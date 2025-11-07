Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi venerdì 6 novembre 2025, concorso Sisal n. 178/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

TORNA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO? STIAMO PER SCOPRIRLO

L’estrazione del Superenalotto di questa sera è appena terminata, ma è appena scattata l’ora della verità: i 6 numeri vincenti sono stati estratti, e con essi anche il numero Jolly e la SuperStar. Ora non resta che scoprire se quello che ormai è diventato un rito, un appuntamento che da oltre 25 anni accende i sogni di chi tenta la sorte, può davvero immaginare come sta per diventare la sua vita dopo un “6” da capogiro. Il Jackpot di questa estrazione, dopo mesi senza vincitori di prima categoria, sarà assegnato proprio stasera? Ma non c’è solo il “6”: anche con 5, 4 o 3 numeri indovinati si possono ottenere premi spesso sorprendenti.

E chi ha scelto l’opzione SuperStar potrebbe scoprire che una vincita è diventata molto più ricca o che un colpo di fortuna è arrivato anche con una combinazione non completa. Hai giocato in ricevitoria o online, con una schedina singola o in gruppo? Date un’occhiata ai numeri, senza dimenticare app ufficiali o siti autorizzati…

Ultima estrazione Superenalotto n. 178 del 07/11/2025

Combinazione Vincente

24 – 82 – 88 – 5 – 32 – 67

Numero Jolly

43

SUPERSTAR

89

IL RICCO BOTTINO DEL SUPERENALOTTO

Arriva la quarta estrazione di una settimana che che ne regalerà cinque in tutto, visto che c’è stata eccezionalmente quella di lunedì per recuperare il concorso saltato per la festa di Ognissanti. Oggi tornano, dunque, per la quarta volta Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri vincenti in grado di assegnare altri premi, più o meno ricchi in base alla categoria centrata.

L’auspicio è che ci siano belle sorprese, dopo quelle regalate ieri, anche se la Dea Bendata ha deciso di riservare ancora una volta il “6”, facendo crescere ulteriormente il montepremi: nessuno, infatti, è riuscito a centrare la combinazione vincente, e il Jackpot è salito così a quota 74,7 milioni di euro, in palio oggi.

Eppure, ci sono stati ben sei fortunati per quanto riguarda il “5”, ognuno da poco meno di 28mila euro. Le vincite sono state registrate in diverse zone italiane: a Milano, Fiumicino (Roma), San Possidonio (Modena), Oderzo (Treviso), per le altre due che completano il quadro di questa categoria non ci sono informazioni.

Da segnalare anche un “4 Stella”, con il fortunato che si porta a casa quasi 34mila euro. Ma sono stati distribuiti anche 512 premi da 333,93 euro per i “4”, 18.817 premi da 27,28 euro per la categoria “3” e ben 299.414 vincite da 5,32 euro per chi ha indovinato solo due numeri.

IL LOTTO E LA GRADUATORIA DEGLI ASSENTI

Passiamo all’estrazione del Lotto di ieri, soffermandoci però su questioni statistiche, e in particolare sulla classifica aggiornata dei numeri ritardatari di questo gioco. Il concorso di ieri ha confermato il numero 82 sulla ruota Nazionale come il più atteso, con un’assenza che raggiunge ormai le 125 estrazioni.

Il podio dei ritardatari viene completato dal 42 sulla ruota di Firenze, che manca da 112 turni, e dall’8 su Cagliari, assente da 102 concorsi. Seguono, con distacchi minimi, il 59 ancora sulla Nazionale, che non si vede da 101 estrazioni, e il 76 sulla ruota di Firenze, fermo a quota 99 ma prossimo a diventare un ritardatario centenario.

L’estrazione, come segnalato da Agipronews, ha regalato anche alcune combinazioni interessanti, come due ambi “gemelli”: il 44-66 comparso sulla ruota di Bari e il 66-77 uscito su Cagliari. Per quanto riguarda gli ambi più in ritardo delle serie classiche, si segnala la cadenza 3 sulla ruota di Milano, che non appare da 69 turni. Nelle decine, la 70-79 su Cagliari risulta assente da 68 estrazioni, mentre tra le figure la 9 su Roma manca all’appello da 44 turni.

—

Superenalotto n. 178 del 07/11/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 178 del 07/11/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 178 del 07/11/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

