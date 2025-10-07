Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 7 ottobre 2025, concorso Sisal n. 160/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E 10ELOTTO, LE ESTRAZIONI DI MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025: TUTTI I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Sono anche oggi il Lotto e il 10eLotto a sancire la fine di questa lunga corsa di estrazioni e combinazioni fortunate, dopo la consueta ora di attesa che ci ha permesso di toccare progressivamente tutte le varie ruote nazionali del concorso lottifero e che si è conclusa anche con il piccolo appuntamento extra con il Simbolotto!

Quest'ultimo – vale la pena ricordarlo nel caso vi interessi – lo troverete in un altro articolo che vi abbiamo comodamente linkato qua sotto; mentre qui tutta la vostra attenzione deve essere riposta nei numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 160 del 7/10/2025

04-05-06-15-21-22-28-35-38-42-43-46-52-53-57-76-79-80-81-90

Numero Oro: 22

Doppio Oro: 22-79

Extra: 01-02-03-08-14-23-33-39-40-60-64-67-69-71-78

Estrazioni del Lotto n° 160 del 7/10/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 22 – 79 – 42 – 33 – 02 Cagliari 06 – 81 – 69 – 21 – 73 Firenze 52 – 15 – 67 – 03 – 60 Genova 21 – 76 – 02 – 23 – 19 Milano 28 – 35 – 08 – 53 – 60 Napoli 05 – 57 – 14 – 39 – 43 Palermo 46 – 35 – 40 – 64 – 48 Roma 04 – 80 – 71 – 23 – 40 Torino 38 – 53 – 05 – 78 – 50 Venezia 90 – 43 – 01 – 60 – 02 Nazionale 02 – 41 – 72 – 22 – 31

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL SPERENALOTTO: LE COMBINAZIONI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente possiamo dire chiusa la lunghissima attesa che ci separa dalla combinazione odierna del Superenalotto grazie alla quale – ovviamente indovinandola interamente – potreste vincere l’incredibile jackpot dal valore di 60,9 milioni di euro che c’è in palio in questo martedì 7 ottobre 2025; oppure – naturalmente – uno dei tantissimi altri premi minori!

Prima di procedere, vi ricordiamo che in assenza del jackpot, questo crescerà ancora e vi attenderà all’orizzonte del prossimo giovedì 9; mentre ora l’attenzione va ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 160 del 07/10/2025

Combinazione Vincente

56 – 61 – 40 – 21 – 17 – 79

Numero Jolly

87

SUPERSTAR

85

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Dopo la consueta ricca pioggia di premi del fine settimana, proprio oggi – come certamente quasi tutti voi che ci state leggendo ben saprete – torna la possibilità di misurarsi con le undici estrazioni del Lotto, il doppio appuntamento (tra classico ed extra) del 10eLotto associato al prima e – forse soprattutto – con il singolo appuntamento del Superenalotto, tutti e tre associati a un’enorme e ricchissima quantità di premi che potreste riuscire a portarvi a casa con la giusta dose di fortuna!

Proprio nel fine settimana – visto che l’abbiamo nominato poco fa – vale la pena dire che la regione in assoluto più fortunata è stata il Lazio che nel solo concorso del 10eLotto ha permesso a sei differenti vincitori di spartirsi (ovviamente a vario titolo!) un bottino complessivo da più di 157mila euro tra i quali il premio singolarmente più elevato ne valeva ben 100mila; mentre poco distante si è piazzata – questa volta nel Lotto – la regione Veneto con un totale di (quasi) 121mila euro vinti e finiti nelle tasche di cinque giocatori!

SABATO VINCITE PER 4 MILIONI NEL SUPERENALOTTO: TORNA OGGI L’INCREDIBILE JACKPOT MILIONARIO

Nel suo (neanche tanto) piccolo, una buona dose di fortuna l’ha riservata anche il Superenalotto ai suoi tantissimi – più di 604mila totali – vincitori nel corso dell’appuntamento che ha chiuso la scorsa settimana: su un totale di 2,76 milioni il gioco classico è arrivato fino a un massimo singolo di quasi 38mila euro, ai quali si devono aggiungere i 678mila vinti nella versione “SuperStar” (tra cui un premio da 41mila euro) e altri 582mila vinti con la “WinBox”; mentre in tutto questo, visto che è stato del tutto assente all’ultimo sorteggio il jackpot, oggi per voi potrebbe esserci all’orizzonte un premio da ben 60,9 milioni di euro!

LA GARA TRA TARTARUGHE IN VENEZUELA PER I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Chiudendo – come sempre facciamo – con il consueto appello alla Smorfia Napoletana affinché ci consigli qualche interessate numero per completare le schedine nel caso in cui non riuscissimo a trovare una combinazione completa valida per il concorso, torniamo a rivolgerci alla cronaca per ottenere le cifre di oggi: tra le tante notizie ne abbiamo scelta una simpatica che arriva dal Venezuela (27) e che risale allo scorso venerdì 3 ottobre (5 per il venerdì, 3 e 10 per la data) quando si è celebrata (82) la festa (20) di San Francesco (40) con una singolare gara (52) di velocità tra tartarughe (78), vinta poi dalla 20enne Roberto.