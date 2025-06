I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL GIORNO

Se avete deciso di tentare la fortuna con Lotto, Simbolotto, 10eLotto e Superenalotto, ora dovete prendere in mano le schedine e le vostre sorti, non prima di ricevere qualche consiglio utile per verificare i vostri numeri in maniera semplice e rapida. A proposito del controllo dei risultati ufficiali, visitate i siti autorizzati, come Lottomatica e Sisal; in alternativa, usate le app ufficiali per non rischiare di incappare in errori.

A proposito delle app e degli strumenti digitali, molte applicazioni consentono di scansionare il QR code delle vostre schedine per un controllo immediato. Non fatevi prendere dalla fretta: verificate con calma, controllando con attenzione i numeri estratti e la vostra giocata. Ma, soprattutto, non dimenticate le scadenze, controllando sempre entro quando si possono ritirare gli eventuali premi. A noi non resta che augurarvi buona fortuna, lasciandovi ai numeri vincenti e salutandovi in vista della prossima estrazione.

Ultima estrazione Superenalotto n. 91 del 07/06/2025

Combinazione Vincente

5 – 52 – 49 – 46 – 28 – 76

Numero Jolly

83

Superstar

21

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Le temperature salgono e così pure l’attesa delle nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che tornano oggi, sabato 7 giugno 2025, per regalarci nuove emozioni, magari anche nuovi e ricchi premi. In attesa dell’estrazione e dei relativi risultati, è possibile dedicarsi all’analisi di aspetti interessanti come le statistiche del gioco, ad esempio consultando l’elenco dei numeri che da più tempo non vengono estratti sulle varie ruote.

Continua l’assenza record del numero 27 sulla ruota di Palermo, che guida la classifica dei ritardatari del Lotto con 134 estrazioni consecutive senza comparire. Alle sue spalle, prosegue la “latitanza” del 26 su Firenze, a quota 107 ritardi, seguito a brevissima distanza dallì83, sempre su Firenze, fermo a 105 turni.

Chiudono la top 5 dei numeri più attesi il 24 sulla Nazionale (92 assenze) e il 39 su Torino, che manca da 91 concorsi. Passando agli ambi più attesi, la cadenza 7 sulla ruota Nazionale non si fa vedere da 62 concorsi. Tra le decine più in ritardo, la 0-9 su Firenze manca da 43 turni, mentre tra le figure numeriche, la figura 7 sulla Nazionale risulta assente da 50 estrazioni.

Estrazione 10eLotto n° 91 del 7/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 91 del 7/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

TUTTE LE VINCITE CON IL SUPERENALOTTO E IL NUOVO JACKPOT

Non c’è stato alcun vincitore fortunato per quanto riguarda il 6 nell’estrazione di ieri, quindi in quella di oggi c’è l’occasione di vincere un montepremi ancor più ricco. Infatti, il Jackpot è arrivato a 10,5 milioni di euro per il concorso ormai alle porte. Sebbene non vi sia stato alcun 6, non sono mancate le vincite importanti. Basti pensare al “5” che è stato centrato con una giocata effettuata a Sassari, quindi sono stati vinti oltre 121mila euro. Tra i colpi di fortuna da ricordare, spicca anche un 4 Stella.

Una combinazione vincente che ha regalato al fortunato giocatore un bottino di quasi 32mila euro. Il Superenalotto si conferma un gioco capace di premiare un’ampia platea, anche in assenza del fatidico “6”.

Infatti, sono stati 398 i fortunati giocatori che hanno centrato il “4”, portando a casa ciascuno un premio di 317 euro circa. Decisamente più numerosi i vincitori con tre numeri indovinati: ben 15.899 schedine vincenti, ognuna premiata con 23 euro circa.

A completare la distribuzione dei premi base, ci sono 248.586 vincite con 2 punti, per un importo di 5 euro ciascuna. Importanti anche le vincite ottenute grazie all’opzione Superstar. Ad esempio, 101 giocatori hanno realizzato un “3 Stella” da poco più di 2mila euro; 100 invece ne vanno ai 1.453 vincitori che hanno centrato il “2 Stella”. Ci sono poi i 10 euro per 9.202 schedine relative all'”1 Stella”; Infine, 18.677 giocatori hanno comunque incassato 5 euro con il “0 Stella”.

L’ESTATE CON LA SMORFIA NAPOLETANA

Con il sole che si impone sulle giornate e l’aria che inizia a profumare di mare, per chi vive ovviamente nei pressi, l’estate si prende la scena anche in questo appuntamento con la rubrica della Smorfia napoletana per il Lotto. Partiamo naturalmente dal numero 1: Italia, simbolo di viaggi, vacanze, ma anche di speranze e partenze. Proprio il caldo richiama il numero 31: il padrone di casa, da interpretare come chi ha il peso di dover gestire tutto, mentre si sogna solo un tuffo liberatorio.

Chi ha la possibilità di raggiungere il mare può affidarsi al numero 44: la prigione, ma in senso ironico; non come luogo di reclusione, ma come ombrellone prenotato mesi prima, da cui è impossibile allontanarsi per non perderlo. Invece, per chi resta in città, ma sogna di partire, c’è il 70, il palazzo, luogo dove si resta. Dunque, anche la stagione estiva può avere la sua lettura nei numeri. Poi magari giocandoli si può avere un colpo di fortuna…