricevono 100 euro a testa, mentre i 267.199 con “2” si aggiudicano 5 euro. Infine, tra le quote minori, i premi da 10 euro vanno a 12.372 giocate con “1 Stella” e da 5 euro a 24.593 “0 Stella”.

CHI MANCA ALL’APPELLO PER IL LOTTO

Dopo l’ultima estrazione del Lotto di ieri, il quadro dei numeri più attesi mette in evidenza ancora una volta il dominio dell’82 sulla ruota Nazionale, che non si vede da ben 106 concorsi, confermandosi così al vertice assoluto della classifica dei ritardatari. Alle sue spalle si colloca l’85 su Cagliari, che manca da 103 turni, mentre un altro 82, questa volta sulla ruota di Bari, resiste all’appello da 97 estrazioni.

Seguono a pari passo due protagonisti della lunga attesa: il 69 sulla Nazionale e il 42 su Firenze, entrambi con un’assenza di 93 concorsi. Sono loro a completare la top five. Non meno interessante è lìanalisi degli ambi ritardatari: la cadenza 4 su Bari continua a mancare da 55 turni. Per quanto riguarda invece le decine, spicca la 40-49 su Cagliari, che non viene sorteggiata da 51 estrazioni, mentre nella categoria delle figure il primato tocca alla 7 su Torino, ormai assente da 78 concorsi.

Superenalotto n. 159 del 04/10/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 159 del 04/10/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 159 del 04/10/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LA RIVOLUZIONE ANGLICANA E LA SMORFIA NAPOLETANA

La Smorfia napoletana stavolta ci permette di trasformare in numeri un evento storico, quello della recente rivoluzione nella Chiesa anglicana, perché per la prima volta al vertice religioso britannico si trova una donna, il vescovo Sarah Mullally. In termini smorfici potremmo associare “donna”, “vescovo”, “rinnovamento”, “Chiesa” a numeri simbolici. La tradizione partenopea ci propone il trittico “vergine / donna / femmina” legato al numero 21 o 46 (a seconda delle varianti), e “vescovo / chiesa / sacro” che richiama invece numeri come 63.

Ma ci sono anche altre voci legate al sacro, basti pensare al monaco 37 e alla Madonna, che è la prima figura religiosa della Smorfia, ma ovviamente non può mancare la Chiesa, 84. Dunque, si possono creare anche delle combinazioni particolari per provare a tentare la fortuna, nella speranza di farla avvicinare dalle proprie parti per le estrazioni di oggi…