DOPO IL SUPERENALOTTO, I CONCORSI DI LOTTO E 10ELOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Con l’inoltrarsi della serata e l’aumentare della stanchezza per tutti noi affaticati lavoratori in cerca di fortuna, il Lotto e il 10eLotto sono pronti ad allietarci la serata con i loro numeri vincenti, dando il via alla sempre divertente caccia ai tanti premi che nei consueti quattro appuntamenti settimanali (questo ovviamente è il primo!) provano a donare ai più fortunati tra i tantissimi giocatori, ferma restando la necessità di aver indovinato alcuni tra i numeri vincenti!

Se foste particolarmente meticolosi – e vi invitiamo ad esserlo, tanto non vi costerà nulla – e voleste controllare una seconda volta le combinazioni, sappiate che potete trovarle sui siti ufficiali dei vari giochi; e detto questo passiamo subito la nostra immaginaria palla ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 56 del 8/4/2025

08-23-26-35-38-40-42-43-44-45-46-50-57-58-68-74-75-86-88-89

Numero Oro: 23

Doppio Oro: 23-43

Extra: 01-15-18-29-33-37-48-61-69-70-72-77-80-82-84

Estrazioni del Lotto n° 56 del 8/4/2025

Ruota Numeri Bari 23 – 43 – 18 – 70 – 32 Cagliari 68 – 86 – 69 – 48 – 67 Firenze 35 – 38 – 72 – 33 – 51 Genova 88 – 74 – 80 – 84 – 61 Milano 58 – 44 – 77 – 29 – 21 Napoli 50 – 45 – 37 – 16 – 27 Palermo 89 – 26 – 15 – 28 – 75 Roma 42 – 46 – 82 – 48 – 31 Torino 08 – 75 – 01 – 42 – 36 Venezia 57 – 40 – 61 – 17 – 02 Nazionale 38 – 05 – 58 – 17 – 15

IL SUPERENALOTTO CHE APRE LA SERATA DI ESTRAZIONI: I NUMERI VINCENTI IN VISTA DEL JACKPOT

Pronti per diventare milionari grazie ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto? Certi che a nessuno verrebbe mai in mente di rispondere in maniera negativa ad una simile domanda, dichiariamo – allora – ufficialmente aperta la caccia di oggi all’ambitissimo jackpot che vale la bellezza di 16,6 milioni di euro e che sarà (come sempre) riservato ai soli giocatori che saranno stati abbastanza fortunati da riuscire a mettere le mani su tutti e 6 i numeri che scopriremo tra qualche riga!

Ovviamente, nel frattempo chi avrà indovinato solo una parte della sestina potrà comunque portarsi a casa il dovuto premio che gli spetterà, ed anche se i questo caso – purtroppo – non si potrà parlare certamente di cifre milionarie non sarà certamente il caso di buttarle o rifiutarle; ma ora eccovi finalmente tutti i numeri vincenti di oggi – martedì 8 aprile 2025 – del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 56 del 08/04/2025

Combinazione Vincente

11 – 34 – 46 – 20 – 90 – 48

Numero Jolly

68

SUPERSTAR

81

LOTTO E SUPERENALOTTO, ARRIVANO I NUMERI VINCENTI!

Il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto – con il suo sempre immancabile jackpot milionario, al quale torneremo solamente tra qualche riga – torneranno con un nuovissimo sorteggio che nella serata di oggi, martedì 8 aprile 2025, ci condurrà verso i loro ricercatissimi numeri vincenti associati agli altrettanto ricercatissimi premi in palio: l’appuntamento – nel dettaglio – è il 56esimo di questo 2025 che fino ad ora si è rivelato portatore di alcuni interessanti bottini talvolta milionari; mentre d’altra parte restano fermi i sorteggi già fissati per giovedì, venerdì e sabato che chiuderanno questa (speriamo ricca!) settimana.

Visto che per Lotto e 10eLotto potrebbe esservi decisamente più interessante scoprire i vari numeri che attualmente guidano la classifica di quelli minormente rappresentati nelle estrazioni serali, è bene dirvi che nel concorso che vede le 11 ruote nazionali per protagoniste – dopo il sorteggio di sabato 5 aprile 2025 – è il numero 58 sulla ruota napoletana a prendersi il primo posto tra i ritardatari; seguito anche da un altrettanto sfortunato 84 sulla ruota di Genova, dal 73 nuovamente su Napoli e poi – ancora – dal 27 su Palermo e dal 18 su Napoli.

RICCHI BOTTINI NEL SUPERENALOTTO DI SABATO: QUANTO VALE IL JACKPOT IN PALIO OGGI?

Tutt’altra storia – invece – è quella del Superenalotto che solamente lo scorso sabato ha assegnato un premio decisamente interessante: il riferimento è a quegli oltre 601mila euro vinti grazie ad una cinquina e al numero jolly (ovvero i punti chiamati ‘5+1’) indovinata in provincia di Imperia – e più precisamente a Bordighera -, con altri otto giocatori che ne hanno vinti pochi più di 24mila con la categoria immediatamente successiva; mentre visto che continua imperterrita l’assenza dei ‘6’ dalle schedine dei vincitori, oggi chiunque abbia piazzato una scommessa potrebbe scoprirsi titolare di un jackpot dal valore di 16,6 milioni di euro!

LA SORPRESA DOMENICALE DI PAPA FRANCESCO TRADOTTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI DI OGGI

Dato che in questo nostro articolo dedicato ai sorteggi del Superenalotto non può mai mancare la consueta parentesi che riserviamo alla Smorfia Napoletana, oggi in attesa dei sorteggi serali vogliamo lasciarvi una combinazione ‘smorfiesca’ basata su una bella notizia dopo parecchie settimane di preoccupazioni: domenica – infatti – dopo il suo lungo ricovero (11) in ospedale (36) a causa dell’ormai nota polmonite (13), Papa (58) Francesco ha fatto una visita (16) a sorpresa (45) in Piazza (72) San Pietro (7), offrendo la sua benedizione (23) ai tantissimi fedeli riuniti per il Giubileo (25) degli ammalati (26).