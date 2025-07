Lotto, 10eLotto e Superenalotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 8 luglio 2025, concorso Sisal n. 108/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Prosegue il nostro viaggio all’interno di questo settimo – caldissimo – mese dell’anno con le temperature che si sono per fortuna leggermente abbassate e il trio di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che anche oggi, martedì 8 luglio 2025, ci regalerà una nuova serie di attesissime estrazioni: i loro numeri vincenti (come certamente ben saprete!) saranno sorteggiati solamente a partire dallo scoccare delle oltre 20:00 con un breve viaggio che durerà circa un’oretta per permetterci di scoprire tutte le varie combinazioni!

Sempre certi che per tutti voi carissimi giocatori l’aspetto più interessante dei concorsi sia quello legato ai premi, in questo martedì vogliamo dirvi che tra la serata di venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025 i bottini più alti del Lotto sono spettati alla regione Lombardia, con un totale di oltre 122mila euro vinti, poco distante – peraltro – da quegli altri 106mila vinti in Lazio; mentre dal conto suo il sempre ricco 10eLotto si è fermato alla (comunque strabiliante) cifra di 105mila euro vinti nuovamente in Lombardia.

—

Superenalotto n. 108 del 8/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 108 del 8/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 108 del 8/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti di tutte le estrazioni della giornata di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

È DI 22,9 MILIONI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: TUTTI I PREMI DA SABATO SCORSO

Nel frattempo, sono stati più di 3,7 milioni gli euro vinti complessivamente sabato scorso, da sempre il gioco più apprezzato, partecipato e – soprattutto – ricco tra i tre odierni (ma al pari dell’Eurojackpot, che sempre oggi terrà il suo primo concorso settimanale): tra i bottini singolarmente più interessanti, però, in questo caso possiamo segnalarvi solamente un poker di vincite da 35mila euro l’una, uniche superiori ai mille oltre alle 56 da 3mila 500 relative al concorso SuperStar; mentre – e sicuramente l’avrete già capito – è nuovamente cresciuto il jackpot, oggi pari a ben 22,9 milioni di euro!

TANTI AUGURI A DONATELLA RETTORE: PER LEI, I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Infine, neppure nella giornata di oggi manca il sempre apprezzatissimo appuntamentino che tutte le settimane abbiamo con la Smorfia Napoletana, nostra fedele amica che ci permette di ottenere ogni volta una combinazione che potrete scegliere di usare per le vostre giocate di tutti i concorsi o anche – naturalmente – del 10eLotto: l’occasione odierna è importante, con la Smorfia vestita a festa per il compleanno (30) dell’amatissima Donatella Rettore (possiamo usare il 41, abbinato al ‘preside’ universitario), giunta a 70 anni (possiamo usare il 70, ma anche la combinazione 8-7-19-55 per giorno e anno di nascita) e con una famosissima carriera da cantante (32) alle spalle che l’ha resa un’eccellenza musicale (45) italiana!