Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 febbraio 2024: i numeri vincenti

Torna oggi, giovedì 8 febbraio 2024, l’appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi che ogni settimana mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in ben quattro distinti appuntamenti. Oltre all’estrazione di oggi, infatti, un primo concorso si è già tenuto nella giornata di martedì, mentre si ripeterà nuovamente domani, ovvero venerdì, e un’ultima volta di sabato.

Nell’attesa dell’annuncio dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per farci un’idea degli eventuali premi in palio possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di martedì 6 febbraio 2024. Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato martedì valeva ben 25.050 euro, vinti da un fortunato giocatore di Castellarano (Reggio Emilia). Seguono, poi, i 23.750 euro assegnati a Molfetta (Bari) e chiudono il podio delle quote i 21.660 euro vinti a Terni.

Messo da parte il Lotto, prima di dedicarci al Superenalotto e al suo ricco jackpot, recuperiamo anche le quote del 10eLotto, che nella giornata di martedì ha visto assegnare un premio da 25mila euro ad un fortunato giocatore di Catania che ha centrato la sequenza “6 Oro”. Da segnare, inoltre, i 20mila euro vinti a Bientina (Pisa) con i punti da “9”, ed infine i 15mila messi a segno a Latina con la sequenza “7 Doppio Oro”.

Ora, dopo il Lotto e il 10eLotto, l’attenzione va rivolta ai premi del Superenalotto, che in ognuno dei quattro appuntamenti della settimana mette in palio il bottino complessivamente più alto tra i tre giochi. Questo, tuttavia, dipende dal fatto che nell’ultima estrazione sia stata o meno centrata la sestina vincente, e dato che nella giornata di martedì non è successo, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 57,4 milioni di euro. Non sono, tuttavia, mancati i premi, perché un fortunatissimo giocatore è riuscito a centrare i punti “5 Stella”, portandosi a casa la bellezza di 972.534 euro. Similmente, un altro fortunato con i punti “4 Stella” ne ha vinti 44.395 e sicuramente hanno gioito anche i 5 giocatori che ne hanno vinti 38.901,36 con i punti da “5”.

Infine, sempre per ingannare l’attesa fino alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ricordiamo a tutti i giocatori indecisi sui numeri da indicare nelle schedine, che esiste la Smorfia Napoletana. Questo tradizione sistema permette, infatti, di ottenere una serie di numeri, partendo da un sogno, ma anche da racconti o notizie. Per fare un esempio, prendiamo l’avvio della stagione del Carnevale, evento turistico italiano per eccellenza, nonché occasione di gioia e divertimento per adulti e bambini. Dalla Smorfia, potremmo ricavare il 3 che è proprio il carnevale, ma anche il 2 per il costume. Similmente, il 33 è il carro, il 19 la maschera, il 78 la parata e il 46 la sfilata. Avremo così, rapidamente, ottenuto sei numeri ottimi per compilare la schedina.

