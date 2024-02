Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 6 Febbraio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver visto i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina, l’attenzione va ora rivolta al Lotto e al 10eLotto! Da pochi minuti, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la tradizionale parentesi con i simboli del Simbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri fortunati di oggi. Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare e per evitare di incrociare gli occhi, dopo aver dato un controllo su questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe utilizzare anche il tool per verificare in automatico l’eventuale vincita.

Questo, infatti, che si trova sui siti ufficiali dei due giochi, funziona semplicemente inserendo il codice identificativo della propria schedina, restituendo subito l’eventuale prospetto della vincita. Scopriamo, però, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 21 del 06/02/2024

2 – 3 – 9 – 12 – 15 – 20 – 33 – 37 – 51 – 52 – 53 – 58 – 60 – 68 – 71 – 74 – 82 – 85 – 86 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 3

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 3 – 12

Extra: 4 – 32 – 42 – 44 – 50 – 54 – 64 – 66 – 70 – 73 – 75 – 76 – 77 – 79 – 80

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 21 del 06/02/2024 BARI 3 12 71 32 50 CAGLIARI 60 74 68 75 66 FIRENZE 58 85 77 80 73 GENOVA 82 52 53 42 54 MILANO 53 86 52 76 40 NAPOLI 15 51 86 64 47 PALERMO 2 37 4 87 38 ROMA 58 68 80 74 38 TORINO 9 87 86 44 25 VENEZIA 20 33 70 79 51 NAZIONALE 49 17 35 47 86

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, martedì 6 febbraio 2024, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dato che le estrazioni si sono aperte da pochissimo proprio con l’ultimo di questi tre giochi. In palio oggi, per coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, c’è un jackpot dal valore di ben 56,4 milioni di euro, oltre ai numerosi altri premi per coloro che indovineranno solo parte della sestina.

Prima di dedicarci ai numeri vincenti, però, ricordiamo che è sempre importante dedicare la massima attenzione al ricontrollo della propria schedina, per non rischiare di sprecare un’occasione a causa della distrazione di un momento. Oltre ad usare questo sito, ilSussidiario.net, una buona idea è quella di dare anche un’occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, senza ulteriori indugi, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto che si apriranno a brevissimo!

Ultima estrazione Superenalotto n. 20 del 06/02/2024

Combinazione Vincente

39 34 54 46 89 26

Numero Jolly

13

Superstar

11

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI 6 FEBBRAIO 2024

Oggi, martedì 6 febbraio 2024, si apre una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati e partecipati in Italia e che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in ben quattro distinti appuntamenti. Oltre ad oggi, infatti, le estrazioni si ripeteranno anche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, chiudendo definitivamente il ciclo che si ripeterà identico la prossima settimana.

Nell’attesa dell’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che verranno sorteggiati in serata, per farci un’idea degli eventuali premi in palio possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, quello di sabato 3 febbraio 2024. Nel Lotto, il premio più alto assegnato valeva bene 57.500 euro, vinti da un giocatore di Cividate Camuno (Brescia). Al secondo posto, invece, si piazzano di diritto i 54.347,83 euro vinti a Masainas (Sud Sadegna), mentre il podio si completa con il premio da 27.600 euro vinto a Pieve Emanuele (Milano).

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricco jackpot, così come abbiamo recuperato i premi del Lotto, facciamo lo stesso anche con il 10eLotto. In questo concorso, il premio più alto di sabato valeva 9mila euro, assegnato ad un giocatore di Brescia, mentre sia a Lenola (Latina), che a Seriate (Bergamo) ne sono stati vinti altri due gemelli da 7.500 euro. Chiudono, infine, la top 3 i 6mila euro vinti a Casorate Primo (Pavia).

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Quanto vale il jackpot del Superenalotto di oggi? Prima di scoprirlo, guardando anche alle quote dell’ultimo concorso, ricordiamo che rispetto al Lotto e al 10eLotto, questo gioco è quello in cui viene messo in palio il montepremi massimo più alto, che si può vincere indovinando tutti e 6 i numeri. Se ciò non avviene, però, il jackpot continua a crescere di estrazione in estrazione, e visto che sabato nessuno ha centrato tutta la sestina, oggi vale ben 56,4 milioni di euro! Sabato, tuttavia, grazie ai punti da “5”, otto fortunati si sono portati a casa ben 26.623,86 euro l’uno, mentre altri 3 giocatori ne hanno vinti 17.933 grazie ai punti “4 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA, COME FUNZIONA?

Infine, sempre in attesa delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, recuperiamo il nostro tradizionale appuntamento con la Smorfia Napoletana, sistema che potrebbe risultare utile a tutti gli indecisi sui numeri con cui compilare la schedina. Questo, infatti, permette di ricevere una serie di numeri partendo da un sogno, ma anche da un racconto o una notizia. Per fare un esempio, optiamo per l’apertura di oggi della 74esima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse musicale televisiva più apprezzata dagli italiani. Dalla Smorfia potremmo ricavare l’84, che è il festival, ma anche il 55, ovvero la musica. Similmente, l’11 è il concorso, mentre il 62 la televisione. Si potrebbero, inoltre, aggiungere anche il 74, per l’edizione del Festival, oppure il 51, per il primo anno in cui andò in onda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA