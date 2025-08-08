Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 8 agosto 2025, concorso Sisal n. 126/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E 10ELOTTO HANNO ESTRATTO I LORO NUMERI VINCENTI: VIA ALLA CACCIA AI PREMI

La fortuna è pronta a colpire un’altra volta perché dopo l’estrazione milionaria del Superenalotto che si è tenuta allo scoccare delle ore 20, dopo circa un’oretta siamo pronti a scoprire anche i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, ben più numerosi degli altri 6 visti in precedenza e associati anche a tantissimi premi, leggermente più semplici da vincere ma – purtroppo – raramente superiori al milione.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 8 Agosto 2025

In questo caso, vogliamo ricordarvi che sui siti dei due giochi troverete un comodo sistemino che controllerà per voi le vostre schedine, facendovi sapere quanto vale il premio eventualmente vinto; ma prima di usarlo, scoprite qui sotto con noi i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 8 Agosto 2025

Estrazione 10eLotto n° 126 del 8/8/2025

07-08-09-10-15-25-26-33-36-37-51-53-56-59-63-72-84-86-87-90

Numero Oro: 90

Doppio Oro: 90-36

Extra: 05-06-27-28-32-35-41-48-60-65-67-77-81-82-88

Estrazioni del Lotto n° 126 del 8/8/2025

Ruota Numeri BARI 90 – 36 – 15 – 60 – 32 CAGLIARI 59 – 07 – 56 – 33 – 06 FIRENZE 72 – 37 – 25 – 10 – 18 GENOVA 08 – 87 – 41 – 48 – 71 MILANO 86 – 33 – 82 – 27 – 34 NAPOLI 86 – 09 – 60 – 05 – 57 PALERMO 53 – 63 – 81 – 88 – 13 ROMA 56 – 51 – 65 – 35 – 90 TORINO 10 – 84 – 77 – 28 – 18 VENEZIA 26 – 33 – 67 – 35 – 81 NAZIONALE 07 – 54 – 46 – 08 – 34

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato e quindi si declina ogni responsabilità)

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 7 Agosto 2025

È L’ORA DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 8 AGOSTO 2025

Recuperate le schedine carissimi lettori perché si è già aperta anche oggi – venerdì 8 agosto 2025 – la corsa verso i premi del Superenalotto, tra i quali vi ricordiamo esserci anche i bottino più interessante dell’intera giornata di estrazioni italiane, ovvero quell’incredibile jackpot da valore di 35,7 milioni di euro; sempre – naturalmente – accompagnato anche dagli altri tantissimi premi in palio!

Il minore tra questi ultimi – tendenzialmente pari ad almeno 5 euro – vi spetterà se indovinaste anche solo un paio delle cifre; ma augurandovi di riuscire a mettere le mani su quello milionario, vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 126 del 08/08/2025

Combinazione Vincente

78 – 79 – 53 – 34 – 8 – 38

Numero Jolly

58

SUPERSTAR

37

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Mentre molti tra voi carissimi lettori inizieranno già a sentire il profumino invitante delle ferie estive (per molti fissate proprio nel corso di agosto, tendenzialmente dopo la prima metà del mese), grazie al Lotto, al 10eLotto e al Superenalotto – sia che abbiate in programma una qualche vacanza dall’altra parte del mondo, sia che preferiate restare a casa – le vostre possibilità di svagarvi aumenteranno in modo decisamente netto!

Proprio questa sera, i tre concorsi torneranno con tutte le loro ricchissime chance di vincita e seppur il jackpot – ma a lui torneremo dopo – resti il più allettante dei premi; al contempo, se guardiamo alla serata di ieri non possiamo non notare quell’ottima vincita da 50mila euro messa a segno grazie al 10eLotto e che tornerà certamente utile al suo vincitore per dimenticare qualche preoccupazione economica, così come lo stesso faranno (seppur in misura, ovviamente, minore) questi altri 37mila euro vinti grazie al Lotto!

QUANTO POTRESTE VINCERE QUESTA SERA NEL SUPERENALOTTO: I PREMI E IL JACKPOT MILIONARIO IN PALIO

Facendo un passetto indietro, dopo averlo lasciato momentaneamente in sospeso, possiamo ora dirvi che se decideste di puntare sulla fortuna che potrebbe garantirvi il Superenalotto, un’intera sestina questa sera vi varrà la bellezza di 35,7 milioni di euro: proprio questo (naturalmente!) è il valore del jackpot di questa sera, unico fisso tra i tanti premi in palio; mentre tra questi ultimi possiamo dirvi solamente che ieri si è arrivati ai valori massimi di 80mila e (quasi) 40mila, ma tutto dipenderà da quanti altri vincitori si registreranno e da quanti numeri indovinerete!

LA SCHIUSA DELLE RARE LUCERTOLE DELLE EOLIE A ROMA, TRADOTTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Per il nostro sempre consueto appuntamento con la Smorfia Napoletana, torniamo anche questa sera – ovviamente in concomitanza con l’avvicinarsi dei concorsi – a parlare di animali: per farlo dobbiamo andare fino al bioparco (31) di Roma (65) che proprio in queste ore è stato protagonista della schiusa di ben 52 (e questo potrebbe essere un altro dei numeri smorfieschi) uova (50) della rara (9) lucertola (5) delle Isole (33) Eolie (39), nelle quali torneranno una volta che saranno cresciute abbastanza.