Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 6 novembre 2025, concorso Sisal n. 177/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

L’ESTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E IL JACKPOT

È finalmente l’ora giusta per tornare – in questo giovedì 6 novembre 2025 – a pensare al Superenalotto visto che da pochi minuti si è conclusa la solita estrazione (ovviamente attesissima!) dei numeri vincenti e a breve potreste scoprire di aver vinto un premio piuttosto interessante; potenzialmente – e ve lo auguriamo – addirittura il jackpot da 73,9 milioni!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 6 Novembre 2025

Visto che sarete certamente impazienti di scoprirlo, noi ci limitiamo ad augurarvi buona fortuna e a dirvi che teniamo le dita saldamente incrociate, lasciandovi – poche righe più in basso – ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 177 del 06/11/2025

Combinazione Vincente

53 – 51 – 88 – 73 – 9 – 48

Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 6 novembre 2025

Numero Jolly

19

SUPERSTAR

43

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI STANNO ARRIVANDO

Stiamo per giungere al termine di questa prima settimana di novembre e con la giornata di venerdì che si avvicina c’è ancora un po’ di tempo per pensare ai consueti concorsi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto che – come certamente in moltissimi, se non tutti, saprete – si terranno nel corso di questa serata di giovedì: un appuntamento che (ve lo ricordiamo!) è eccezionalmente già il terzo settimanale, con questi giorni che hanno visto solamente una breve pausa nelle 24 ore di ieri e – ovviamente – nella prossima domenica!

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Martedì 4 Novembre 2025

Visto che normalmente questi nostri appuntamenti con i concorsi li apriamo sempre pensando innanzitutto alle ultime vincite messe a segno da voi carissimi giocatori, in questo giovedì 6 novembre 2025 – riferendoci naturalmente alla serata di martedì 4 – possiamo segnalarvi solamente un bottino da poco più di 50mila euro messo a segno nel Lotto: è stata (di fatto) la vincita più importante della giornata, nonché l’unica superiore ai 20mila euro; ma in ogni caso il concorso lottifero e quello 10elottifero hanno regalato la bellezza di più di 18 milioni di euro complessivi!

NUOVO APPUNTAMENTO OGGI CON IL SUPERENALOTTO: QUANTO SI VINCE TRA I PREMI CLASSICI E IL JACKPOT MILIONARIO

Abbastanza interessante, naturalmente, anche la serata di martedì del Superenalotto perché pur non avendo regalato a nessuno il suo jackpot – che, non a caso, oggi è arrivato a oltre 73,9 milioni di euro di valore – di milioni di ne ha assegnati più di tre complessivi: di questi la stragrande maggioranza (ben 2,1) sono finiti nel concorso classico con premi singoli massimi di quasi 37mila euro; mentre pur a fronte di un totale di appena 467mila, nella versione “SuperStar” del gioco sono stati superati i 33mila euro in un’unica – fortunatissima – vincita!

—

Estrazione 10eLotto n° 177 del 06/11/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 177 del 06/11/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LA SUPERLUNA DEL CASTORO PROTAGONISTA DELLA SMORFIA NAPOLETANA: ECCO I CONSIGLI DI OGGI SUI NUMERI

Dedichiamo, infine, il nostro consueto (e apprezzato da molti tra voi, specialmente tra chi è tendenzialmente indeciso sui numeri) appuntamento con la Smorfia Napoletana a un evento unico che abbiamo potuto apprezzare nella nottata che abbiamo appena trascorso: se non lo sapeste, infatti, tra ieri e oggi il cielo (3) notturno (50) è stato illuminato (76) dalla cosiddetta “super” Luna (6) del Castoro (9) – anche detta del Cacciatore (88) -, con il nostro splendido satellite (65) che è apparso più grande (57) del solito di circa il 10% e – addirittura – più luminoso del 25 per cento!