Tocca al trio composto da Lotto, 10eLotto e Superenalotto chiudere questa prima settimana (almeno, se vogliamo vederla dal punto di vista di una intera composta da 7 giorni) di febbraio con un nuovo appuntamento che dalle ore 20 di questa sera distribuirà i suoi ricchi premi – e anche l’ambitissimo e ricercatissimo jackpot – a chiunque con la sua schedina sarà riuscito ad indovinare almeno una minima parte dei numeri estratti: complessivamente, in tutti e tre i giochi servirà indovinare le intere sequenze vincenti per portarsi a casa il bottino più ricco; ma d’altra parte è altrettanto vero che anche solo con un paio di numeri qualcosa lo vincerete in ogni caso!

Soffermandoci – tuttavia – sui giocatori più fortunati che si sono registrati nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio 2025, a guadagnare il primo posto del podio dei vincitori del Lotto c’è un fortunato di Caserta che si è aggiudicato poco meno di 24mila euro, seguito – al secondo e terzo posto – da una coppia di giocatori lombardi che tra Bergamo e Varese hanno vinto 13mila e 10mila 869 euro; mentre per quanto riguarda il 10eLotto, sul podio al primo posto troviamo Imperia con un bottino dal valore di 30mila euro e nelle altre due posizioni della top 3 nuovamente una coppia (o meglio un trio) di giocatori lombardi che hanno vinto tutti 20mila euro l’uno!

Superenalotto n. 22 del 7/2/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 22 del 7/2/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 22 del 7/2/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

QUANTO VALE OGGI E COME FUNZIONA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Tra i tre giochi – però – è inutile negare che quello che attira il maggior numero di attenzioni da parte di tutti voi giocatori è sicuramente il Superenalotto che tutte le settimane (in ognuno dei quattro consueti concorsi) mette in palio in assoluto più ricco dei tre: ci riferiamo – quasi ovviamente – al jackpot che funziona esattamente come quello analogo dell’Eurojackpot crescendo man mano che i occasione dei sorteggi serali nessuno riesce e metterci le mani sopra indovinando l’intera sestina estratta; e che oggi è arrivato a valere addirittura 69,7 milioni di euro in un viaggio che potrebbe – potenzialmente – portarlo a vette altissime, come quel massimo storicamente raggiunto di 371 milioni di euro!

TANTI AUGURI A VASCO ROSSI: LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA AL 74ESIMO COMPLEANNO DEL ROCKER

Come di consueto, chiudendo (o meglio: quasi, dato che dopo le 20:00 torneremo qui a riportarvi tutti i numeri vincenti di oggi) questa nostra parentesi odierna dedicata ai concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto lasciamo l’attenzione alla simpatica Smorfia Napoletana pronta a suggerirvi dei numeri liberamente usabili nelle vostre schedine nel caso siate indecisi.

Pescando a caso tra le notizie di oggi, abbiamo scelto l’importante compleanno (associato al numero 15, ma anche al 40 se ci riferiamo all’atto di ‘festeggiare il compleanno’) del musicista (16) e cantante (32) Vasco Rossi che con la sua musica (45) ha segnato intere generazioni; aggiungendo tra i numeri anche il 73 per gli anni compiuti, oppure il 77 per l’inizio della sua carriera, il 34 per il numero di album pubblicati e il 40 (milioni) per le copie complessivamente vendute!