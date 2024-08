ECCO LE COMBINAZIONI FORTUNATE DI LOTTO E 10ELOTTO

La diretta dell’estrazione del Lotto e del 10eLotto è in corso per regalarci i nuovi numeri vincenti che possono valere premi importanti oggi: li abbiamo raccolti e ve li mettiamo subito a disposizione, ma sappiate che avete a disposizione altri strumenti per verificare ulteriormente tutte le vostre giocate. Ad esempio, oltre al sito del gioco, ci sono l’app My Lotteries e il Televideo. L’applicazione ufficiale del gioco può essere scaricata su dispositivi come smartphone e tablet, sia Android sia iOS.

Una volta effettuato il download, c’è una sezione dedicata alle estrazioni, ma anche il collegamento alla trasmissione in diretta, ma potete visionarla anche in differita se avete altre impegni. In alternativa, c’è il servizio teletext fornito dalla Rai al termine dell’estrazione, senza dimenticare che avete a disposizione anche le ricevitorie dislocate sul territorio per togliervi ogni dubbio sui numeri vincenti e le vostre schedine.

Estrazione 10eLotto n° 125 del 06/08/2024

05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 16 – 20 – 29 – 30 – 35 – 40 – 41 – 47 – 48 – 49 – 62 – 80 – 82 – 83 – 89

NUMERO ORO:89

DOPPIO ORO:89 – 80

EXTRA: 02 – 03 – 11 – 12 – 19 – 23 – 28 – 43 – 45 – 55 – 59 – 73 – 74 – 88 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 125 del 06/08/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 89 80 07 06 10 CAGLIARI 29 05 35 02 12 FIRENZE 83 41 03 11 07 GENOVA 40 48 11 03 88 MILANO 47 06 20 45 28 NAPOLI 20 09 23 40 55 PALERMO 09 10 73 43 74 ROMA 62 30 05 59 19 TORINO 16 80 05 90 40 VENEZIA 49 82 40 07 61 NAZIONALE 40 26 75 79 76

LE SESTINA FORTUNATA DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO

Se volete sapere se avete vinto al Superenalotto, siete nel posto giusto, perché abbiamo seguito gli aggiornamenti sull’estrazione dei numeri vincenti, quindi stiamo per scoprire se la sestina vincente ci può regalare finalmente il Jackpot tanto atteso. La verifica delle vostre giocate non deve, però, fermarsi a questa pagina, perché c’è la sezione apposita nella pagina ufficiale, aggiornata dopo ogni estrazione, così come il sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli, e l’applicazione del gioco, dove è presente la funzione per verificare la schedina.

Volendo, potete anche iscrivervi al servizio di alert. Fate attenzione a consultare il dettaglio delle vincite, con i premi per ogni categoria e il numero dei vincitori. Chiaramente più è alta la categoria di vincita, più alto è l’importo del premio vinto. Vi lasciamo allora ai numeri vincenti per ritrovarci con quelli degli altri due giochi protagonisti oggi…

Ultima estrazione Superenalotto n. 124 del 06/08/2024

Combinazione Vincente

88 – 85 – 87 – 4 – 11 – 86

Numero Jolly

38

Superstar

2

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI

La settimana è già cominciata, ma in realtà per Lotto, 10eLotto e Superenalotto si apre oggi, con le sue estrazioni di numeri vincenti che in questo martedì 6 agosto 2024 possono valere premi molto importanti. Lo dimostra quanto accaduto nel concorso di sabato, con un premio di 475mila euro andato ad Arzano (Napoli), dove sono stati centrati tre ampie. un terno. Non male anche le quote di venerdì, con la vincita più alta realizzata a Capri (Napoli), grazie a tre ambi e un terno del valore di 47.500 euro. Ha potuto far festa anche la Puglia, visto che a Conversano sono stati vinti 55.589 euro con il Numero Oro, a cui si aggiunge il premio di 9.750 euro ottenuto a San Giorgio Ionico (Taranto). Secondo Agipronews, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi che superano i 4,7 milioni di euro, nel complesso si arriva a 760 milioni di euro da inizio anno.

Ora passiamo al 10eLotto, che ha fatto la fortuna di un giocatore di Napoli, dove sono stati vinti 36mila euro, a cui si aggiungono i 6mila di Ascea (Salerno). Invece, nel concorso di venerdì sono stati vinti 13mila euro e 9mila euro a Salerno. Poker di premi a Venezia, dove il bottino complessivo è stato di 33.500 euro. La vincita più alta di queste è stata di 20mila euro, poi sabato ci sono stati premi da 5mila, 4.500 e 4mila euro. Di fatto, l’ultima estrazione del 10eLotto ha fatto piovere 12,2 milioni di euro di premi in tutta Italia, nel complesso oltre 2,3 miliardi di euro da inizio anno.

DALLE ULTIME QUOTE AL SUPER JACKPOT IN PALIO

Quanto vale riuscire a centrare l’assalto alla sestina vincente del Superenalotto? Il jackpot è salito a quota 58,1 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Questo il bottino a cui aspirano coloro che partecipano al concorso oggi, ma ci sono ovviamente tante categorie di vincita a cui poter ambire, perché garantiscono premi comunque molto interessanti. Basti pensare alle quote dell’ultimo appuntamento con la fortuna.

Ad esempio, ci sono stati cinque punti “5” da 37.200,44 euro l’uno, un bottino simile è quello ottenuto dai due fortunati che hanno centrato il “4 stella” da 37.523,00 euro. Per quanto riguarda il “3 stella”, il numero di schedine risultate vincenti nel concorso di sabato sono ben 166, ognuna delle quali vale un premio di 2.681,00 euro. Ci sono poi altre categorie con premi minori ma che possono far comodo, ad esempio, per finanziare delle piccole spese o togliersi qualche soddisfazione.

UN ANNUNCIO A SORPRESA… CON LA SMORFIA NAPOLETANA

Se tornano le estrazioni del Lotto, torna anche la rubrica che vede protagonista la Smorfia napoletana, visto che ci aiuta a trovare i numeri giusti da giocare, quando l’ispirazione latita. Stavolta tiriamo in ballo l’annuncio di Kasia Smutniak, che ha deciso di non fare più l’attrice. Bisogna partire dal 34, la testa, che rappresenta la coscienza e il pensiero razionale, quello che ha evidentemente mosso l’attrice nel prendere la sua decisione. Di sicuro potrà intraprendere nuove sfide, oltre a fare la mamma, 52, come ha fatto finora.

Di sicuro è una notizia che ha suscitato molto stupore, 72, dopo che ne ha parlato. Per completare questo viaggio nella tradizione partenopea, senza però consultare sogni e interpretazioni di essi per avere un’ipotesi di numeri, ci affidiamo al numero 80, la bocca, intesa come porta dell’anima e in questo caso come il mezzo con cui è stato dato l’annuncio inaspettato e improvviso.