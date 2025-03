IL LOTTO E IL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: L’ESTRAZIONE ODIERNA E TUTTI I NUMERI VINCENTI

Lotto e 10eLotto sono prontissimi a fare la loro comparsata in questa serata di giovedì 6 marzo 2025 con tutti i numeri vincenti già pronti ed annunciati dalla Dea Bendata che attendono solamente voi carissimi giocatori perché li controlliate e scopriate a quanto potrebbe ammontare il premio che vi siete aggiudicati: la speranza è che ovviamente siate pronti sulla linea del traguardo, ma se così non fosse mettetevi comodi e recuperate le vostre schedine perché stiamo per entrare ufficialmente nel vivo dei sorteggi!

Prima – anche per darvi un po’ di tempo per organizzarvi – vi ricordiamo che a fronte di qualsiasi dubbio potrete sempre rivolgervi ai siti ufficiali dei due giochi sui quali esiste un tool che grazie al codice identificativo della schedina vi restituirà immediatamente l’eventuale valore del premio vinto, il tutto rapidissimo e semplicissimo! Detto questo, non resta che entrare nel vivo della serata e per farlo eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto: buona fortuna!

Estrazione 10eLotto n° 37 del 6/3/2025

09 – 23 – 28 – 30 – 31 – 32 – 39 – 41 – 44 – 47 – 51 – 59 – 64 – 66 – 68 – 71 – 79 – 80 – 83 – 89

NUMERO ORO: 31

DOPPIO ORO: 31 – 41

EXTRA: 01 – 05 – 06 – 20 – 22 – 24 – 34 – 57 – 61 – 63 – 69 – 70 – 74 – 84 – 87

Estrazioni del Lotto n° 37 del 6/3/2025

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI 31 41 69 20 34 CAGLIARI 28 79 66 24 70 FIRENZE 66 89 84 74 31 GENOVA 32 09 63 61 17 MILANO 39 68 71 79 83 NAPOLI 44 64 06 57 13 PALERMO 30 80 01 87 74 ROMA 59 47 06 05 28 TORINO 51 23 22 31 52 VENEZIA 83 71 28 34 26 NAZIONALE 34 83 53 81 14

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI CHE PORTANO AL JACKPOT

È il momento di dedicare qualche minuto della nostra serata di giovedì 6 marzo 2025 alle estrazioni dei numeri vincenti del consueto secondo appuntamento settimanale lottifero, partendo – come da tradizione – dal Superenalotto che vanta il bottino in palio più alto tra tutti i vari famosissimi concorsi che quasi quotidianamente si tengono nel nostro bel paese: il riferimento (naturalmente!) è a quel jackpot che spetta a chi riesce ad indoviare tutta la sestina che vedremo tra poco, dal valore – almeno, oggi – di 81,8 milioni di euro!

Dato che l’attesa è sicuramente tanta e che dal conto vostro vorrete sicuramente godervi questa serata nel migliore dei modi senza perdere troppo tempo nei concorsi, noi vogliamo limitarci ad inviarvi a stare il più attenti possibile nella fase di ricontrollo dei numeri augurandovi un caloroso buona fortuna per poi lasciarvi subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli carissimi lettori!

Ultima estrazione Superenalotto n. 37 del 06/03/2025

Combinazione Vincente

36 – 1 – 18 – 32 – 10 – 19

Numero Jolly

20

SUPERSTAR

53

LOTTO E SUPERENALOTTO, PRESTO I NUMERI VINCENTI

Tornano in pompa magna e – come sempre – con le sacche piene zeppe di ricchi premi i consueti concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che proprio oggi supereranno la metà del loro viaggio settimanale dopo l’appuntamento che si è già tenuto lo scorso martedì (al quale torneremo tra un attimo, anticipandovi già che è stato vinto un bottino veramente incredibile!) e in vista di quelli che domani e dopodomani – rispettivamente venerdì 7 e sabato 8 – chiuderanno la prima settimana di marzo: fino ad oggi i tre concorsi si sono ripetuti per ben 36 volte (37 con l’estrazione odierna) e in tutti questi ricchi appuntamenti non si è ancora visto il jackpot milionario.

Partendo – però – dal Lotto e dal 10eLotto (poi arriveremo anche all’appena citato jackpot!) non possiamo che soffermarci su quell’annunciato bottino veramente incredibile: per farlo dobbiamo concentrarci sul concorso 10elottifero che martedì 4 marzo 2025 – ovvero ovviamente l’ultima estrazione – ha assegnato un premio da 2,5 milioni di euro ad un giocatore messinese, al pari di quell’identico bottino vinto lo scorso 22 febbraio che attualmente sonno i più alti dell’anno; mentre dal punto di vista dell’estrazione lottifera il giocatore più fortunato si è aggiudicato la comunque ottima cifra di 47mila 500 euro centrando tre ambi e un terno nell’astigiano.

NEL 36ESIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO IL JACKPOT VOLA A 81,8 MILIONI DI EURO

Al contempo, per quanto riguarda l’estrazione del Superenalotto dello scorso martedì 4 marzo, purtroppo dobbiamo dire che di premi particolarmente interessanti se ne sono visti uscire (per così dire) ‘solamente’ sei dal valore di poco più di 30mila euro l’uno, mentre al di là di altri 113 vincitori che hanno superato i mille euro – aggiudicandosene 2mila 600 a testa – tutti gli altri 655mila vincitori si sono portati a casa cifre tra i 386 e i 5 euro: in tutto questo – come anticipavamo già in apertura – a restare intatto è stato ancora una volta il jackpot che ha raggiunto la soglia incredibile degli 81,8 milioni di euro che tra qualche settimana potrebbero entrare nella top 10 complessiva superando quei 100,7 milioni vinti nel 2008 attualmente in decima posizione.

LA ZECCA PRESENTA LE MONETE COMMEMORATIVE DEL 2025: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Preparandoci – infine – a salutarvi e a darvi appuntamento alle ore 20:00 per scoprire tutti assieme i numeri vincenti di oggi di Lotto e Superenalotto, dedichiamo una piccola parentesi anche alla consueta Smorfia Napoletana con i suoi consigli ottimi per le vostre schedine che partono – invece che dai tradizionali sogni – da una notizia di cronaca: oggi la nostra attenzione è stata catturata dall’annuncio da parte della Zecca (77) di Stato (20) sulla collezione (19) di monete (2) commemorative (33) del 2025 che ne includerà anche una dal valore simbolico di 5 euro dedicata alla lotta alla violenza (35) contro le donne (21), realizzata in argento (51) e raffigurante le scarpe (5) rosse (60) con il tacco (9) simbolo della battaglia.