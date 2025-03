LE VINCITE COL SUPERENALOTTO: ECCO I NUMERI VINCENTI

I numeri vincenti del Superenalotto sono pronti a regalare emozioni e premi ai fortunati giocatori in grado di accedere a una delle categorie di vincita. In questa fase è fondamentale avere ben chiare le idee per quanto riguarda la verifica delle giocate. Non ci sono scuse, visto che sono stati forniti vari strumenti, tutti molto semplici. A partire dall’applicazione Verifica Vincite, che potete scaricare dallo store dei vostri dispositivi.

Si tratta di un’app informativa, tramite la quale non potete giocare, quindi serve solo a verificare se avete vinto o meno. Infatti, basta inquadrare il QR code della vostra giocata per capire in primis se avete ottenuto una vincita immediata con WinBox, poi l’esito della giocata principale. Inoltre, potete conservare le combinazioni numeriche preferite e salvare il barcode per poi procedere con la giocata in ricevitoria. Ora dunque buona fortuna e lasciamo la parola a tutte le combinazioni…

Ultima estrazione Superenalotto n. 39 del 08/03/2025

Combinazione Vincente

87 – 35 – 59 – 65 – 11 – 16

Numero Jolly

9

SUPERSTAR

52

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO E UN RICCO JACKPOT

Un sabato particolare anche per Lotto, Superenalotto e 10eLotto visto che l’estrazione di oggi, 8 marzo 2025, cade nella giornata in cui si celebrano le donne e le loro battaglie. Le giocatrici che vorranno festeggiare questo giorno dovranno ritagliarsi allora un po’ di tempo per controllare i numeri vincenti e scoprire se hanno vinto, poi potranno ritrovarsi con un motivo in più per far festa, e magari con un bel premio da ritirare. Per quanto riguarda il tanto ambito Jackpot, parliamo stavolta di un bottino di 83,3 milioni di euro, visto che il “6” si fa ancora desiderare.

Ci sono state però delle vincite importanti, come quelle riservate a coloro che hanno centrato il “5”: parliamo di 5 schedine fortunate da poco più di 22mila euro. Ci sono poi due “4 Stella” con un bottino simile, da 27mila euro circa. Ma queste sono solo alcune delle quote riservate ai fortunati dell’appuntamento di ieri, ma le categorie di vincita sono diverse e, quindi, vi invitiamo alla massima attenzione.

Estrazione 10eLotto n° 39 del 8/3/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 39 del 8/3/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

SCOPRIAMO I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Dai numeri che caratterizzano le quote a quelli con cui sviluppare le statistiche, in particolare i ritardatari di questi giochi. Al primo posto c’è ancora il 58 su Napoli, che non si vede da 116 estrazioni. Ma non è da solo sul gradino più alto del podio, perché condivide il primato con il 52 su Venezia, avendo accumulato lo stesso numero di assenze.

Al secondo posto c’è con le sue 111 assenze il 63 su Cagliari, mentre al terzo posto troviamo l’84 su Genova, che non è ancora centenario, visto che finora ha collezionato 95 ritardi. Per ora resta fuori dal podio il 73 su Napoli, che ha accumulato finora 91 assenze.

Passiamo ora ai ritardatari del Superenalotto, abbiamo una cinquina da proporvi: al primo posto c’è il 67 con 52 assenze, alle sue spalle la coppia formata da 61 e 78, visto che sono a quota 49 assenze, al terzo posto 50 con 47 ritardi. Quarto posto per il 56 con 42 assenze, a completare la top five il 53 con 41 ritardi.

LA SMORFIA NAPOLETANA… AL FEMMINILE!

Visto che l’estrazione di oggi del Superenalotto cade nel giorno della festa della donna, allora vediamo cosa ci propone la Smorfia napoletana, per arrivare a un poker al femminile. Partiamo dalla piccirella, 2, la bambina, quindi il 43, la donna sul balcone. Ci sono poi delle figure femminili ma religiose, come la Madonna, 8, e Nanninella, 26, che per la tradizione cattolica è la mamma della Vergine Maria.

Ci sono poi 52, la mamma, e 63, la sposa, senza però trascurare il fatto che si possa essere delle donne realizzate pur non avendo figli e coniugi. A tal proposito, c’è il 66, le due zitelle. Più in generale c’è l’89, la vecchia, mentre la tradizione partenopea ci propone anche delle figure più sensuali, come la femmena annura, 21, e la bella figliola, 78.