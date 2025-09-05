Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazionidei numeri vincenti di oggi venerdì 5 settembre 2025, concorso Sisal n. 142/2025. Ultime notizie, quote e Jackpot

Sono appena stati estratti i numeri vincenti del Superenalotto con il suo jackpot milionario che sta per conoscere il proprio destino. Ogni concorso rappresenta una nuova occasione per tentare la fortuna e, questa volta, è il momento di verificare le proprie giocate per scoprire se si è centrata la combinazione vincente.

Il Superenalotto offre premi per diverse fasce di vincita: dalla combinazione completa a quelle parziali, ogni numero indovinato può far vincere un premio. Per controllare i risultati è sempre consigliato utilizzare i canali ufficiali, come il sito Sisal o l’app dedicata, oppure recarsi presso una ricevitoria autorizzata; in questo modo, si ha la certezza di verificare correttamente eventuali vincite e scoprire subito se si rientra tra i fortunati vincitori del concorso.

E se stavolta la fortuna non ha bussato alla tua porta, non preoccupatevi: ci saranno presto altre estrazioni da seguire. Prossimamente torneremo a scoprire insieme i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, offrendo aggiornamenti in diretta e tutte le informazioni necessarie.

Superenalotto n. 142 del 05/09/2025

Combinazione Vincente

82 – 39 – 52 – 71 – 47 – 9

Numero Jolly

83

Superstar

52

—

DAL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO ALLE QUOTE DEL LOTTO

Sale l’attesa per l’estrazione di oggi del Superenalotto, con il jackpot che raggiunge i 47,1 milioni di euro dopo che nel concorso di ieri non è stato centrato alcun “6”. La seconda estrazione della settimana ha comunque regalato tre “5” da 54.385 euro ciascuno e sette “4 Stella” da 46.268 euro.

Festeggia, invece, la Sardegna con il Lotto: a Ghilarza e Oristano due vincite gemelle da 23.750 euro per un totale di 47.500 euro, mentre in Abruzzo premi per 34.250 euro con un colpo da 27.250 euro a Montorio al Vomano e 7mila euro a Ortona. L’ultimo concorso ha distribuito complessivamente 3,7 milioni di euro, portando il totale annuo a oltre 874,2 milioni.

Fortuna anche per il 10eLotto: a Venezia centrata una tripletta da 26mila euro, a Domodossola vinti 10mila euro con un “8”, mentre a Novi Ligure incassati 9mila euro con un “4”. Altri 10mila euro sono andati a Benetutti, in Sardegna. In totale, l’estrazione ha assegnato 21,4 milioni di euro, con un totale per quest’anno che supera i 2,6 miliardi.

ORA LE RUOTE CON I LORO RITARDATARI

Cresce l’attesa per l’estrazione del Lotto di oggi, con i numeri ritardatari che continuano a catalizzare l’attenzione dei giocatori. In cima alla classifica troviamo il 26 su Firenze, che manca ormai da ben 158 estrazioni, consolidandosi come il leader incontrastato dei ritardi. Segue il 74 su Milano, assente da 131 concorsi, mentre al terzo posto spicca l’89 su Venezia, che non si vede da 105 estrazioni.

Non da meno il 2 su Genova, che tocca quota 102 assenze, e il 34 sempre su Firenze, fermo a 90 estrazioni. L’attesa si fa dunque sempre più alta, soprattutto per la ruota toscana, che conta due numeri in classifica. Gli appassionati puntano l’occhio a queste combinazioni “calde”, nella speranza che la sorte possa premiare chi da tempo li attende. Come sempre, si ricorda di giocare con responsabilità, perché ogni estrazione è indipendente e la fortuna può sorprendere quando meno ce lo si aspetta.

—

Estrazione 10eLotto n° 142 del 05/09/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 142 del 05/09/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità)

L’AFFARE DI BRAD PITT E LA SMORFIA NAPOLETANA

La nuova casa di Brad Pitt, che ha acquistato a Los Angeles una villa da 12 milioni di dollari, può diventare uno spunto per le estrazioni di oggi grazie alla Smorfia napoletana. Il prezzo dell’immobile, 12 milioni, suggerisce subito il numero, che nella tradizione rappresenta “i tradimenti”, ma anche grandi cambiamenti, come un trasloco importante.

La villa in stile spagnolo ha sei stanze e otto bagni, altri numeri che possono tornare utili, ma non si può prescindere dal 31, il padrone di casa. Ci sarebbe anche il 9, la figliolanza, visto che l’attore ha dei figli da poter ospitare nella sua dimora. Spazio poi al 46, i soldi, come quelli spesi dal divo per acquistarla. Sicuramente c’è il giardino, 51, con i fiori, 81. Non mancherà la tavola imbandita, 82, per le feste, 20, soprattutto con vicini di casa, Ben Affleck e Orlando Bloom.