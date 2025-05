ARRIVANO LOTTO E 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI DI OGGI, MARTEDÌ 6 MAGGIO 2025

La serata di estrazioni di oggi – martedì 6 maggio 2025 – sta per giungere al termine e ci sono solamente più i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto estratti da pochissimi minuti da scoprire per poter avere un’idea completa di come sia andata questa (speriamo ricca!) giornata di estrazioni e concorsi: a seguire il sorteggio in diretta ci abbiamo pensato noi, mentre a voi basterà restare ancora un attimo qui con noi per scoprire le combinazioni!

Dato che non vogliamo farvi perdere troppo tempo che potreste certamente spendere meglio, vogliamo giusto rinnovare ancora una volta i nostri auguri di buona fortuna; lasciandovi immediatamente all’emozionante momento della scoperta dei numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto: eccoveli!

Estrazione 10eLotto n° 72 del 6/5/2025

06 – 12 – 16 – 19 – 20 – 40 – 41 – 44 – 46 – 47 – 53 – 54 – 71 – 72 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 88

Numero Oro: 6

Doppio Oro: 6 – 44

Extra: 01 – 02 – 07 – 11 – 26 – 35 – 39 – 42 – 55 – 56 – 57 – 59 – 69 – 74 – 75

Estrazioni del Lotto n° 72 del 6/5/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 06 – 44 – 88 – 74 – 39 Cagliari 72 – 46 – 55 – 69 – 07 Firenze 84 – 82 – 56 – 39 – 05 Genova 77 – 53 – 57 – 42 – 49 Milano 40 – 71 – 11 – 02 – 64 Napoli 12 – 78 – 75 – 59 – 38 Palermo 16 – 47 – 26 – 56 – 05 Roma 20 – 19 – 55 – 01 – 72 Torino 54 – 83 – 78 – 71 – 41 Venezia 71 – 41 – 55 – 35 – 63 Nazionale 46 – 52 – 67 – 78 – 59

Pronti a scoprire se siete riusciti a portarvi a casa il jackpot che oggi vale ben 28,5 milioni di euro, indovinando tutti e sei i numeri vincenti del Superenalotto? Ovviamente la domanda è retorica perché siamo certi che siate tutti prontissimi a diventare milionari, ma la buona notizia è che avete già fatto il primo passo visto che proprio tra queste righe scopriremo assieme a voi com’è andata l’estrazione e vi seguiremo nella scoperta del vostro destino!

Il secondo passo è ancora più semplice perché vi basterà mettervi comodi, prendere la schedina ed avviarvi verso il terzo passo che – naturalmente – è il più interessante: eccovi – infatti, tutti i numeri vincenti di oggi – martedì 6 maggio 2025 – del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 72 del 06/05/2025

Combinazione Vincente

88 – 58 – 63 – 51 – 2 – 35

Numero Jolly

8

SUPERSTAR

51

Tornano alla normalità nella giornata di oggi – naturalmente martedì 6 maggio 2025 – gli appuntamenti settimanali con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che nelle ultime due settimane hanno subito tutta quell’ormai nota serie di modifiche legate – prima – al 25 aprile e – poi – al Primo maggio: da oggi (dicevamo) si torna alla normalità e dopo il sorteggio di questa sera previsto sempre per le ore 20:00, i concorsi si ripeteranno come di consueto poi nuovamente giovedì, venerdì e sabato; ma per ora restiamo nel presente e prepariamoci i numerini perché entro le 19:30 dovranno finire sulle schedine!

Dato che per parecchi giorni ci siamo affidati alle statistiche, oggi siamo quasi felici di tornarvi a parlare dei premi più alti vinti in occasione del concorso di ieri – lunedì 5 maggio -, soprattutto perché nel 10eLotto abbiamo avuto modo di veder uscire un ottimo premio da 100mila euro vinto alle porte di Como, seguito – nel medesimo gioco – da un altro bottino da 50mila; mentre il Lotto si è tenuto piuttosto in basso e al più fortunato ha donato (per così dire) ‘solo’ 13mila e 50 euro.

IL SUPERENALOTTO DI QUESTA SERA: TUTTI I PREMI IN PALIO A PARTIRE DAL JACKPOT MILIONARIO

Ancor più interessanti – come spesso capita, ma non sempre – i risultati dell’ultimo sorteggio del Superenalotto che si è tenuto sempre nella giornata di ieri ed è arrivato a distribuire in totale la bellezza di oltre 2,5 milioni di euro tra tutti i vari (esattamente 418mila e 988) vincitori: tra di loro, il più fortunato si è aggiudicato poco meno di 112mila euro indovinando cinque tra i sei numeri vincenti e negli altri casi non si è superata la soglia dei 2mila 742 euro; mentre la buona notizia per voi – salvo non abbiate giocato ieri – è che per l’ennesima volta il jackpot è cresciuto, arrivando oggi a valere addirittura 28,5 milioni di euro!

Palla – infine e come sempre tra queste righe – alla Smorfia Napoletana che è pronta ad accogliervi in questo odierno ritorno alla normalità per i concorsi di Lotto e Superenalotto con una sequenza che vuole essere – in un certo senso – di buon auspicio per l’imminente futuro: la notizia scelta – infatti – è quella dell’inizio (88) di domani dei lavori del Conclave (55) in Vaticano (82) durante i quali parte dei Cardinali (59) mondiali saranno chiamati a scegliere (17) il prossimo Papa (58) che siederà sul trono (60) di Pietro (il Santo è indicato con il numero 7), prendendo il posto del compianto Francesco recentemente tornato (31) alla Casa del Signore.