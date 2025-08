Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 5 agosto 2025, concorso Sisal n. 124/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Ci sono stati giusto un paio di colpi piuttosto interessanti messi a segno tra il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto nell’estrazione che si è tenuta sabato scorso – che era il 2 agosto 2025 – e la speranza è che oggi, martedì 5 agosto, potremo veder assegnati dei bottini (letteralmente!) milionari, puntando soprattutto i nostri occhi sul sempre ambitissimo – e unico nel suo genere tra i giochi italiani – jackpot che spetterà a chiunque indovinerà l’intera sestina superenalottifera!

Prima di arrivarci – anche per aumentare leggermente la suspense di tutti voi giocatori – a qualcuno potrebbe interessare sapere il valore di quei bottini che abbiamo citato all’inizio dell’articolo, partendo (per ovvie ragioni, dato che è il più alto della giornata tra tutti e tre i concorsi) da quel premio da 100mila euro vinto con 8 numeri ed entrambi di “Oro” nel 10eLotto; oppure anche dagli oltre 61mila (precisamente: 61mila e 187) euro messi a segni grazie al Lotto con sei ambi, quattro terni e una quaterna centrati nel perugino.

—

Superenalotto n. 124 del 5/8/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 124 del 5/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 124 del 5/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

È SEMPRE PIÙ ALTO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: LA CIFRA CHE VI ATTENDE NEL CONCORSO DI OGGI

Si è invece leggermente trattenuto – forse in attesa di far vincere un premi milionario a qualcuno in questi primi giorni di agosto – il Superenalotto che lo scorso sabato si è fermato alla singola cifra massima (comunque importante, non possiamo negarlo!) di poco più di 42mila euro, peraltro vinta in contemporanea da quattro differenti giocatori: il totale giornaliero dei premi in quell’estrazione è riuscito a superare i 4 milioni di euro, distribuiti tra quasi 580mila vincitori; il tutto fermo restando che all’appello mancava il jackpot milionario, oggi cresciuto fino alla sbalorditiva cifra di 34,3 milioni di euro che vi auguriamo di riuscire a portarvi a casa!

I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA: IN MESSICO L’ANNUALE DANZA DELLE LUCCIOLE

Possiamo, infine, riaprire il nostro apprezzato viaggio all’interno del tradizionale vocabolario della Smorfia Napoletana, utile per chiunque tra voi carissimi lettori sia indeciso sulle cifre con le quali compilare le varie schedine dei concorsi di questa sera, suggerendovi numeri basati sulle notizie di cronaca: oggi vogliamo portarvi con noi in Messico (44) per assistere – purtroppo solo figurativamente – all’incredibile spettacolo (70) della danza (76) delle lucciole (26), parte del loro annuale (66) rituale (17) di accoppiamento (78) e che tutti gli anni attira centinaia e centinaia di curiosi per assistervi!