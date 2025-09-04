Numeri vincenti Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazione di oggi, giovedì 4 settembre 2025, concorso Sisal n. 141/2025. Ultime notizie, quote e jackpot
Oggi è il giorno di una nuova estrazione, con l’attesa rivolta in particolare al Jackpot che continua a crescere. Dopo l’ultimo concorso di martedì, il 6 non è stato centrato e il montepremi del Superenalotto è salito a 46,4 milioni di euro per l’appuntamento di oggi.
Le vincite non sono però mancate: ci sono stati due 5 hanno premiato i giocatori con 83mila euro circa ciascuno, mentre un fortunato ha realizzato un 4 Stella da 37mila euro circa.
Nel dettaglio, l’ultima estrazione ha distribuito premi anche con 452 vincite per il 4 da 377 euro circa, così come ci sono state oltre 18mila schedine fortunate per il 3 da 27 euro e oltre 300mila vincite per il 2 da 5 euro circa.
Numeri che rendono l’idea delle belle sorprese che potrebbe riservarci il concorso odierno, e ciò non vale solo per il gioco che mette in palio il Jackpot, ma anche gli altri due, di cui stiamo per raccontarvi le ultime vincite.
Superenalotto n. 141 del 4/9/2025
Combinazione Vincente
Numero Jolly
Superstar
Estrazione 10eLotto n° 141 del 4/9/2025
Numero Oro:
Doppio Oro:
Extra:
Estrazioni del Lotto n° 141 del 4/9/2025
|Ruota
|Primo Estratto
|Secondo Estratto
|Terzo Estratto
|Quarto Estratto
|Quinto Estratto
|BARI
|CAGLIARI
|FIRENZE
|GENOVA
|MILANO
|NAPOLI
|PALERMO
|ROMA
|TORINO
|VENEZIA
|NAZIONALE
(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
VINCITE, PREMI E QUOTE DAL LOTTO A…
L’ultima estrazione ha regalato importanti vincite, ad esempio la fortuna ha fatto tappa in Campania con premi complessivi superiori ai 78mila euro al Lotto. A Castel Volturno (Caserta), in particolare, ci sono state due vincite da 27mila euro. Ad Avellino c’è stata una vincita di circa 13mila euro, mentre a Napoli di oltre 11mila euro. Il premio più ricco a livello nazionale, però, è stato registrato a Torino con oltre 50mila euro.
Nel complesso, l’ultimo concorso ha distribuito 5,9 milioni di euro, portando il totale annuale a 870,4 milioni. Anche il 10eLotto non è stato da meno: 50mila euro ciascuno a Pescara e San Canzian d’Isonzo, 10mila euro a Garzeno e oltre 11mila euro a Ricadi, con altre vincite sparse tra Lombardia e Calabria. Premi complessivi per 28 milioni, con un totale annuale di 2,6 miliardi di euro.
LA SMORFIA NAPOLETANA E I MESSAGGI WHATSAPP
La Smorfia napoletana, con la sua storica capacità di “tradurre” sogni in numeri, può fare lo stesso con fatti e casi di attualità: lo dimostriamo tirando in ballo quanto dichiarato dalla recente sentenza del Tribunale di Catanzaro, secondo cui i messaggi WhatsApp possono avere valore legale come accordi pre-matrimoniali.
Secondo la tradizione partenopea, possiamo prendere il 7 che rappresenta il “vaso”, simbolo di contenitore come la chat; il 22 è il “pazzo”, che ricorda le follie d’amore e i colpi di testa nelle relazioni; il 33 è “gli anni di Cristo”, richiamando sacrificio e cambiamento, mentre il 90 è la “paura”, quella che può accompagnare separazioni e decisioni importanti.