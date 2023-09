Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 8 settembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI OGGI: 8 SETTEMBRE 2023

Nuovo appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Oggi, venerdì 8 settembre 2023, è in ballo il concorso Sisal n. 117/2023 e seguiremo tutte le estrazioni in diretta. In attesa di scoprire le combinazioni fortunate, diamo uno sguardo alle quote, partendo da quelle del Lotto. Il concorso di ieri ha premiato un giocatore di San Cesareo (Roma), che ha vinto 216.600 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo, oltre all’opzione Lottopiù. Ma la ruota di Palermo ha premiato anche un giocatore di Villafranca Tirrena (Messina), con un terno secco da 22.500 euro. Al terzo posto, riporta Agipronews, c’è una vincita da 21.660 registrata a Roma con sei ambi, quattro terni e una quaterna e con l’opzione Lottopiù. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per circa 6,1 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 799 milioni in questo 2023.

Dalle quote del Lotto passiamo a quelle del 10eLotto. La Lombardia ha sorriso con vincite complessive di 190mila euro. Due sono arrivate a Milano: la prima, che è pure quella più alta del concorso, è stata di 100mila euro con un 9 Doppio Oro, l’altra con 6 Doppio Oro è stata di 60mila euro. A queste si aggiunge un premio di 30mila euro a Cilavegna (Pavia), sempre con un 6 Doppio Oro. Agipronews segnala anche L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso siamo di poco sotto i 2,61 miliardi di euro in questo 2023.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Il montepremi del Superenalotto è salito a 51,6 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Nel concorso di giovedì non c’è stato alcun “6”, ma è stato centrato un “5+1” da 595.833,19 euro a Orbassano (Torino) tramite una Schedina 5 Pannelli. Inoltre, sono stati centrati anche due punti “5” da 96.249,98 euro ciascuno, uno a San Giorgio del Sannio (Benevento) e uno sempre a Orbassano. Ci sono stati poi quattro “4 stella”, ognuno dei quali ha fruttato 40.509,00 euro. Sempre per quanto riguarda Superstar Superenalotto, sono stati vinti 3.044,00 da coloro che hanno centrato il “3 stella”: sono state 96 le schedine fortunate. Passiamo ai punti “4”, con 483 schedine vincenti, ognuna delle quali vale un premio di 405,09 euro.

Ci sono poi i 100 euro per il 2 stella (1.468 vincite), 30,44 euro vinti con i punti “3” (19.372 schedine fortunate). Infine, i premi minori: 5,64 euro per i punti “2” (324.527 vincite), 10 euro per “1 stella” (9.790 vincite) e 5 euro per “0 stella” (22.444 schedine vincenti). L’ultimo “6” del Superenalotto è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo, dove sono stati vinti 42,4 milioni di euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Qual è la prima cosa che fareste con il Jackpot del Superenalotto? Ma soprattutto, come investireste il montepremi? Le idee sicuramente non mancheranno, ve ne diamo anche noi una. C’è Kickstarter con raccolte fondi per diversi progetti. Ad esempio, NitroPress, un apparecchio che prepara bevande a casa, dal caffè ai cocktail, fino alle bevande alla frutta. Nel nome c’è il richiamo all’infusione di azoto gassoso nelle bevande, che dà vita ad un’esperienza di consumo unica e deliziosa.

Usando Nitro invece della carbonatazione, si possono creare bevande nuove e innovative. Prima c’era lo shaker, ora c’è il nitro per portare i cocktail al livello successivo e stupire gli ospiti. Quindi, considerando l’incredibile vincita in palio, potrebbe tornarvi utile un prodotto del genere per far festa con i vostri amici e parenti.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Non avete ancora scelto i numeri di Lotto e Superenalotto da giocare per l’estrazione di oggi? Può darvi una mano la Smorfia napoletana, utile non solo per interpretare i sogni, ma anche la realtà, per trovare i numeri giusti da giocare. Facciamo un esempio aiutandoci con l’attualità. Il divo di Hollywood George Clooney ha deciso di vendere villa Oleandra sul lago di Como per 100 milioni di euro. Sull’affare immobiliare c’è il massimo riserbo. Ecco, il valore non si può coprire con la vincita del Jackpot, ma ora concentriamoci sulla Smorfia. Partiamo da 1 Italia, visto che la villa si trova nel nostro Paese. Possiamo usare anche 20, la festa, come quelle che ha dato al suo interno, ma soprattutto il 31, il padrone di casa. Ci starebbe bene anche 70, il palazzo, considerando le dimensioni della dimora.

