Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 maggio 2024: Jackpot e numeri vincenti

In questo martedì 7 maggio 2024 non possiamo che tornare a parlarvi del Lotto, che assieme ai suoi colleghi ed amici Superenalotto e 10eLotto – ma oggi anche l’Eurojackpot, il MillionDay e il Simbolotto – tornerà a distribuire ricchi premi in tutta Italia nella speranza (che sempre rinnoviamo!) che prima o poi la Dea Bendata decida di baciare proprio voi affezionati lettori! Dopo una settimana turbolenta, sia per quanto riguarda tutti i vari giochi associati al Lotto, che per il meteo che proprio non vuole condurci verso l’attesa estate, potrebbe essere arrivato finalmente il momento di un appuntamento con la fortuna!

Non a caso, a differenza di quanto vi diciamo ormai da diversi giorni a questa parte, nei concorsi del fine settimana di Lotto e Superenalotto sono tornati a far capolino tra le quote alcuni premi veramente succulenti: parliamo, per esempio, dei 140mila euro vinti a Bari, ma anche dei 50.596 che hanno cambiato la vita ad un fortunato senese grazie al Lotto; mentre il collega 10eLotto è arrivato solamente (si fa per dire, ovviamente!) a 200mila euro nel torinese, che si uniscono ai 70mila vinti in Sicilia.

QUANTO VALE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: È IL DECIMO PIÙ ALTO DELLA STORIA

Insomma, l’avrete capito, dopo alcuni giorni in cui la Dea Bendata ha ‘bistrattato’ voi giocatori del Lotto e del 10eLotto, è tornata a sorridervi, come dimostra chiaramente il ricchissimo bottino da 647.094,63 euro vinto nel Superenalotto con la seconda delle combinazioni più fortunate, ovvero 5 numeri indovinati con il jolly (la combinazione 5+1). I più attenti l’avranno capito, ma lo rendiamo noto a tutti: se la combinazione più alta centrata nell’ultimo concorso è stata quella da 5+1, significa che il jackpot del Superenalotto è rimasto intaccato, al punto che oggi vale 99,8 milioni di euro. Vi lasciamo anche una piccola curiosità prima di passare oltre: il record storico del jackpot è di 371,1 milioni di euro – raggiunti poco più di un anno fa – mentre il valore attuale si piazza al decimo posto della classifica, appena sotto i 100 milioni tondi vinti nell’ottobre del 2008.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO, IN ATTESA DEGLI EUROVISION

Messi da parte i premi degli ultimi concorsi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, possiamo dire questo articolo concluso, ma non prima di dedicarci alla sempre apprezzata Smorfia Napoletana, come sempre utile per dare alcune indicazioni sui numeri da giocare a tutti voi indecisi o che cercare un modo per andare ‘sul sicuro’. Oggi, la cronaca ci porta quasi inevitabilmente agli Eurovision, il contest musicale che negli ultimi anni ha reso famosi in tutto il mondo i Maneskin e che quest’anno vedrà la bravissima Angelina Mango contendersi il titolo con gli alti stati mondiali.

Il viaggio nella Smorfia, dunque, ci porterebbe in direzione di almeno sette numeri diversi, utili sicuramente per il Lotto e il Superenalotto, ma anche per parte della schedina del 10eLotto: il primo non può che essere l’11, associato sia ai musicisti che al concorso, accompagnato dal 74 (l’ambito premio in palio) e dall’81 che nella tradizione smorfiesca è l’artista. Inoltre, potreste giocarvi anche il 45, il 57, l’84 e il 55, che vanno dal cantante fino alla musica, passando anche per le canzoni e (ad indicare l’internazionalità del contest) il Mondo.











