Dopo una serata – ovviamente quella di ieri, alla quale torneremo tra pochissimi righe – in cui abbiamo visto uscire diversi premi abbastanza importanti, per tutti i giocatori tra voi che sono rimasti delusi è arrivato il momento (nel caso in cui ovviamente lo desideriate!) di misurarsi con un nuovo appuntamento imperdibile con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che certamente riserveranno qualche interessante sorpresa anche nella serata di oggi, venerdì 7 marzo 2025: il tempo per giocare – vale sempre la pena ricordarlo – si sta rapidamente esaurendo, ma se foste già pronti con la vostra schedina allora l’appuntamento con i numeri vincenti è fissato per le ore 20:00 tra queste righe!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 7 marzo 2025: numeri vincenti e simboli

Se siete curiosi in merito alla ricca serata di ieri, sappiate che tra i premi più alti della giornata ad vere la meglio è stato il 10eLotto con un singolo colpo da addirittura 50mila euro messo a segno da un giocatore ragusano grazie ad una combinazione da ‘9 Oro’ centrata; mentre il secondo posto spetta l Lotto con i suoi 47mila 500 euro assegnati in quel di Caserta – precisamente a Castel Volturno – con tre ambi e un terno, seguito ancora al terzo posto di questo ricco podio da altri 30mila euro vinti nel milanese grazie al 10eLotto e ad un combinazione da ‘3 Doppio Oro’ con un doppio appuntamento dal valore complessivo di oltre 29 milioni di euro!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 6 Marzo 2025

Superenalotto n. 38 del 7/3/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 38 del 7/3/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 38 del 7/3/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

TUTTO SUL SUPERENALOTTO DI OGGI: QUANTO È ARRIVATO A VALERE IL JACKPOT MILIONARIO?

Il primo posto dei premi vinti ieri ricade ancora una volta nelle mani del Superenalotto, che oltre ai non trascurabili 15 premi oscillanti tra i 15 e i 19 mila euro ne ha anche assegnato uno dalla bellezza di 550mila visto che un fortunato giocatore è riuscito ad indovinare cinque dei sei numeri vincenti unitamente al jolly; il tutto sempre fermo restando – altrimenti ve l’avremmo fatto presente – che a non aver fatto la sua comparsa è stato ancora una volta il jackpot, intatto dallo scorso ottobre e che oggi è arrivato a valere addirittura 82,4 milioni di euro!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 6 Marzo 2025

LA NOTTE DEGLI OSCAR E I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Preparandoci a salutarvi – almeno, ovviamente fino alle scoccare delle ore 20:00 per l’appuntamento al quale vi abbiamo già accennato prima -, se foste tra coloro che ancora devono piazzare una scommessa allora lasciatevi aiutare e (in un certo senso) guidare dalla Smorfia Napoletana che oggi per i vostri numerini di Superenalotto e degli altri concorsi ci porta leggermente indietro nel tempo fino a domenica scorsa: quella sera – infatti – si è tenuta la sempre seguitissima nottata (30) dei Premi Oscar (42), conferiti ai migliori film (48) dell’ultimo anno; ma anche ai migliori attori (35), registi (18), compositori (11), sceneggiatori (59), coreografi (77) e tutte le varie figure associate al mondo del cinema (41).