Numeri vincenti Lotto, Superenalotto e 10eLotto estrazioni di oggi sabato 6 settembre 2025, concorso Sisal n. 143/2025. Ultime notizie, quote e Jackpot

La prima settimana di settembre sta per congedarsi a livello di estrazioni con quelle di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, per prendersi un po’ di riposo prima di ripartire. Il giro della dea bendata, infatti, è particolarmente impegnativo, tra numeri vincenti e vincite.

Dopo l’estrazione di venerdì, la situazione dei numeri ritardatari del Lotto si fa sempre più interessante, come si evince dalla classifica. In cima rimane saldo il 26 sulla ruota di Firenze, che raggiunge ben 159 turni di assenza, confermandosi come il leader indiscusso tra i ritardatari.

A seguire, il 74 su Milano prosegue la sua lunga attesa con 132 estrazioni, mentre l’89 su Venezia non si vede da 106 turni. Fuori dal podio il 2 su Genova, che non si vede da 103 estrazioni, e il 34 su Firenze, che invece manca da 91 concorsi e non è neppure centenario.

Osservando le serie classiche, spicca la cadenza 8 su Venezia, assente da 51 turni, e tra le decine è la 40-49 su Cagliari a risultare più attesa, con 35 estrazioni di ritardo. Per quanto riguarda le figure, la 7 su Torino continua la sua assenza da ben 62 turni.

IL “6” DEL SUPERENALOTTO CONTINUA A SFUGGIRE

Passiamo al Superenalotto, in particolare alle quote della terza estrazione della settimana, in cui non è stato centrato alcun “6”; il jackpot sale così a circa 48 milioni di euro che si possono vincere oggi. La serata ha comunque regalato soddisfazioni ad alcuni giocatori: sono stati realizzati sette “5” da circa 17.800 euro circa ciascuno, mentre tra le vincite più alte spiccano anche due “4 Stella” da circa 32mila euro all’incirca.

Per quanto riguarda le altre fasce, si contano 400 vincite con “4” da poco più di 320 euro, 14.600 “3” da circa 26 euro e oltre 224.000 “2” da poco più di 5 euro. Tra le categorie speciali, i 3 Stella hanno premiato circa 125 giocatori con 2.600 euro, i 2 Stella sono stati circa 1.600 con vincite da 100 euro, mentre oltre 8.300 giocatori hanno ottenuto 10 euro con l’1 Stella e quasi 14.800 hanno vinto 5 euro con lo 0 Stella. Una distribuzione ampia che, pur senza il colpo grosso, ha movimentato la serata di milioni di appassionati.

LA CANONIZZAZIONE E LA SMORFIA NAPOLETANA

Con la Smorfia napoletana ogni avvenimento può diventare una combinazione di numeri da giocare al Lotto o al Superenalotto. Prendiamo il recente caso di Carlo Acutis, il primo santo millennial. C’è la data stessa a suggerire numeri come il 7 e il 9, legati rispettivamente al giorno e al mese, oltre a quelli che si ricavano dall’anno, come il 20 e il 25.

L’età in cui il giovane morì, 15 anni, trova nella Smorfia una corrispondenza diretta: il numero 15 rappresenta proprio il “ragazzo”. Anche il suo legame profondo con l’Eucaristia può essere tradotto, in questo caso con il numero 6, associato spesso alla comunione, mentre la Madonna è rappresentata dal numero 8. Possiamo citare il 20, visto che sarà un giorno di festa per la Chiesa, che ha un numero a sé, l’84.