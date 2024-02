Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 febbraio 2024: i numeri vincenti

Nella giornata di oggi, venerdì 9 febbraio 2024, si terrà un nuovo turno di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i concorsi che ogni settimana mettono in palio ricchissimi premi e jackpot per i giocatori desiderosi di sfidare la Dea bendata! Quello odierno, lo ricordiamo, è il terzo appuntamento settimanale con questi giochi, dopo i sorteggi che si sono già tenuti nelle giornate di martedì e di giovedì e che si ripeteranno nuovamente domani, ovvero sabato.

L’estrazione dei numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto verranno fatte in serata, e fino a quel momento per ingannare l’attesa, e farci un’idea sui premi in palio, possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, quello di ieri, giovedì 8 febbraio 2024. Partendo dal Lotto, il premio più alo assegnato è valso ben 48mila euro ad un fortunato giocatore di Brescia. Sul podio, poi, spiccano anche i 23mila euro vinti a San Mauro Torinese (Torino), mentre l’ultimo posto della top tre è occupato dalla vittoria segnata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dal valore di 10mila euro.

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricco jackpot, così come abbiamo recuperato le quote del Lotto, facciamo lo stesso anche con il 10eLotto! Ieri, infatti, sono stati vinti 25.005 euro da un giocatore di Poggiorsini (Bari), che ha messo a centro un “8 Oro”. Da segnalare, poi, anche il triplo premio da 20mila euro vinto a Lipomo (Como), Milano e Strongoli (Crotone), rispettivamente con due “9” ed un “8 Doppio Oro”. Infine, terzo posto del podio per il premio da 15mila euro assegnato nuovamente a Milano con un “8 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo il Lotto e il 10eLotto, una parentesi a parte va necessariamente dedicata al Superenalotto, che ogni settimana mette in palio i premi complessivamente più alti tra tutti e tre i giochi. In palio, infatti, c’è un montepremi che varia di estrazione in estrazione, in base al fatto che nell’ultimo concorso sia stato o meno vinto. Dunque, dato che ieri nessun giocatore è riuscito a centrare tutti e 6 i numeri vincenti, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 58 milioni di euro!

Nonostante non sia stato centrato il jackpot, però, ieri non sono comunque mancati i premi degni di nota! Infatti, ha sicuramente gioito il giocatore che grazie ai punti da “4 Stella” è riuscito a portarsi a casa 31.158 euro. Similmente, altri 8 ne hanno vinti 23.883,96 centrando 5 dei 6 numeri vincenti, mentre di superiori ai mille euro ci sono anche i 133 premi da 2.285 assegnati a coloro che hanno indovinato la sequenza “3 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Indecisi sui numeri da giocare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Niente paura perché, fortunatamente, esiste il sistema della Smorfia Napoletana! Questo, infatti, permette di ottenere dei numeri partendo da sogni, racconti o notizie, convertendone le singole parole o frasi. Per fare un esempio, prendiamo il sessantesimo anniversario che si tiene oggi della prima apparizione dei Beatles, il noto gruppo britannico degli Swinging Sixties, negli Stati Uniti e che gli permise di ottenere rilievo anche oltre oceano. Dalla Smorfia potremmo, dunque, ricavare il 55 che rappresenta la musica, ma anche l’11 che sono i musicisti o il 26, ovvero il gruppo. Similmente, l’89 è l’America, mentre il 9 lo scarabeo (dal nome ‘Beatles’) e, nel caso servisse ancora un sesto numero, anche il 60, per l’anniversario che si tiene oggi.

