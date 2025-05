Non si arresta la settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con il terzo – visto che lunedì ce n’è stato uno extra di recupero per quello che non c’è stato lo scorso giovedì primo maggio – appuntamento prontissimo a portarci verso le nuove combinazioni di numeri vincenti sperando che siano identiche a quelle che avete scelto nel corso della giornata: se così fosse – e siamo certi che non serva neppure ribadirlo o ricordarlo -, allora sarete riusciti ad aggiudicarvi un ricchissimo bottino potenzialmente (anche se purtroppo in pochi casi) milionario!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 8 maggio 2025: numeri vincenti e simboli

Proprio dal punto di vista dei premi, le estrazioni di martedì 6 maggio 2025 si sono rivelate particolarmente interessanti con un totale – tra i tre giochi – di quasi 21 milioni di euro assegnati tra i migliaia di vincitori: nel Lotto il totale è arrivato a 4,6 milioni, ma tra questi si nasconde il premio più alto della giornata dal valore di oltre 124mila euro e una fantastica doppietta da quasi 41mila; mentre il 10eLotto, pur a fronte di quasi 13 milioni assegnati complessivamente, si è fermato per il giocatore più fortunato alla soglia dei 20mila euro vinti – però – da due differenti giocatori.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, giovedì 8 maggio 2025

Superenalotto n. 73 del 8/5/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 73 del 8/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 73 del 8/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Martedì 6 Maggio 2025

ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI E IL JACKPOT MILIONARIO

I restanti 3,2 milioni – invece – sono ovviamente da imputare al sempre partecipatissimo Superenalotto che nella classifica singola dei premi occupa da solo la seconda e la terza posizione sotto ai 124mila lottiferi: infatti, tra i tanti premi assegnati si contano la bellezza di una tripletta di premi da oltre 47mila euro l’uno ed anche un’altrettanto interessante coppia da più di 46mila euro; fermo restando (se i premi appena elencati non l’avessero già esplicato di per sé) che resta ancora una volta intatto il jackpot milionario riservato a chi i 6 numeri vincenti li indovina tutti, oggi arrivato a valere ben 29,3 milioni di euro!

LA AMERIGO VESPUCCI APPRODA A PALERMO: I NUOVI NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Confermando le nostre consuete abitudini ormai consolidate, prima di lasciarci e ritrovarvi dopo le ore 20:00 per la scoperta dei numeri vincenti di oggi, non possiamo che dedicare la solita parentesi alla simpatica Smorfia Napoletana pronta a suggerirvi qualche buon numero che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per le vostre schedine: in questo giovedì il nostro viaggio tra le notizie ci porta a Palermo (74) dove è recentemente approdata (77) il sempre splendido veliero (6) Amerigo Vespucci, da tempo impegnato in un lungo viaggio (19) attorno al mondo (84) tra i porti (36) più iconici.