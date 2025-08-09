Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 9 agosto 2025, concorso Sisal n. 127/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LA NUOVA SESTINA E LA CACCIA AL JACKPOT SUPER RICCO

Quella del Superenalotto è la prima estrazione in programma e porta subito in scena il protagonista più atteso: il 6, che può valere il Jackpot. Con i suoi sei numeri vincenti da indovinare, l’eventuale numero Jolly e il SuperStar, questo è il gioco che più di ogni altro fa sognare grazie a premi ricchi distribuiti su diverse categorie. Dopo il responso dell’urna per il primo gioco della serata, si proseguirà con le estrazioni di Lotto e 10eLotto, offrendo così un vero e proprio tour tra i principali giochi numerici italiani.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 9 agosto 2025

Per chi ha già giocato la propria schedina, il consiglio è semplice ma importante: controllare i numeri vincenti non solo sul tabellone in diretta o sul sito ufficiale, ma verificare attentamente anche le eventuali corrispondenze con il numero Jolly e, se si è scelto, con il SuperStar, poiché possono incrementare notevolmente il valore del premio. Poi ci ritroveremo puntualmente per seguire il viaggio tra le ruote di Lotto e per scoprire la combinazione dell’altro gioco di oggi, il 10eLotto.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 9 agosto 2025: numeri vincenti e simboli

Ultima estrazione Superenalotto n. 127 del 09/08/2025

Combinazione Vincente

6 – 45 – 88 – 18 – 41 – 40

Numero Jolly

37

SUPERSTAR

12

DAL LOTTO AL SUPERENALOTTO, CHI SI FA ATTENDERE TRA I NUMERI…

Alla vigilia della festa di San Lorenzo arrivano le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i numeri vincenti come stelle cadenti in grado di far realizzare sogni e desideri. Non dovete volgere lo sguardo al cielo, almeno non per ora, ma puntare gli occhi sugli scontrini di gioco e, quindi, le giocate che sono in ballo, nella speranza di riuscire a strappare un premio con il concorso di oggi, sabato 9 agosto 2025.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 8 Agosto 2025

Per ora però i numeri che possiamo analizzare sono quelli che ispirano le statistiche, quindi i ritardatari del gioco che compie un viaggio rocambolesco tra le ruote. Al primo posto c’è il 26 su Firenze che manca da 143 appuntamenti, mentre sono 124 le assenze per il 49 su Firenze.

Dunque, la ruota fiorentina si è presa i primi due posti del podio, l’ultimo spetta a quella di Milano per il 74 che manca da 116 concorsi. Invece, al quarto e quinto posto di questa classifica di numeri in fuga ci sono due numeri non centenari, infatti 89 su Venezia e 15 su Genova hanno rispettivamente 90 e 87 ritardi.

—

Superenalotto n. 127 del 9/8/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 127 del 9/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 127 del 9/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE ULTIME VINCITE E QUOTE, IL NUOVO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Nella terza estrazione settimanale del Superenalotto, quella di ieri, non è stato centrato alcun “6”, facendo così crescere ulteriormente il jackpot, che arriva ora alla cifra di 36,5 milioni di euro per l’estrazione odierna. La serata del venerdì, però, non è stata priva di vincite rilevanti: spicca un fortunato “5+1” realizzato mediante una giocata online, che ha fruttato al vincitore un premio di ben 384.053,44 euro. Subito dietro, tre giocatori hanno centrato il “5”, portandosi a casa 41.359,60 euro ciascuno.

Le vincite di fascia media e bassa hanno comunque distribuito sorrisi in tutta Italia: sono stati assegnati 275 premi da 468,80 euro per chi ha indovinato quattro numeri, mentre 12.753 giocatori con tre numeri corretti hanno incassato 30,03 euro a testa. I più numerosi, 205.650 scommettitori, hanno realizzato due punti, ottenendo un premio unitario di 5,74 euro.

La sezione “SuperStar” ha regalato altrettante soddisfazioni: è stato centrato un “4 Stella” da 46.880 euro, mentre 64 persone hanno vinto 3.003 euro grazie al “3 Stella”. Seguono 998 vincite da 100 euro per il “2 Stella” e ben 7.308 premi da 10 euro per il “1 Stella”. Anche il “0 Stella” ha contribuito ad allungare la lista dei vincitori, con 17.429 premi da 5 euro.

ESTATE, VACANZE E SMORFIA NAPOLETANA

In attesa che l’attenzione si sposti sulle nuove estrazioni, abbiamo un’altra tappa da fare, quella a casa della Smorfia napoletana, per trasformare eventi in numeri che possono essere messi in gioco per provare a tentare la fortuna. Visto che si parla tanto di vacanze e caro ombrellone, soffermiamoci su questo momento indispensabile per staccare dalla routine, per concedersi un po’ di riposo, ma anche per darsi un’occasione per scoprire nuovi posti.

C’è il 31, ‘o padrone ‘e casa, mentre il mare, che è la meta prediletta, si può legare al numero 1, associato all’Italia, mentre il sole, che è protagonista in queste giornate estive, può essere rappresentato eccezionalmente dal 26, Nanninella, che è legato a calore e vitalità. Invece, visto che il 14, l’ubriaco, è simbolo di movimento e cambiamento, possiamo attribuirlo al viaggio. Possiamo giocare la carta della semplicità con il 15, in relazione al Ferragosto, che è ‘o guaglione, il ragazzo, nella tradizione partenopea. Ma questi sono solo spunti da cui partire per provare a produrre una combinazione con cui tentare la fortuna…