Rintoccano le ore 20:00 e mentre il Lotto si appresa a iniziare il suo consueto viaggio tra le 11 ruote nazionali che impiegherà circa una mezz’oretta complessiva per concludersi, il Superenalotto è già pronto con i suoi numeri vincenti per incoronare qualche nuovissimo vincitore, potenzialmente – addirittura – milionario nel caso in cui centrasse il jackpot dal valore di ben 22,2 milioni di euro!

Sperando che possa servirvi, vi ricordiamo che per incassare il vostro eventuale bottino avrete a disposizione un totale di 90 giorni a partire da oggi e che dovrete conservare con cura la vostra schedina che dovrà essere presentata integralmente; mentre l’ultimissima cosa che ci resa da dire è: eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 107 del 05/07/2025

Combinazione Vincente

46 – 16 – 71 – 85 – 61 – 75

Numero Jolly

64

SUPERSTAR

12

È l’ultimissimo giorno di questa settimana in cui tutti voi carissimi lettori che siete in cerca di fortuna potete provare a misurarvi con i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per provare – ancora una volta – ad aggiudicarvi uno dei sempre tantissimi bottini e jackpot che potrebbero cambiarvi completamente la vita; almeno, ovviamente, dal punto di vista economico, permettendovi di non preoccuparvi più del lavoro, dello stipendio, delle spese incombenti o di quel mutuo ancora da saldare!

Purtroppo – d’altronde come ogni sabato -, per ora non sappiamo ancora dirvi a quanto sono ammontati i vari premi vinti nella serata di ieri, venerdì 4 luglio 2025, che cci ha regalato il consueto appuntamento con i numeri vincenti; mentre abbiamo a disposizione i soliti dati sui numeri sfortunati: per esempio, nel Lotto resta saldamente ancorato alla prima posizione dei ritardatari il numero 26 sulla ruota di Firenze, accompagnato dal 14 sulla Nazionale, dal 27 sulla ruota barese, dal 49 su Firenze e da 35 su Roma; tutti assenti da più di 100 concorsi consecutivi.

Estrazione 10eLotto n° 107 del 5/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 107 del 5/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

UN NUOVO APPUNTAMENTO CON IL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT, STATISTICHE E PREMI VINTI

D’altra parte, sono invece – fortunatamente – disponibili i dati sulle ultimissime vincite messe a segno nel concorso del Superenalotto che si è tenuto ieri sera, peraltro fondamentali per scoprire quanto vale il jackpot associato oggi alla sestina vincente: in particolare, tra i premi più alti di ieri si è registrato un fantastico bottino dal valore di poco più di 60mila euro e altri tre bottini da 40mila l’uno, associati – nel primo caso – a quattro numeri indovinati nella versione SuperStar e – nel secondo – a cinque numeri del concorso classico; tutto per un totale giornaliero di 2,6 milioni!

Tra i numeri sfortunati – giusto per far crescere ancora un pochino la suspense prima di parlarvi del jackpot – segnaliamo il consueto trio ormai ben noto composto da 84, 89 e 12 che compensano le eccessive presenze (non a caso, questi sono i numeri più fortunati) del trio 85-6-86; mentre visto che ci siamo dilungati abbastanza, vale la pena chiudere questa parentesi dicendovi che oggi il jackpot in palio nel Superenalotto vale ben 22,2 milioni di euro!

A PARIGI IL PRIMO BAGNO NELLA SENNA DOPO LE OLIMPIADI: I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Resta, infine, solamente da rinnovare anche oggi l’appuntamento ormai consueto con la Smorfia Napoletana, nostra fedele amica in questi viaggi serali verso i numeri vincenti dei vari, partecipatissimi, concorsi associati al Lotto, con una notizia sempre freschissima dalle quale trarremo i consueti consigli numerici di oggi: in particolare, abbiamo deciso di portarvi con noi in Francia (66) e, precisamente, a Parigi (10, oppure 18-2 per il suo nomignolo di “città dell’amore”) che recentemente ha dato il via libera a cittadini e turisti (22) a farsi il bagno (16) nelle acque (1) del fiume (81) Senna, pulite dall’inquinamento (55) lo scorso anno per le Olimpiadi (35).