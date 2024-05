Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Giovedì 9 Maggio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ve l’abbiamo promesso ed eccoci qui – dopo il Superenalotto che speriamo vi abbia portato un po’ di fortuna – con il Lotto e il 10eLotto, dopo il lungo viaggio nelle 11 estrazioni nazionali, seguito dal simpatico Simbolotto e concluso con la tappa fondamentale degli ultimi 10 numeri che oggi potrebbero farvi vincere qualche premio: se non siete stati abbastanza fortunati, non perdete le speranze perché domani e sabato potrete riprovarci, con nuove combinazioni forse vincenti!

Prima di arrivare ai numeri, però, vi invitiamo anche a dare una seconda occhiata sui siti dei due giochi, che riporteranno tutte le combinazioni e vi permetteranno di verificare la vostra vincita con un comodo tool del tutto automatico e che non sbaglia mai. Lasciandovi con un enorme buona fortuna, passiamo subito a tutte le combinazioni vincenti del Lotto e del 10eLotto, pronte a rendere milionario qualcuno tra voi lettori!

Estrazione 10eLotto n° 74 del 09/05/2024

6 – 8 – 10 – 16 – 27 – 28 – 29 – 33 – 34 – 35 – 36 – 56 – 57 – 69 – 74 – 75 – 77 – 84 – 85 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 85

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 85 – 27

Extra: 3 – 4 – 5 – 12 – 13 – 18 – 21 – 23 – 26 – 38 – 55 – 64 – 68 – 82 – 83

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 74 del 09/05/2024 BARI 85 27 28 56 83 CAGLIARI 29 34 75 82 18 FIRENZE 16 74 36 55 64 GENOVA 77 57 29 34 5 MILANO 69 33 28 18 21 NAPOLI 69 10 3 5 12 PALERMO 6 34 69 38 13 ROMA 35 86 69 16 6 TORINO 8 56 4 26 23 VENEZIA 27 84 28 13 68 NAZIONALE 68 21 64 11 7

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Abbiamo superato le ore 20 e come certamente saprete a Roma e Milano si sono aperte ufficialmente le estrazioni dei concorsi associati al Lotto, inaugurate dal più ricco tra i tre giochi: parliamo (ovviamente) del Superenalotto, che oggi vanta un jackpot che vale ben 100,8 milioni di euro e che potrebbe veramente cambiare la vita alla maggior parte delle persone! Per portarvelo a casa dovrete aver indovinato tutti e 6 i numeri vincenti, ma prima che perdiate le speranze vi ricordiamo anche che vi basteranno solamente 2 numeri (o addirittura 0 se avete giocato anche alla versione SuperStar!) per ripagarvi la scommessa e offrire il caffè a qualche collega domani al lavoro.

Invitandovi a recuperare al più presto la vostra schedina per dare il via al momento più entusiasmante del concorso, non vi tratteniamo oltre e vi lasciamo subito i numeri vincenti del Superenalotto, mentre ci prepariamo già a scoprire quelli del Lotto e del 10eLotto per riportarveli – sempre in questa pagina – tra qualche minuto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 73 del 09/05/2024

Combinazione Vincente

75 36 23 81 62 38

Numero Jolly

82

Superstar

62

LOTTO E SUPERENALOTTO, CI ASPETTIAMO DELLE SORPRESE NELLE ESTRAZIONI DI OGGI?

È arrivato anche questa settimana il giovedì e mentre il bel sole ci fa sperare in un fine settimana di svago, magari con una bella passeggiata o un picnic all’aperto, tornano anche le estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: come sempre le loro sacche sono cariche di ricchi premi che voi cari lettori potereste vincere semplicemente (si fa per dire!) indovinando tutti o alcuni dei numeri che in serata verranno sorteggiati dalle sale estrazioni Sisal che si trovano a Roma e Milano.

Il concorso si è aperto già ieri ma non vi dovete preoccupare perché se foste in ritardo con la vostra scommessa sappiate che avrete tempo fino alle ore 19:30 quando Lotto, 10eLotto e Superenalotto chiuderanno le porte per dare il via alle estrazioni. Sicuramente molti tra voi sapranno già come giocare al Lotto, ma a tutti gli altri novizi che oggi vogliono sfidare per la prima volta la Dea Bendata ricordiamo che non dovrete far altro che scegliere la giusta schedina (o anche tutte e tre: nessuno ve lo impedisce!) in ricevitoria, oppure sul sito Sisal, compilandola con una qualsiasi sequenza di numeri.

Se vi chiedeste anche quanto cosa giocare, la risposta è che dipende: il Lotto e il 10eLotto, per esempio, costano da un minimo di 1 euro fino ad un massimo di 200; mentre per il ricco Superenalotto dovrete spendere solamente 1 euro per ognuna delle sestine che andrete a giocare. Più che i costi, però, vi chiederete quanto si può vincere e – guardando all’ultima estrazione – vi diciamo che nel Lotto il premio più alto assengato valeva 47.500 euro (ma spesso si superano i 100mila); mentre nel 10eLotto un 9 martedì è valso 100mila euro ad un giocatore milanese.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO SUPERA I 100 MILIONI: QUANTO VALE OGGI?

Parlavamo di vincite e oltre al Lotto al 10eLotto una parentesi tutta sua dobbiamo dedicarla per forza di cose al Superenalotto, visto che vanta il premio massimo in assoluto tra tutti i suoi ‘colleghi’ ad esclusione dell’Eurojackpot che è la sua versione europea. Con l’euro che vi dicevamo prima per la scommessa, infatti, potreste tranquillamente riuscire ad aggiudicarvi il jackpot che oggi vale l’incredibile somma di 100,8 milioni di euro: una delle 10 cifre più alte mai raggiunte dal Superenalotto!

Riferendoci all’ultimo concorso, con più di 647mila vincitori e 4,2 milioni di euro vinti in media ognuno si è portato a casa almeno 6 euro: i più fortunati (e sono 3) ne hanno vinti più di 63mila, mentre i ‘meno’ fortunati (più di 341mila) si sono fermati a 5,3 euro; una cifra piccola ma che, a guardarla bene, è pari a cinque volte la spesa!

SI AVVICINANO LE OLIMPIADI: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

Dopo tutto questo lungo excursus sulle regole, i premi e le modalità di gioco di tutti e tre i giochi associati al Lotto, è arrivato il momento di dedicare anche un attimo a voi giocatori indecisi che non riuscite a completare la schedina e siete alla ricerca di una qualche indicazione dal destino, dalla sorte o dalla stessa Dea Bendata. Nella tradizione partenopea esiste un sistema chiamato Smorfia Napoletana, che a partire da un racconto vi fornirà in pochi secondi alcune cifre associate alle varie parole.

Vi facciamo un esempio a partire da una notizia – lasciandovi anche tra parentesi i numeri che la Smorfia ci suggerisce – ma il caloroso invito a provarla voi stessi per renderla ancora più personale. La notizia da cui vogliamo partire è il viaggio della fiaccola (26) che porterà la tradizionale fiamma (19, ma anche 14 se preferite la parola ‘fuoco’) delle Olimpiadi (2) fino a Parigi, che ieri è giunto nel porto (36) di Marsigilia, accolta da un migliaio di navi (49, oppure 14 per le ‘barche’) in una grande festa nel mare (1).











