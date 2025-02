LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO TORNANO ALLA CARICA

Ancor prima di regalarci sorprese con i nuovi numeri vincenti di oggi, Lotto, Superenalotto e 10eLotto fanno parlare di sé in vista della nuova estrazione con delle novità importanti per quanto riguarda le statistiche e le ultime vincite. Partiamo dalle prime, perché recentemente è crollato il 66 su Nazionale, che si è fatto vedere dopo aver portato avanti una lunga fuga davanti a tutti. Questo vuol dire che il nuovo numero primo nella classifica dei ritardatari del Lotto è il 51 su Roma, che ha accumulato 125 ritardi finora. Al secondo posto c’è 1 su Cagliari, leggermente staccato con le sue 114 assenze, tre in più di 8 su Napoli, che è al terzo posto a quota 111.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 8 febbraio 2025: numeri vincenti e simboli

Fuori dal podio si fa notare 48 su Nazionale, che ha saltato 104 appuntamenti con la fortuna. L’altra novità è una new entry nei club dei centenari: si tratta del 58 su Napoli, che appunto è arrivato a quota 100 ritardi. Ma non è da solo a chiudere la top five, perché c’è pure il 52 su Venezia a fare il suo ingresso nel team a tre cifre. Occhi puntati sul 71 su Torino, visto che finora ha accumulato 98 assenze e potrebbe allargare la platea dei centenari.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 7 Febbraio 2025

—

Superenalotto n. 23 del 8/2/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 23 del 8/2/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 23 del 8/2/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 7 Febbraio 2025

LE VINCITE DEL SUPERENALOTTO, IL JACKPOT (E NON SOLO)

Accantoniamo le statistiche del Lotto, per soffermarci su alcune vincite importanti che riguardano il Superenalotto e il 10eLotto. Per quanto riguarda il Jackpot, che è sempre più inseguito e ambito, per l’estrazione di oggi ha superato la soglia dei 70 milioni di auro, fermandosi a quota 70,7 milioni. Un montepremi incredibile, che potreste fare vostro stasera. Intanto, ieri c’è qualcuno che ha fatto festa con un incredibile “5” da quasi 133mila euro. Peraltro, va segnalato anche il “4 stella” da poco più di 44mila euro, premio che è stato assegnato a cinque giocate.

Ci sono poi gli appassionati del 10eLotto che hanno le loro buone ragioni per far festa. Del resto, è quanto accaduto in Lombardia dopo il concorso del 6 febbraio, con un bottino totale che ha superato di poco i 77mila euro. Ci sono state poi vincite di 20mila euro a Milano, Cormano e Cremona, così come un premio di 10mila euro è andate a Carnate (Monza Brianza). Ma il premio più alto è stato quello andato a Bordighera (Imperia), con 30mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA E LA “FOLLIA” ALLA BASILICA DI SAN PIETRO

Sotto la lente d’ingrandimento della Smorfia napoletana – non solo per Lotto, ma anche per gli altri giochi di giornata – stavolta mettiamo quanto accaduto nella giornata di venerdì a Roma, in particolare all’interno della Basilica di San Pietro, dove un uomo di 40 anni, pare con alcuni problemi psichici, è salito sull’altare e ha cominciato a lanciare sei candelabri, danneggiandoli. Cosa ci dice la tradizione partenopea e come si può tradurre questo episodio in numeri da giocare?

Andiamo con ordine e partiamo dal 12, i soldati, in questo caso da intendere come i gendarmi vaticani che sono intervenuti, in alternativa ci sono le guardie, 24, a voi la scelta. Includiamo anche 22, che la Smorfia associa a il pazzo e può essere accostato a colui che dà in escandescenza. Chiaramente non può mancare 84, la Chiesa, mentre l’altare potremmo interpretarlo in maniera “allargata” come la tavola imbandita, 82, in questo caso per il Signore.