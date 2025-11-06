Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 6 novembre 2025, concorso Sisal n. 177/2025. Ultime notizie, quote e jackpot
L’ESTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E IL JACKPOT
È finalmente l’ora giusta per tornare – in questo giovedì 6 novembre 2025 – a pensare al Superenalotto visto che da pochi minuti si è conclusa la solita estrazione (ovviamente attesissima!) dei numeri vincenti e a breve potreste scoprire di aver vinto un premio piuttosto interessante; potenzialmente – e ve lo auguriamo – addirittura il jackpot da 73,9 milioni!
Visto che sarete certamente impazienti di scoprirlo, noi ci limitiamo ad augurarvi buona fortuna e a dirvi che teniamo le dita saldamente incrociate, lasciandovi – poche righe più in basso – ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!
Ultima estrazione Superenalotto n. 177 del 06/11/2025
Combinazione Vincente
53 – 51 – 88 – 73 – 9 – 48
Numero Jolly
19
SUPERSTAR
43
LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI STANNO ARRIVANDO
Stiamo per giungere al termine di questa prima settimana di novembre e con la giornata di venerdì che si avvicina c’è ancora un po’ di tempo per pensare ai consueti concorsi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto che – come certamente in moltissimi, se non tutti, saprete – si terranno nel corso di questa serata di giovedì: un appuntamento che (ve lo ricordiamo!) è eccezionalmente già il terzo settimanale, con questi giorni che hanno visto solamente una breve pausa nelle 24 ore di ieri e – ovviamente – nella prossima domenica!
Visto che normalmente questi nostri appuntamenti con i concorsi li apriamo sempre pensando innanzitutto alle ultime vincite messe a segno da voi carissimi giocatori, in questo giovedì 6 novembre 2025 – riferendoci naturalmente alla serata di martedì 4 – possiamo segnalarvi solamente un bottino da poco più di 50mila euro messo a segno nel Lotto: è stata (di fatto) la vincita più importante della giornata, nonché l’unica superiore ai 20mila euro; ma in ogni caso il concorso lottifero e quello 10elottifero hanno regalato la bellezza di più di 18 milioni di euro complessivi!
NUOVO APPUNTAMENTO OGGI CON IL SUPERENALOTTO: QUANTO SI VINCE TRA I PREMI CLASSICI E IL JACKPOT MILIONARIO
Abbastanza interessante, naturalmente, anche la serata di martedì del Superenalotto perché pur non avendo regalato a nessuno il suo jackpot – che, non a caso, oggi è arrivato a oltre 73,9 milioni di euro di valore – di milioni di ne ha assegnati più di tre complessivi: di questi la stragrande maggioranza (ben 2,1) sono finiti nel concorso classico con premi singoli massimi di quasi 37mila euro; mentre pur a fronte di un totale di appena 467mila, nella versione “SuperStar” del gioco sono stati superati i 33mila euro in un’unica – fortunatissima – vincita!
Estrazione 10eLotto n° 177 del 06/11/2025
Numero Oro:
Doppio Oro:
Extra:
Estrazioni del Lotto n° 177 del 06/11/2025
|Ruota
|Primo Estratto
|Secondo Estratto
|Terzo Estratto
|Quarto Estratto
|Quinto Estratto
|BARI
|CAGLIARI
|FIRENZE
|GENOVA
|MILANO
|NAPOLI
|PALERMO
|ROMA
|TORINO
|VENEZIA
|NAZIONALE
LA SUPERLUNA DEL CASTORO PROTAGONISTA DELLA SMORFIA NAPOLETANA: ECCO I CONSIGLI DI OGGI SUI NUMERI
Dedichiamo, infine, il nostro consueto (e apprezzato da molti tra voi, specialmente tra chi è tendenzialmente indeciso sui numeri) appuntamento con la Smorfia Napoletana a un evento unico che abbiamo potuto apprezzare nella nottata che abbiamo appena trascorso: se non lo sapeste, infatti, tra ieri e oggi il cielo (3) notturno (50) è stato illuminato (76) dalla cosiddetta “super” Luna (6) del Castoro (9) – anche detta del Cacciatore (88) -, con il nostro splendido satellite (65) che è apparso più grande (57) del solito di circa il 10% e – addirittura – più luminoso del 25 per cento!