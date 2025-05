L’ultimo giorno della settimana lavorativa – ad un passo dal fine settimana nel quale vi auguriamo di riuscire a riposarvi il più possibile – ci regala anche oggi, venerdì 9 maggio 2025, un nuovissimo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con il 74esimo concorso dell’anno prontissimo a rendere milionario qualcuno di particolarmente fortunato; senza mai dimenticare – e ve lo ricordiamo spesso – che se oggi foste stati talmente impegnati da non riuscire a piazzare le vostre scommesse, potrete sempre rifarvi nel già programmato appuntamento di domani che sempre alle ore 20:00 ci porterà a scoprire degli altri numeri vincenti differenti da quelli di oggi!

Attendendo l’estrazione, siamo felicissimi di dirvi che nelle estrazioni di ieri – giovedì 8 maggio 2025 – la fortuna sempre essere tornata a girare in questo anno che fino ad ora si è rivelato abbastanza giù di tono per quanto riguarda i premi vinti: proprio ieri – infatti – il Lotto ha assegnato il bottino più alto dell’intera storia del concorso, dal valore incredibile di addirittura più di 4,2 milioni di euro grazie a dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina indovinate a Bologna; mentre sfigura leggermente il 10eLotto che è arrivato (per così dire) ‘solo’ alla soglia dei 50mila euro alle porte di Chieti.

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

UN’ALTRA SERATA DI NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO: VALE 30 MILIONI DI EURO IL JACKPOT IN PALIO

A fronte dell’incredibile premio lottifero del quale vi abbiamo appena parlato, anche il Superenalotto impallidisce se guardiamo ai suoi premi più alti vinti nella giornata di ieri, seppur in ogni caso si saranno sicuramente sentiti baciati dalla fortuna quei tre giocatori che si sono portati a casa più di 37mila euro o anche quei sette che sono arrivati alla comunque ottima cifra di oltre 23mila euro; mentre la gratificazione per tutti voi che siete pronti oggi con la schedina in mano (o state per andare a compilarla) sta nel fatto che il jackpot è rimasto del tutto intatto ed è arrivato fino al valore di 30 milioni di euro tondi!

I NUMERI FORTUNATI COLLEGATI ALL’ELEZIONE PAPALE: APPUNTAMENTO CON LA SMORFIA NAPOLETANA

Con la Smorfia Napoletana che si affaccia ancora una volta a questo nostro articolo (quasi) quotidianamente dedicato ai concorsi, la notizia scelta per suggerirvi i vostri numerini – speriamo – fortunati di oggi per il Superenalotto e gli altri concorsi è ovviamente la più importante di queste ultime ore: solamente ieri, infatti, si è concluso (47) il 111esimo Conclave (55) della storia della Chiesa (84) che ha portato all’elezione (30) di Papa Leone XIV (qui abbiamo tre numeri: 58 per Papa, 42 per Leone ed ovviamente 13), ieri apparso in Piazza (72) San Pietro (7) per il suo primo discorso (22) pubblico e l’Urbi et Orbi.