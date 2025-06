L’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: NUMERI VINCENTI, PREMI E IL JACKPOT MILIONARIO

Finalmente è arrivato il momento di scoprire tutti assieme i numeri vincenti che, questa sera, garantiranno tantissimi altri premi potenzialmente milionari a centinaia e centinaia di voi, carissimi giocatori, partendo ovviamente dal Superenalotto che, tra i tre protagonisti di questo articolo, è decisamente il più ricco e partecipato: proprio qui, infatti, troviamo ad attenderci un potenziale jackpot da 9,7 milioni di euro, per il quale serviranno sempre tutti e sei i numeri vincenti!

D’altra parte, è sempre utile ricordare che si vincerà anche indovinando solamente un paio tra i numeri estratti. Passiamo subito al momento che tutti starete aspettando: eccovi i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 90 del 06/06/2025

Combinazione Vincente

10 – 33 – 55 – 2 – 74 – 73

Numero Jolly

80

SUPERSTAR

49

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI SONO IN ARRIVO

Siamo vicinissimi alla cifra tonda delle 90 estrazioni per questi primi cinque mesi del 2025, con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che proprio oggi – naturalmente venerdì 6 giugno 2025 – faranno la loro 89esima comparsa nelle rispettive sale estrattive Sisal, portando con loro la consueta lunga serie di numeri vincenti e quell’ambitissima vagonata di premi in attesa di qualcuno che riesca effettivamente a metterci le mani sopra: per partecipare ai concorsi, ricordatevi che avrete ancora tutto il tempo che vi separa dal momento in cui leggete queste righe alle 19:30, con le estrazioni che poi arriveranno una mezz’ora esatta dopo!

Tra i tantissimi premi vinti nel corso della serata di ieri, giovedì 5 giugno 2025, dei quali non sappiamo il numero esatto ma solamente il totale di euro assegnati – pari addirittura a 29,2 milioni –, conosciamo anche il più alto: si tratta di un colpo da 50 mila euro messo a segno in quel di Campobasso grazie al 10eLotto; mentre, al contempo, il Lotto è arrivato fino alla soglia massima dei 25 mila – vinti a Messina – con un’altra interessantissima combinazione da 21 mila centrata nel bolognese.

Estrazione 10eLotto n° 90 del 6/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 90 del 6/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE IL JACKPOT IN PALIO

Leggermente meno fortunato – almeno in termini assoluti – il Superenalotto, che ieri è riuscito ad assegnare (per così dire) “solamente” 3,6 milioni di euro complessivi, senza ovviamente che il jackpot milionario sia stato vinto da nessuno dei tantissimi fortunati vincitori: non a caso, oggi il bottino massimo al quale potreste ambire è arrivato a valere 9,7 milioni di euro; mentre, tornando a ieri, vi possiamo dire che sono stati vinti complessivamente premi compresi tra 18 mila (2 in totale, seguiti da altri 9 da 17 mila) e 4,35 euro, questi ultimi comunque superiori al doppio della scommessa richiesta a voi giocatori.

I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA: L’INCONTRO MATTARELLA–LEONE XIV IN VATICANO

Proseguendo come sempre facciamo con il divertente appuntamentino riservato alla Smorfia Napoletana – se non la conoscete, vi basterà sapere che si tratta di una sorta di vocabolario tradizionale partenopeo per convertire in numeri per Lotto i sogni fatti la notte precedente –, oggi voliamo fino a Roma per una notizia odierna: in giornata, infatti, c’è stato l’atteso primo (1) incontro (19) ufficiale tra il Capo (36) di Stato (20) Sergio Mattarella e il Pontefice (58) Leone XIV (sempre associabile alle cifre 42-14), avvenuto in Vaticano (82) alla presenza – peraltro – della figlia (50) del Presidente Laura.