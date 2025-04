DAI NUMERI DI LOTTO E 10ELOTTO AI PREMI DA RISCUOTERE

Ora che è arrivato il momento dei numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, avendo archiviato la questione Superenalotto, possiamo soffermarci su una questione che viene spesso trascurata perché a prendersi la scena sono le vincite di quest’ultimo gioco. Ma altrettanto importante è sapere come riscuotere i premi del gioco che è caratterizzato dal viaggio tra le ruote, anche perché le modalità differiscono.

Infatti, vi dovete rivolgere alle ricevitorie per le vincite che non superano la soglia di 543,48 euro, altrimenti potete prenotare il premio, richiedendo che venga accreditato sul vostro conto corrente, anche se avete effettuato la giocata in ricevitorie speciali, come quelle presenti nelle stazioni dei treni, negli aeroporti o autogrill. Il discorso cambia per le vincite che superano l’importo di 10mila e 500 euro, perché in questo caso avete due possibilità: presentarvi a uno sportello di Intesa Sanpaolo o all’ufficio al pubblico di Sisal a Roma. Ora però spazio ai numeri…

Estrazione 10eLotto n° 55 del 5/4/2025

03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 14 – 20 – 26 – 42 – 45 – 56 – 58 – 60 – 63 – 66 – 67 – 70 – 73 – 74 – 80

Numero Oro: 10

Doppio Oro: 10 – 58

Extra: 02 – 30 – 32 – 36 – 59 – 61 – 62 – 72 – 75 – 76 – 78 – 79 – 83 – 85 – 87

Estrazioni del Lotto n° 55 del 5/4/2025

Ruota Numeri Bari 10 – 58 – 03 – 61 – 14 Cagliari 04 – 67 – 36 – 85 – 87 Firenze 70 – 45 – 80 – 62 – 06 Genova 05 – 66 – 32 – 59 – 89 Milano 20 – 56 – 02 – 87 – 47 Napoli 60 – 63 – 75 – 72 – 06 Palermo 14 – 80 – 30 – 76 – 70 Roma 73 – 42 – 36 – 79 – 08 Torino 26 – 74 – 83 – 78 – 31 Venezia 06 – 60 – 85 – 76 – 40 Nazionale 44 – 11 – 71 – 06 – 37

LA SESTINA DEL SUPERENALOTTO E IL MECCANISMO ATTIVATO

Le probabilità di conquistare almeno un premio con il Superenalotto è una su 10, dunque non è facile farsi baciare dalla fortuna, ma quando c’è di lei in mezzo ci sono pochi calcoli da fare, bensì numeri vincenti da controllare. Questo è proprio il momento di cominciare, perché le combinazioni fortunate sono uscite, le abbiamo raccolte in diretta per favorire le vostre operazioni di verifica, ricordandovi che questo è solo il primo passo da seguire, visto che ci sono tanti strumenti utili per avere l’esito preciso delle vostre schedine.

Ci sarà poi il momento e l’occasione di ritrovarsi per scoprire altre combinazioni, quelle degli altri giochi protagonisti oggi. La commissione ha provveduto all’inserimento dei dati del concorso nel sistema informatico, che però non è collegato ad alcuna rete per non essere accessibile dall’esterno, quindi vengono inseriti i numeri vincenti e così scatta lo spoglio per scoprire le ricevute vincenti per stilare l’opportuno elenco e dar forma alle quote.

Ultima estrazione Superenalotto n. 55 del 05/04/2025

Combinazione Vincente

60 – 41 – 73 – 8 – 22 – 5

Numero Jolly

18

SUPERSTAR

54

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI SONO SEMPRE PIU’ VICINI

Partiamo subito dalle statistiche per accompagnarvi verso la nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, pronti a regalarci ricchi premi tramite i loro numeri vincenti. Una pioggia di combinazioni fortunate si sta per abbattere sulle case italiane, come accaduto ieri, intanto ci sono quelle che compongono i numeri più assenti o più frequenti, a seconda di quelli che volete prendere in esame.

Partiamo dai primi, con il 58 su Napoli che non si vede da 132 concorsi, sono 111 per l’84 su Genova, mentre il 73 su Napoli chiude il podio con le sue 107 assenze. Non sono ancora centenari il 27 su Palermo e il 18 su Napoli, rispettivamente a quota 98 e 94 ritardi.

Visto che abbiamo fatto accenno a quelli che si fanno vedere più spesso, ecco i numeri frequenti relativi al gioco che mette in palio il ricco Jackpot, di cui vi parleremo tra poco. I numeri che amano farsi estrarre sono 85, 6, 86, 77, 79 e 55. Ma ora passiamo alle questioni economiche…

L’IMPORTO DEL JACKPOT E LE VINCITE DEL SUPERENALOTTO

C’è una cosa che accomuna tutti gli appassionati del Superenalotto ed è la voglia di vincere il ricco Jackpot. Possono cambiare i modi in cui lo spendereste, del resto le esigenze sono diverse a seconda della propria situazione, ma l’obiettivo resta ben chiaro per tutti. Nell’estrazione di oggi ammonta a 15,8 milioni di euro: è questo il nuovo montepremi in palio. Vi auguriamo il meglio in vista dell’assalto ai numeri vincenti, con la consapevolezza però che potete togliervi delle belle soddisfazioni anche con gli altri premi.

Ad esempio, ieri ci sono stati quattro giocatori che hanno centrato il 5 da 32mila euro circa. Ma è andata ancor meglio a colui o colei che è riuscito a centrare il 4 stella, visto che parliamo di una vincita di poco più di 43mila euro. Ci sono poi ben 67 schedine fortunate per quanto riguarda un’altra categoria, il 3 stella, con un premio di poco più di 3mila euro. Ma queste sono solo alcune delle quote che si vanno via via sviluppando estrazione dopo estrazione.

I DAZI USA E LA SMORFIA NAPOLETANA

Non si parla d’altro che di dazi Usa in questi giorni, del resto l’impatto che possono avere sull’economia nazionale e mondiale rappresenta un motivo di preoccupazione per tutti. Anche questo tema può essere posto sotto la lente d’ingrandimento della Smorfia napoletana per estrapolare alcuni numeri da mettere in gioco, tentare la fortuna e provare a mettersi al riparo economicamente dalle difficoltà.

Partiamo dai protagonisti, i soldi, che la tradizione partenopea associa al 46. Ci sarebbe anche il 39, il cappio al collo, da non interpretare in senso letterale, ma con la paura di sentirsi intrappolati in una situazione difficile. Non mancano le lamentele, 60, per i costi che possono aumentare e gli effetti sull’inflazione, dunque potreste valutare anche 49 carne e 50 pane, o più in generale 82 per la tavola imbandita, mentre le imprese possono essere interpretare con l’86, che la Smorfia associa alla bottega.