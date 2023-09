Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 5 settembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Poco fa abbiamo scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che ricordiamo possono essere recuperati poco più avanti in questa pagina, ed ora è arrivato il momento di concentrare la nostra attenzione sui numeri vincenti di Lotto e 10eLotto! Da poco, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la breve parentesi del Simbolotto, ha lasciato subito spazio ai restanti 10 numeri vincenti del secondo concorso a premi. In ballo, insomma, ci sono tanti numeri che potrebbero finire per confondere i giocatori nel momento del ricontrollo delle schedine.

Il consiglio, come sempre, è quello di porvi la massima attenzione, rivolgendosi magari a diversi siti per controllare i numeri estratti. Oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe dare anche una rapida occhiata anche ai siti ufficiali dei due giochi, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ma ora, senza perderci in ulteriori divagazioni, scopriamo subito i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, ricordando che il prossimo appuntamento si terrà giovedì!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 115 del 05/09/2023

3 – 4 – 9 – 13 – 16 – 17 – 18 – 22 – 35 – 44 – 46 – 47 – 49 – 50 – 61 – 62 – 66 – 70 – 79 – 83

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 13

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 13 – 49

Extra: 2 – 21 – 32 – 37 – 40 – 41 – 45 – 59 – 60 – 71 – 73 – 74 – 76 – 80 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n° 115 del 05/09/2023 BARI 13 49 47 74 41 CAGLIARI 66 50 9 21 83 FIRENZE 79 18 4 37 7 GENOVA 22 62 80 71 73 MILANO 70 46 17 60 40 NAPOLI 35 17 40 70 20 PALERMO 46 3 32 2 84 ROMA 44 83 59 85 70 TORINO 61 16 45 76 6 VENEZIA 50 61 32 73 46 NAZIONALE 29 44 71 34 16

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi si sono aperte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che come sempre partono proprio da quest’ultimo gioco! In palio ricordiamo che oggi ci sono fino ad un massimo di 50,1 milioni di euro, in attesa dei fortunati che sono riusciti ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti. Si apre, dunque, l’emozionante fase del ricontrollo delle schedine che potrebbe trasformare questa serata in un momento veramente entusiasmante. Proprio per questa ragione, dunque, il ricontrollo dovrebbe essere fatto con estrema cura e meticolosità, magari utilizzando diversi siti per controllare l’esito dell’estrazione.

I giocatori più meticolosi, oltre a dare un’occhiata a questo sito, ilSussidiario.net, potrebbero anche utilizzare quello ufficiale del gioco, sul quale si trova il comodo tool per verificare automaticamente la vincita. Ora, però, lasciamo subito i riflettori ai numeri vincenti del Superenalotto, auspicandoci che qualcuno riesca a portasi a casa il jackpot, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 115 del 05/09/2023

Combinazione Vincente

65 – 20 – 26 – 33 – 19 – 14

Numero Jolly

15

Superstar

36

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 SETTEMBRE 2023

Nella giornata di oggi si aprirà una nuova, ricchissima, settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, al loro primo appuntamento in questa settimana “inaugurale” di settembre. Ricordiamo che le tre estrazioni, abbinate anche a quella del Simbolotto, si tengono per quattro volte ogni sette giorni, oltre al martedì, anche il giovedì, il venerdì (con un appuntamento extra dedicato all’Emilia-Romagna) ed il sabato.

Per sapere quali saranno i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, come sempre, attendere la sera, quando le tre estrazioni diventeranno protagoniste e regaleranno i loro ricchissimi premi! Nel mentre, per dare una comoda indicazione a tutti i giocatori, possiamo recuperare le statistiche sui numeri ritardatari, ovvero che da tempo mancano nelle estrazioni. Partendo dal Lotto, dopo l’estrazione dello scorso sabato, il 2 settembre, si è riconfermato leader dei ritardatari il 228 su Cagliari, assente per 118 appuntamenti. Lo seguono, poi, il 75 su Roma, con 109 assenze e il 37 su Cagliari, a quota 107. A chiudere la classifica, poi, si trovano il 2 su Venezia (103 assenze) e il 18 su Palermo con le sue 102 estrazioni mancate.

Prima di passare alle quote del Superenalotto, dalle quali dipende il jackpot in palio oggi, così come abbiamo visto i ritardatari del Lotto, recuperiamo anche quelli del 10eLotto. In questo caso si tratta, ovviamente, di 10 numeri, capitanati da 17 che non è spuntato per 18 estrazioni consecutive. Subito dopo, poi, si trova il 78 con 13 assenze, seguito stretto dall’84, dal 66 e dal 48, tutti e tre a quota 12. Subito dopo, in sesta posizione, si trova il 58, con 10 mancanze, marcato stretto dall’86, dall’83, dal 9 e dall’1, che chiudono la classifica a pari merito con 9 assenze l’uno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, messe da parte le statistiche su Lotto e 10eLotto, concentriamo tutta la nostra attenzione sul Superenalotto, con il suo ricchissimo montepremi che continua a crescere. Nuovamente, infatti, sabato non è stato centrato alcun punto da “6”, fatto che implica che il jackpot odierno del Superenalotto è salito a 50,1 milioni di euro! Particolarmente fortunato, però, il singolo giocatore che sabato si è portato a casa il punto a “5 Stella”, dall’incredibile valore di 562.687,50 euro. da segnalare, poi, anche gli 8 giocatori che hanno preso il punto “4 Stella”, valso 25.211 euro per ognuno di loro, e i 9 che hanno centrato il punto da “5”, portandosi a casa 22.507,50 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? La domanda, quasi certamente, sarà balenata nella mente di tantissimi giocatori, trovatisi a fantasticare sul giorno in cui, auspicabilmente, centreranno i punti da “6”, o riusciranno a vincere un ricchissimo premio nel Lotto o nel 10eLotto. Il consiglio è sempre quello di pensare prioritariamente alle proprie esigenze e ai sogni da sempre tenuti in un cassetto, dedicando però anche parte dell’importante budget ad un innovativo progetto.

Prendendo un esempio dalla piattaforma Kickstarter, segnaliamo il progetto UGOT, ovvero un vero e proprio kit per costruire autonomamente il proprio robot domestico. Si tratta, infatti, di una box in cui si troverà tutto il necessario per costruire oltre 7 tipi diversi di robot, che potranno poi essere attivamente utilizzati. Intelligenti e modulari, i robot potranno avere pressoché la forma che desideriamo, ed essendo dotati di telecamera ed IA potranno anche diventare degli utili e fidati amici. Come se non bastasse, si tratta di un progetto che può diventare anche un momento di costruzione con i propri figli, trasmettendogli magari la passione per la meccanica.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Indecisi sui numeri su cui puntare nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto? Niente paura, perché fortunatamente si può ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con cui si traducono i sogni, ma anche i racconti o le notizie, in numeri, utili appunto per la propria scommessa. Per fare un esempio, prendiamo il recente video diffuso dalla Polizia in cui viene portato in salvo un cerbiatto intrappolato in una piscina privata, con la simpatica descrizione di “ricercato per violazione di domicilio”. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 15 per il cerbiatto, oppure il 17 per il cervo. Ancora, il 18 rappresenta l’acqua, mentre il 66 è la piscina e il 54 l’azione di nuotare. Inoltre, si potrebbe utilizzare il 53, ovvero la polizia, o anche il 60, che è la trappola, come quella in cui è involontariamente finito il povero animale.











