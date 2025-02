Tutto è pronto per un nuovissimo concorso che nella serata di oggi – ovviamente giovedì 6 febbraio 2025 – vi permetterà di scoprire se grazie alle vostre scommesse relative al Lotto, al 10eLotto e al Superenalotto siete riusciti a mettere le mani su qualche ricchissimo premio di quelli che ci sono sempre in palio negli appuntamenti settimanali, o – meglio ancora – al milionario jackpot che resta sicuramente il più ambito dei tantissimi bottini che da sempre caratterizzano questi tra famosissimi giochi: dita incrociate (dunque!).

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 6 febbraio 2025: numeri vincenti e simboli

Proprio soffermandoci sui premi, vale la pena precisare a tutti voi carissimi lettori che dopo il concorso di martedì 4 febbraio 2025 tra Lotto e 10eLotto è stata superata l’importante soglia dei 400 milioni di euro complessivamente vinti dall’inizio dell’anno: proprio martedì – infatti – abbiamo visto uscire due ricchissimi bottini da 100mila euro tondi grazie alle combinazioni da 10 numeri tra Orbassano e Frosinone, ed un altro ricco premio da più di 32mila euro vinto con una giocata particolarmente fortunata piazzata in quel di Agrigento.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 4 Febbraio 2025

—

Superenalotto n. 21 del 6/2/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 21 del 6/2/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 21 del 6/2/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso di oggi 6 FEBBRAIO 2025 sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 4 Febbraio 2025

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO VOLA A 69,1 MILIONI DI EURO: VIA ALLA CACCIA MILIONARIA DI OGGI

Già che ci siamo, possiamo tranquillamente proseguire su questa avviata strada dei premi per dirvi che sempre martedì nel solo Superenalotto in totale le vincite hanno superato i 3,8 milioni di euro dei quali due sono riusciti a superare la soglia dei 90mila euro, mentre un altro per poco non ha raggiunto i 40mila euro con una terza ottima giocata: in tutto questo – e molti siamo certi che se lo stiano chiedendo – per l’ennesimo appuntamento consecutivo nessuno è riuscito a portarsi a casa il jackpot (il cui requisito è quello di indovinare l’intera sestina di numeri vincenti) che nel frattempo ha raggiunto l’importante somma di 69,1 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA CI PORTA AD AOSTA: L’ANALISI RADIOLOGICA… AL GATTO

Eccoci infine – poco prima di salutarci per rivederci tra queste righe dopo le estrazioni di Lotto e Superenalotto – al nostro appuntamentino quotidiano con la Smorfia Napoletana che nel suggerirvi i numeri fortunati per la vostre scommesse oggi ha deciso di soffermarsi su di un’ironica notizia arrivata pochi giorni fa da Aosta: un medico (12) infatti preso dal panico dopo la brutta caduta (56) del suo gatto (3) dal tetto (45) dell’abitazione, ha deciso di portarlo nell’ospedale (36) in cui lavora per sottoporlo ad un’analisi (13) radiologica (73) grazie alla quale – fortunatamente – è riuscito ad operarlo (8) e salvargli (67) la vita.