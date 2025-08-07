Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 7 agosto 2025, concorso Sisal n. 125/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Prosegue serratissima questa ennesima settimana del 2025 con la giornata di oggi – che, come siamo certi tutti saperete, è ovviamente giovedì 7 agosto – che vedrà il ricchissimo trio composto da Lotto, 10eLotto e Superenalotto fare una nuova, breve, comparsa nelle nostre case portando con sé gli immancabili bottini che fanno gola – tutte le settimane, nei quattro consueti appuntamenti ai quali siamo ormai abbondantemente abituati – a migliaia e migliaia di giocatori!

Ovviamente, per vincere l’unico vero e proprio requisito è sempre e solo quello di riuscire ad avere un importate colpo di fortuna (al di là della scaramanzia o dei suggerimenti sui numeri frequenti e ritardatari), ma d’altra parte possiamo dirvi che i premi in palio potrebbero essere decisamente interessanti: lo dimostrano – tra gli altri – quei 100mila euro vinti martedì nel 10eLotto e anche se il Lotto lo scorso appuntamento è stato un pochino “tirchio”, non sono passati neppure troppi mesi (era maggio!) da quella vincita record da 4,2 milioni di euro!

—

Superenalotto n. 125 del 7/8/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 125 del 7/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 125 del 7/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

TUTTI I PREMI IN PALIO NEL SUPERENALOTTO: UNDICI BOTTINI POTREBBERO ATTENDERVI, OLTRE AL JACKPOT MILIONARIO

Resta comunque sempre il Superenalotto il più interessante tra i tanti concorsi che la Dea Bendata oggi ci riserverà (anche perché manca all’appello l’Eurojackpot, che tornerà tra noi solamente nella serata di domani!), con un jackpot che è ormai arrivato al sempre impressionante valore di ben 35,1 milioni di euro e altri undici differenti – più o meno ricchi – bottini in palio: se guardiamo a martedì possiamo segnalarvi tre vincite da quasi 55mila euro; ma qui sono decisamente frequenti i bottini da oltre 500mila vinti grazie al numerino jolly che potrete scegliere (o meno) di aggiungere alla vostre schedine!

IN POLONIA SBOCCIA IL “FIORE CADAVERE”: ECCO COSA NE PENSA LA SMORFIA NAPLETANA

Torniamo infine – come sempre facciamo per chiedere questi articoli dedicati ai concorsi abbinati al Lotto – a casa della Smorfia Napoletana per scoprire la sua odierna combinazione basata (almeno, nel nostro caso, anche se la tradizione vuole che si parta sempre dal sogno fatto nella notte precedente) sulle notizie più interessanti delle ultime ore: tra le tante possibili, abbiamo scelto di portarvi a Varsavia (51), protagonista in questi giorni della rara (9) fioritura dell’Amorphophallus titanum, meglio noto come fiore (13) cadavere (61) per il suo peculiare odore (53); ma al contempo anche maestoso (26) per le sue impressionanti dimensioni (29) di 180 per 122 centimetri, con un peso di 40 chili.