LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 7 settembre 2023, numeri vincenti!

Ed anche oggi, giovedì 7 settembre 2023, si sono aperte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che, come sempre, iniziano proprio da quest’ultimo gioco con il suo ricchissimo montepremi! Infatti, oggi ricordiamo che in palio ci sono la bellezza di 51,1 milioni di euro, in attesa di chi centrerà tutti e 6 i numeri vincenti.

Un premio che, sicuramente, farà gola ai tanti giocatori ai quali suggeriamo, come sempre, di porre la massima attenzione nella fase di ricontrollo della propria schedina, specialmente prima di gettare la spugna dandosi per vinti. Oltre che controllare questo sito, ilSussidiario.net, per esempio, si potrebbe utilizzare il comodo tool di verifica della vincita presente sul sito ufficiale del gioco. Ora, però, scopriamo subito quali sono i numeri vincenti del Superenalotto per oggi, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, in procinto di aprirsi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 116 del 7/9/2023

Combinazione Vincente

2. 15 – 34 – 40 – 57 – 89

Numero Jolly

88

Superstar

73

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 7 SETTEMBRE 2023

In questa nuova giornata di giovedì torna l’ormai classico appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che è il secondo per questa settimana. Infatti, le estrazioni si sono già tenute nella giornata di martedì, e dopo quelle odierne, gli appuntamenti si terranno nuovamente domani, venerdì e sabato, che chiuderà definitivamente il ciclo, prima di una breve pausa fino al prossimo martedì!

Come sempre, i premi in palio nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono veramente ricchissimi, ma tutti gli speranzosi giocatori dovranno attendere fino a questa sera per sapere se si porteranno a casa un qualche bottino. Nel mentre, per ingannare l’attesa possiamo recuperare rapidamente le statistiche in merito ai numeri ritardatari, ovvero quelli assenti da tempo tra i vincenti. Partendo dal Lotto, l’estrazione di martedì ha confermato ancora una volta il 28 su Cagliari come numero più in ritardo, assente per 119 volte. Lo seguono, poi, il 75 su Roma, assente per 120 volte; il 37 su Cagliari con 108 assenze; il 2 su Venezia con le sue 104 estrazioni mancate ed, infine, il 18 su Palermo a quota 103.

Dopo aver visto il Lotto e prima di vedere le quote di martedì del Superenalotto, dalle quali dipende il jackpot di oggi, dedichiamo anche una breve parentesi del 10eLotto. Al primo posto dei ritardatari si trova il 66, con 31 assenze, seguito dal 58 con 27 estrazioni mancate e dall’86 a quota 24. Ben distanti, invece, si piazzano il 50 e il 16, entrambi con 14 assenze, seguiti più da vicino dal 74, dal 49 e dal 38, con le loro 12 estrazioni mancate. Infine, la top 10 si chiude con il 77, a quota 11, e il 12, mancato per 9 volte.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperate le statistiche di Lotto e 10eLotto, vale la pena ora concentrarsi totalmente sul Superenalotto, che mette in palio il montepremi maggiore tra i tre giochi. Martedì nessuno è riuscito nuovamente a piazzare le mani sui punti da “6”, ma l’aspetto positivo è che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 51,1 milioni di euro! Da segnalare, però, che 7 giocatori sono riusciti a centrare i punti da “5”, dal valore di 28.137,30 euro, mentre altri 3 fortunati hanno centrato i punti “4 Stelle”, valsi 23.543 euro per ognuno! Infine, senza approfondire i premi minori, altri 112 giocatori hanno centrato i “3 Stella”, portandosi a casa 2.012 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente molti tra i tantissimi giocatori di questi concorsi, fantasticando di riuscire a centrare una qualche vincita ricchissima, si saranno chiesti cosa farebbero con un budget così importante in mano. Il nostro consiglio è sempre quello di pensare, ovviamente, alle proprie esigenze, togliendosi poi un paio di sogni o sfizi, per poi magari pensare di valutare un investimento in un progetto innovativo.

Oggi, sempre guardando alla piattaforma Kickstarter, suggeriamo Neomow X, ovvero un robot tagliaerba. Grazie alla tecnologia LiDAR SLAM riesce a rilevare perfettamente il perimetro del prato o giardino, evitando ostacoli, zone vietate e, soprattutto, gli ostacoli. Infatti, rileverà automaticamente e in anticipo eventuali presenze lungo il suo percorso, fermandosi prima di sbatterci contro per correggere la sua direzione. Inoltre, funziona perfettamente anche di notte e può essere ricaricato al chiuso (come in un garage o in un box), per evitare le intemperie.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Un qualche nuovo giocatore di Lotto, 10eLotto o Superenalotto potrebbe desiderare di piazzare la propria scommessa, trovandosi però all’ultimo indeciso sui numeri da crociare nella schedina. In tal caso, si potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con il quale si possono tradurre in numeri i sogni, ma che funziona anche con le notizie o i racconti. Per fare un esempio, prendiamo l’imminente apertura delle scuole, che porterà nei banchi tantissimi studenti per un nuovo anno scolastico. Dalla smorfia potremmo ricavare il 44, ovvero la scuola, ma anche il 32, ovvero il professore. Ancora, il 19 che rappresenta l’amico, o il 21 per il banco. Il 17, invece, è la lezione, mentre l’80 la temuta verifica.











