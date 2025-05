Si apre proprio oggi – naturalmente lunedì 5 maggio 2025 – una nuovissima e particolare settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che nel corso del prossimi sette giorni (oggi incluso) ci porterà al cospetto di ben cinque differenti estrazioni con il solo mercoledì di pausa e il concorso aggiuntivo odierno ad aprire le danze: se non lo sapeste o ve lo foste – legittimamente – dimenticati, l’estrazione si terrà alle ore 20:00 di oggi è stata aggiunta al computo generale perché lo scorso giovedì siamo stati ‘costretti’ a rinunciare al consueto secondo concorso settimanale a causa della Festa dei lavoratori che ha permesso alla Dea Bendata di prendersi una pausa!

Una settimana – quella che si è appena conclusa – piuttosto particolare dato che non sono quasi mai stati resi noti i premi più alti vinti dai vari fortunatissimi giocatori che hanno indovinato parte delle combinazioni e dato che questo ‘problema’ si è ripetuto anche sabato 3 maggio, oggi vi torniamo a parlare dei numeri sfortunati: dopo tanto tempo – infatti – si è chiuso il predominio nel Lotto del 58 su Napoli come leader dei ritardatari, sostituito oggi dal 27-Palermo che a lungo è stato il suo vice; mentre nella top 3 di ritardatari non manca nuovamente il 32 su Palermo e la new entry del 16-Milano.

Superenalotto n. 71 del 5/5/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 71 del 5/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 71 del 5/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto ufficiali sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

È DI 27,8 MILIONI IL JACKPOT DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: VIA ALLA CACCIA AI NUMERI VINCENTI

Disponibili invece – dato che questi sono fortunatamente del tutto automatizzati – i dati sui premi vinti sabato scorso grazie al Superenalotto che per la seconda volta consecutiva (il precedere risale solamente a venerdì) ha assegnato un ricchissimo premio grazie alla combinazione ‘5 Stella’ che richiede di indovinare almeno cinque numeri della sestina classica e la cifra aggiuntiva ‘SuperStar’: il premio vinto da quel fortunato che è riuscito a metterla a segno è arrivato a valere poco più di 312mila euro; e mentre tra gli altri più fortunati della serata si contano 5 premi da 24mila e altri 15 da 12mila, è rimasto intatto il jackpot oggi arrivato a valere ben 27,8 milioni di euro!

TANTI AUGURI PIMPA: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER IL 50ESIMO DELLA CAGNOLINA DI ALTAN

Resta – infine – solamente da lasciare il suo consueto spazietto alla Smorfia Napoletana che anche oggi in vista delle estrazioni di Lotto e Superenalotto ha pronta una combinazione che potreste (salvo siano passate già le ore 19:30) usare per compilare le vostre schedine odierne: il punto di partenza è la simpatica notizia del compleanno (15) della Pimpa, ovvero la storica cagnolina (6) a fumetti (46) creata dalla sapiente penna di Altan, passata alla storia per le sue macchie (83) rosse (60) e per storie che hanno colpito sia adulti (59) che bambini (1); giunta alla bellezza di 50 (altro numero per voi) anni (40)!